Quanti punti ha guadagnato Sinner su Alcaraz questa settimana. E a Madrid potrebbe incrementare

Jannik Sinner svetta in testa al ranking ATP con 13.550 punti e resterà numero 1 del mondo con assoluta certezza almeno fino a termine del Masters 1000 di Roma, ovvero in occasione dell’aggiornamento della classifica internazionale previsto lunedì 18 maggio. Il fuoriclasse altoatesino può fare affidamento su un vantaggio di 390 lunghezze nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz (12.960), che si è ritirato prima degli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona e ha annunciato la rinuncia al Masters 1000 di Madrid.

Durante questa settimana, dunque, il tennista italiano ha guadagnato 280 punti nei confronti del grande rivale iberico: quest’ultimo, infatti, doveva difendere una cambiale da 330 punti per la finale raggiunta lo scorso anno sulla terra rossa catalana, ma ha portato a casa soltanto 50 punti per avere superato il primo turno e dunque è andato in salto negativo di 280 punti. Ricordiamo che il campione in carica del Roland Garros avrebbe potuto tornare al comando della graduatoria se avesse alzato al cielo il trofeo.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non avranno punti da difendere all’imminente Masters 1000 di Madrid: lo spagnolo non perderà punti e rimarrà a 12.960, mentre l’azzurro, se decidesse effettivamente di giocare nella capitale spagnola, potrà incrementare il proprio bottino e aumentare così il vantaggio nei confronti del rivale diretto. Ricordiamo la distribuzione dei punti a Madrid: 10 per la presenza in tabellone, 50 per l’approdo al terzo turno, 100 per gli ottavi di finale, 200 per i quarti, 400 per la semifinale, 650 per la finale, 1.000 per la vittoria.

Questa sarebbe dunque la progressione di Sinner a Madrid: 13.360 punti con la presenza e +400 su Alcaraz, 13.400 per il terzo turno e +440 su Alcaraz, 13.450 per gli ottavi e +490 su Alcaraz, 13.550 per i quarti e +590 su Alcaraz, 13.750 per la semifinale e +790 su Alcaraz, 14.000 per la finale e +1.040 su Alcaraz, 14.350 con la vittoria e +1.390 su Alcaraz.