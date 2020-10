Giro d’Italia 2020, Fernando Gaviria è di nuovo positivo al Covid-19. Ricaduta dopo 6 mesi

“Sottoposto ieri, giorno di riposo del Giro d’Italia, a un test PCR, il corridore dell’UAE Team Emirates Fernando Gaviria è risultato positivo al COVID-19. Tutti gli altri ciclisti e membri dello staff del team hanno ricevuto un esito negativo e proseguiranno oggi la Corsa Rosa. Lo staff sanitario della squadra sta seguendo la situazione con attenzione, mettendo in opera tutto quanto necessario per assicurare un sicuro proseguimento. Dopo aver ricevuto il responso del test, Gaviria è stato immediatamente posto in isolamento: è in buona salute e completamente asintomatico. Già a marzo, Gaviria era risultato positivo al virus“.

Con questo comunicato dell’UAE Team Emirates è arrivata la notizia della positività al Coronavirus del corridore colombiano Fernando Gaviria, velocista di riferimento della compagine, nel corso del Giro d’Italia 2020. Il sudamericano, che vanta tra i suoi successi una Parigi-Tours (nel 2016), due tappe al Tour de France, la classifica a punti del Giro d’Italia del 2017 e cinque sigilli nelle stage della Corsa Rosa, non partirà quest’oggi nella sedicesima tappa: 229 chilometri da Udine a San Daniele del Friuli.

Una condizione non nuova per Gaviria, come riportato nella nota, ricordando quanto accaduto nel corso dell’UAE Tour nel mese di marzo. Il colombiano e il compagno di squadra argentino Maximilian Richeze facevano parte infatti delle sei persone (fra corridori e membri dello staff) a cui fu diagnosticato il contagio in occasione del Tour degli Emirati, le cui ultime due tappe furono annullate il 28-29 febbraio. Dopo quattro settimane trascorse in ospedale i due citati furono dimessi e sicuramente per il velocista rivivere nuovamente la situazione non sarà facile. Come rivelato dai controlli effettuati, è risultato positivo anche un membro dello staff della Ag2r La Mondiale. Entrambi quindi sono stati posti in isolamento, in conformità con le regole dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Sui 492 test effettuati, la percentuale di positività è pari allo 0,4%.

Foto: Pier Colombo