LIVE Giro d’Italia 2020, Udine-San Daniele del Friuli in DIRETTA: in 28 all’attacco, c’è Visconti

11.37 Arriva la notizia del ritiro di Maxi Richeze (UAE Emirates), fido gregario di Gaviria.

11.35 35,200 km/h la media della prima ora di gara.

11.32 Ora una lunghissima discesa per i corridori.

11.29 Ovviamente la coppia al comando si rialza e si raggruppa il drappello dei fuggitivi.

11.26 Guerreiro passa per primo sul GPM davanti a Visconti, dieci punti recuperati dal portoghese.

11.24 Siamo vicini allo scollinamento. I due al comando hanno 1′ di vantaggio sui diretti inseguitori, mentre il gruppo Maglia Rosa è a 4’30”.

11.20 La composizione del gruppo all’inseguimento di Visconti e Guerreiro:

2 BIDARD François +1:16:48

3 BOUCHARD Geoffrey +2:01:36

7 VENDRAME Andrea +1:40:07

8 WARBASSE Larry +39:38

12 BISOLTI Alessandro +2:43:10

13 CEPEDA Jefferson Alexander +2:26:56

22 BOARO Manuele +1:54:48

24 FELLINE Fabio +51:33

32 BATTAGLIN Enrico +1:32:29

38 TRATNIK Jan +1:46:29

47 TONELLI Alessandro +1:50:22

48 ZANA Filippo +2:59:00

54 FABBRO Matteo +31:56

58 POLJAŃSKI Paweł +1:30:58

66 MAŁECKI Kamil +2:15:36

67 ROSSKOPF Joey +1:39:29

98 WHELAN James +3:08:32

127 OLDANI Stefano +2:41:02

144 RUBIO Einer Augusto +1:33:18

145 SAMITIER Sergio +20:43

154 O’CONNOR Ben +1:09:13

167 PUCCIO Salvatore +1:31:19

168 SWIFT Ben +47:01

192 BERNARD Julien +1:36:12

203 CONTI Valerio +2:50:30

214 ROTA Lorenzo +2:34:04

11.18 Mancano 200 chilometri al traguardo.

11.13 Visconti e Guerreiro anticipano i contrattaccanti di una trentina di secondi, i due andranno a giocarsi i punti sul GPM e poi si rialzeranno.

11.10 È definitivamente andata via la fuga di giornata: 28 uomini all’attacco, gruppo già a 3 minuti.

11.07 Ora un gruppo di oltre 20 uomini è andato a riprendere Visconti e si sta portando all’inseguimento di Guerreiro, mentre il plotone sembra essersi rialzato.

11.03 È proprio Visconti in prima persona che prova a rispondere.

11.01 Ci prova in solitaria Ruben Guerreiro (EF), rivale diretto per Visconti in chiave Maglia Azzurra.

10.58 Non si sgancia ancora nessun tentativo di fuga.

10.53 Inizia il GPM di seconda categoria di Madonnina del Domm: 10,1 chilometri al 7,4% di pendenza media.

10.51 20 chilometri di gara già percorsi.

10.48 Velocità folle per il plotone che rischia di spezzarsi.

10.45 La fuga dovrebbe andar via sul primo GPM, Madonnina del Domm, che i corridori approcceranno tra pochi chilometri.

10.41 Ci prova anche Mattia Bais dell’Androni, padrone di casa.

10.38 Tra i più attivi troviamo Salvatore Puccio. Team INEOS Grenadiers anche oggi all’attacco.

10.34 Velocità altissima: siamo nettamente oltre i 50km/h.

10.30 Ovviamente scatti e controscatti in questa fase iniziale di gara.

10.27 PARTITA UFFICIALMENTE LA SEDICESIMA TAPPA!

10.18 I corridori in zona di partenza:

10.14 Anche oggi annunciata gran battaglia per centrare la fuga giusta.

10.10 Prende il via questa frazione, ora però un lungo tratto di trasferimento prima del chilometro 0.

10.05 Immagini dal via:

10.02 Corridori che si stanno allineando nella zona di partenza.

9.57 Giovanni Visconti è in Maglia Azzurra e vorrà difendere il proprio primato:

9.54 Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio:

🇮🇹 Giro d'Italia 2020

🗓️ 20/10/2020

🚴‍♂️ Stage 16 | Udine – San Daniele del Friuli

📏 229 km

1⃣ GPM 2 cat

5️⃣ GPM 3 cat

⏰ 10:10 AM (CET)

🏁 ~4:05 PM (CET)

✒️ Live: https://t.co/3RV3dXR0s3

#️⃣ #Giro Powered by @ENIT_italia pic.twitter.com/BSpF2zGfTM — Giro d'Italia (@giroditalia) October 20, 2020

9.51 Nel frattempo sono arrivati i risultati dei tamponi, positivo al virus nuovamente Fernando Gaviria, che è stato ovviamente messo in isolamento.

9.49 Dopo il giorno di riposo scatta la terza ed ultima settimana. Oggi va in scena la sedicesima tappa: 229 chilometri da Udine a San Daniele del Friuli, un continuo saliscendi sulle Prealpi Giulie, e il finale in circuito attorno a San Daniele del Friuli.

9.47 Buongiorno e ben ritrovati con il Giro d’Italia 2020.

La presentazione della tappa odierna – La cronaca della quindicesima tappa – Le pagelle della quindicesima tappa – La ‘Fagianata’ di Riccardo Magrini – La classifica attuale – Tutte le salite della terza settimana – Il borsino dei favoriti per la vittoria finale

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2020. La Corsa Rosa entra nella sua ultima e decisiva settimana con 229 chilometri da Udine a San Daniele del Friuli, un continuo saliscendi sulle Prealpi Giulie, e il finale in circuito attorno a San Daniele del Friuli. Attenzione perchè non ci sarà mai un attimo di respiro.

Il primo GPM è quello della Madonnina del Domm, con i suoi 10,8 chilometri al 7,1% con punte del 12%. Successivamente l’ascesa al Monte Spig condurrà il gruppo al primo sprint intermedio di Cividale del Friuli, mentre a metà frazione è presente la salita di Monteaperta. Giunti a Majano si entrerà nel circuito finale, con la prima delle tre scalate al Monte di Ragogna, 2,8 chilometri al 10,4%, e punte del 16%, seguito dal traguardo volante del Muro del Castello di Susans di soli 1000 metri ma con pendenze a crescere fino al 16%. Dopo un breve discesa e alcuni chilometri pianeggianti si affronterà per altre due volte il Monte di Ragogna. Seguirà un’altra discesa e l’avvicinamento al traguardo. A tre chilometri dalla conclusione di affronteranno alcuni strappi che portano all’ultimo e insidioso chilometro dov’è presente il Muro di via Sottomonte con i suoi picchi del 20%. Attenzione al rettilineo finale con i suoi 200 metri al 10%.

Sarà una frazione dedicata a qualsiasi tipo di scenario tra possibili movimenti in top ten, e qualche azione da parte dei più grintosi finisseur del gruppo, come ad esempio Diego Ulissi (UAE Team Emirates), già a quota due successi in questo Giro, oppure Mikkel Honore (Deceuninck-Quick Step), che si è già messo in mostra in numerose occasioni, se non Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), che deve però augurarsi che la corsa non diventi troppo dura. Attenzione alla battaglia per i GPM tra l’attuale leader Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM), con alle spalle l’ex primatista di questa speciale classifica Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling). Tra i possibili outsider, spiccano due giovani azzurri che stanno scalpitando da inizio Giro, ossia Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe) e Andrea Vendrame (AG2R La Mondiale).

In ottica generale, ricordiamo che Wilco Kelderman (Team Sunweb) si trova a soli 15″ dalla maglia rosa Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step). Il primo, assieme al suo compagno di squadra Jai Hindley, attualmente terzo in classifica, hanno davanti una ghiotta occasione per insidiare il giovane portoghese, che di certo peró non resterà lì a guardare dopo una serie di piazzamenti e una maglia rosa da preservare. Tra i più attivi in questo ultimi giorni, spicca anche il duo della Bora-Hansgrohe formato da Patrick Konrad e Rafal Majka, se non il dominatore di Piancavallo Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), che ha già recuperato ben sette posizioni. In ultima battuta, colui che più di tutti ha un estremo bisogno di recuperare terreno su di un percorso a lui ideale, e dove potrebbe fare la differenza, è Jakob Fuglsang (Astana).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2020 dalle ore 9.30. Buon divertimento!

Foto: Lapresse