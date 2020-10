Giro d’Italia 2020: il borsino dei favoriti dopo la seconda settimana. Sfida a due tra Almeida e Kelderman? Nibali vuole il podio

Due terzi di Giro d’Italia 2020 si sono conclusi. Oggi è in programma il secondo ed ultimo giorno di riposo, da domani si ripartirà per la terza settimana. Attese le grandi montagne (salvo imprevisti), c’è la possibilità di cambiare nuovamente le carte in tavola fino alla cronometro di Milano. Andiamo a scoprire il borsino dei favoriti fino ad ora.

Sembra prospettarsi una sfida a due per la vittoria. Nessuno, alla vigilia della cronometro iniziale, avrebbe previsto che a giocarsi il Trofeo Senza Fine sarebbero stati Joao Almeida e Wilco Kelderman. Il portoghese della Deceuninck – Quick Step sta continuando a stupire: nelle prove contro il tempo guadagna su tutti e in salita resiste con coraggio e grinta, non vuole sfilarsi il simbolo del primato che ormai ha sulle spalle da tredici giorni. L’olandese della Sunweb era tra i candidati al podio, ma sicuramente non alla vittoria. Invece a suon di prestazioni eccellenti, tutte senza uscire fuori dagli schemi, e sfruttando anche il lavoro della squadra di gran lunga più forte di questo Giro, è riuscito a portarsi a pochi secondi dalla Maglia Rosa, pronto anche al sorpasso.

Loading...

Loading...

Tutto apertissimo in chiave podio, con almeno dieci corridori che ci possono provare (dalla terza alla dodicesima posizione ballano solamente due minuti). Jai Hindley ha dato spettacolo a Piancavallo in favore di Kelderman, ma ha guadagnato anche per la propria classifica e ora sogna in grande. I più attesi però sono Vincenzo Nibali, Rafal Majka e Jakob Fuglsang: tre dei favoriti della vigilia che vorranno assolutamente attaccare e farsi valere in questa terza settimana con le grandi montagne a farla da padrone. In ascesa Tao Geoghegan Hart, vincitore della tappa di Piancavallo, mentre è andato in crisi Domenico Pozzovivo, quando sembrava poter riuscire in un’impresa clamorosa all’età di 38 anni. Restano in orbita top-5 anche Pello Bilbao, Patrick Konrad, Fausto Masnada e Brandon McNulty.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse