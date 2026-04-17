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CiclismoStrada

Amstel Gold Race 2026: tutti gli italiani in gara. Nutrita la pattuglia azzurra

Pubblicato

11 minuti fa

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Christian Scaroni
Christian Scaroni / Lapresse

Dal pavé francese della Parigi-Roubaix si passa, a distanza di una settimana, ai muri delle Ardenne. Domenica 19 aprile andrà infatti in scena la prima delle tre corse del trittico che si concluderà con la Liegi-Bastogne-Liegi. Si correrà infatti l’Amstel Gold Race 2026, corsa olandese giunta quest’anno alla sessantesima edizione. Garantito lo spettacolo con l’arrivo a Valkenburg dopo un percorso molto duro.

Saranno infatti ben 33 i muri che i corridori dovranno superare con il mitico Cauberg (1,2 km al 5,5% di pendenza media) da affrontare addirittura tre volte. In assenza di Tadej Pogacar, l’attenzione si sposta tutta su Remco Evenepoel, atteso dopo le Fiandre. Il belga sembra il favorito numero uno ma per la sua prima vittoria all’Amstel dovrà vedersela innanzitutto con Mattias Skjelmose, vincitore a sorpresa nel 2025.

Per quanto riguarda la pattuglia italiana, saranno in totale ben 21 i corridori azzurri che si cimenteranno nella classica belga. L’ultima vittoria italiana all’Amstel porta nel 2016 la firma di Enrico Gasparotto. Difficile che i portacolori presenti possano lottare per il successo finale nonostante alcuni, come Christian Scaroni, abbiano dimostrato una condizione discreta in questo inizio di stagione.

TUTTI GLI ITALIANI ALL’AMSTEL GOLD RACE 2026

LIDL-TREK

MOSCA Jacopo

UAE TEAM EMIRATES XRG

GIAIMI Luca

BARONCINI Filippo

ALPECIN-PREMIER TECH

BUSATTO Francesco

TEAM VISMA LEASE A BIKE

FIORELLI Filippo

BAHRAI-VICTORIOUS

ZAMBANINI Edoardo

EF EDUCATION EASYPOST

BATTISTELLA Samuele

GROUPAMA FDJ UNITED

GERMANI Lorenzo

LOTTO-INTERMARCHÈ

ROTA Lorenzo

MOVISTAR

MILESI Lorenzo

NSN CYCLING TEAM

FRIGO Marco

SOUDAL QUICK STEP

RACCAGNI NOVIERO Andrea

TEAM JAYCO ALULA

COVI Alessandro

DE PRETTO Davide

VENDRAME Andrea

XDS ASTANA TEAM

CONCI Nicola

SCARONI Christian

TONEATTI Davide

VELASCO Simone

CAJA RURAL SEGUROS RGA

OLDANI Stefano

UNIBET ROSE ROCKETS

MERIS Sergio

 

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