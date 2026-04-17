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Amstel Gold Race 2026: tutti gli italiani in gara. Nutrita la pattuglia azzurra
Dal pavé francese della Parigi-Roubaix si passa, a distanza di una settimana, ai muri delle Ardenne. Domenica 19 aprile andrà infatti in scena la prima delle tre corse del trittico che si concluderà con la Liegi-Bastogne-Liegi. Si correrà infatti l’Amstel Gold Race 2026, corsa olandese giunta quest’anno alla sessantesima edizione. Garantito lo spettacolo con l’arrivo a Valkenburg dopo un percorso molto duro.
Saranno infatti ben 33 i muri che i corridori dovranno superare con il mitico Cauberg (1,2 km al 5,5% di pendenza media) da affrontare addirittura tre volte. In assenza di Tadej Pogacar, l’attenzione si sposta tutta su Remco Evenepoel, atteso dopo le Fiandre. Il belga sembra il favorito numero uno ma per la sua prima vittoria all’Amstel dovrà vedersela innanzitutto con Mattias Skjelmose, vincitore a sorpresa nel 2025.
Per quanto riguarda la pattuglia italiana, saranno in totale ben 21 i corridori azzurri che si cimenteranno nella classica belga. L’ultima vittoria italiana all’Amstel porta nel 2016 la firma di Enrico Gasparotto. Difficile che i portacolori presenti possano lottare per il successo finale nonostante alcuni, come Christian Scaroni, abbiano dimostrato una condizione discreta in questo inizio di stagione.
TUTTI GLI ITALIANI ALL’AMSTEL GOLD RACE 2026
LIDL-TREK
MOSCA Jacopo
UAE TEAM EMIRATES XRG
GIAIMI Luca
BARONCINI Filippo
ALPECIN-PREMIER TECH
BUSATTO Francesco
TEAM VISMA LEASE A BIKE
FIORELLI Filippo
BAHRAI-VICTORIOUS
ZAMBANINI Edoardo
EF EDUCATION EASYPOST
BATTISTELLA Samuele
GROUPAMA FDJ UNITED
GERMANI Lorenzo
LOTTO-INTERMARCHÈ
ROTA Lorenzo
MOVISTAR
MILESI Lorenzo
NSN CYCLING TEAM
FRIGO Marco
SOUDAL QUICK STEP
RACCAGNI NOVIERO Andrea
TEAM JAYCO ALULA
COVI Alessandro
DE PRETTO Davide
VENDRAME Andrea
XDS ASTANA TEAM
CONCI Nicola
SCARONI Christian
TONEATTI Davide
VELASCO Simone
CAJA RURAL SEGUROS RGA
OLDANI Stefano
UNIBET ROSE ROCKETS
MERIS Sergio