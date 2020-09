LIVE F1, GP Sochi 2020 DIRETTA: si parte con la FP3, i team lavorano in vista delle qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.20 Kimi Raikkonen si porta in terza posizione in 1:35.716 a 530 millesimi da Bottas. Ora escono anche le due Ferrari, si parte!

11.19 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 77 V. Bottas Mercedes 1’35″183 4 2 3 D. Ricciardo Renault +00″489 1’35″672 4 3 44 L. Hamilton Mercedes +00″745 1’35″928 3 4 4 L. Norris McLaren +01″240 1’36″423 7 5 8 R. Grosjean Haas +01″689 1’36″872 4 6 20 K. Magnussen Haas +02″011 1’37″194 4

11.18 Nel T1 Hamilton arriva con 111 millesimi su Bottas (che nel frattempo è salito in vetta) e a sua volta sbaglia in curva 7. Arriva al T2 senza migliorare e chiude in 1:35.928 terzo a 745 millesimi.

11.17 Daniel Ricciardo si mette in prima posizione in 1:35.672 ma ora risponde Hamilton

11.16 Grosjean si mette in seconda posizione a 449 millesimi, terzo Magnussen a 771 mentre entra in azione anche Lewis Hamilton che dà il via alla sua caccia verso la vittoria numero 91

11.14 Valtteri Bottas fa segnare il nuovo record per 782 millesimi nel T1, quindi sbaglia appena arrivato nel T2 e alza il piede!

11.13 Valtteri Bottas completa il suo primo giro e si lancia, ora vedremo davvero un tempo di rilievo…

Bottas qui prend la piste en pneu soft Hamilton qui va sortir d’ici peut #RussianGP #F1 pic.twitter.com/aNiP1L9R5w — Mercedes-AMG F1 France (@MercedesFRteam) September 26, 2020

11.12 Anche Esteban Ocon è pronto a dare il via alla sua giornata di Sochi

Now we have a full set, let the fun begin. #RSspirit #RussianGP pic.twitter.com/AxWkKIeF2e — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) September 26, 2020

11.11 Ed ecco Valtteri Bottas prendere la via del tracciato russo. Gomme soft per il finlandese. Assieme a lui entrano in azione anche le due Haas e Daniel Ricciardo.

11.10 Mentre Lando Norris ha completato la sua prima tornata, Carlos Sainz ha fatto immediato ritorno ai box dopo un semplice giro di installazione.

11.09 Lando Norris fa segnare il primo tempo della FP3 in 1:36.423

11.07 Le due vetture color papaya non si fermano e si lanciano per il loro primo giro lanciato della giornata, entrambe con gomme medie.

11.06 Attenzione, le McLaren rompono il ghiaccio! Carlos Sainz e Lando Norris entrano in azione sulla pista di Sochi

11.05 Primi movimenti nei box. Charles Leclerc si prepara per salire sulla sua SF1000 una monoposto che, sulla carta, potrebbe fare qualche piccolo passo in avanti sulla pista di Sochi.

11.03 La Ferrari conferma il via del turno ma, in realtà, i due piloti di Maranello sono ancora fermi ai box. Come tutti gli altri va sottolineato eh…

11.01 Vedremo se, come spesso capita, l’azione tarderà a partire nella FP3. Solitamente le scuderie aspettano qualche minuto per il primo time attack. Effettivamente al momento tutto tace a Sochi…

GREEN LIGHT 🟢 Final practice is officially under way at Sochi ⏱️ The drivers are biding their time though… for now #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/SuM8vJuS8H — Formula 1 (@F1) September 26, 2020



11.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA FP3 DEL GP DI RUSSIA!!!!!!

10.58 Due minuti al via della FP3. La situazione attuale a Sochi. 26.4 gradi e 38.3 sull’asfalto. Ancora caldo in crescita e domani sarà anche peggio…

Another stunning morning at Sochi as we prepare for final practice ☀️ FP3 is minutes away!#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/xIotezCkRd — Formula 1 (@F1) September 26, 2020

10.56 Ottime risposte anche dalla McLaren, che si segnala come una vettura in gran spolvero sulla pista russa. Carlos Sainz e Lando Norris vogliono stupire ancora una volta!

10.54 Ancora un buon venerdì per Daniel Ricciardo, che conferma come la sua Renault sia ormai cresciuta e pronta a battagliare su ogni tracciato. Sarà lotta per il podio anche in questo weekend?

10.52 Sul fronte Ferrari, ottavo e decimo posto, rispettivamente, per Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Un leggero passo in avanti rispetto alle difficoltà di Spa, Monza e Mugello?

A positive Friday for Ferrari in Sochi 👍 Can they keep the momentum up for Qualifying?#RussianGP 🇷🇺 #F1https://t.co/jqqualpTP7 — Formula 1 (@F1) September 25, 2020

10.50 Dieci minuti al via della terza sessione di prove libere di Sochi!

10.48 L’unico che sembra essere nelle vicinanze delle due Frecce nere è Max Verstappen che, ad ogni modo, non ha troppe chance di opporsi al dominio delle W11

FP2’s thrills and spills made Saturday and Sunday even harder to call 😬 Watch the best bits here 👇👀#RussianGP 🇷🇺 #F1 — Formula 1 (@F1) September 25, 2020

10.45 Il suo compagno di scuderia Lewis Hamilton ha lamentato una FP1 pessima, a suo dire, salvo poi risalire nel corso del pomeriggio. “Devo ancora trovare il giusto feeling con la vettura e mettere assieme tutti e tre i settori”

That was 𝗖𝗟𝗢𝗦𝗘 😲 Sochi showed it can catch out the very best of them – here’s Lewis Hamilton narrowly avoiding Turn 13’s barriers 👀#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/5vFu0odmq0 — Formula 1 (@F1) September 25, 2020



10.42 Ieri il più veloce è risultato sempre Valtteri Bottas che appare davvero a suo agio sulla pista russa. Eccolo in azione…



10.40 Prima di pensare alla FP3, andiamo a fare un giro del tracciato di Sochi con George Russell

10.37 Per quanto visto nelle prime tre ore di sessione di ieri, la Mercedes sembra letteralmente di un altro pianeta, con un vantaggio di circa 6-7 su Verstappen, poi tutti gli altri ad oltre un secondo

Why does everything look better in slow motion 🔥 🔥 #RussianGP pic.twitter.com/kWpbrZG2l9 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) September 26, 2020

10.35 LA CLASSIFICA DEI TEMPI DI IERI

1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:33.519 37

2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.786 +0.267s 33

3 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:34.577 +1.058s 27

4 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:34.723 +1.204s 36

5 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:34.847 +1.328s 33

6 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:34.890 +1.371s 35

7 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:35.048 +1.529s 30

8 16 Charles Leclerc FERRARI 1:35.052 +1.533s 35

9 31 Esteban Ocon RENAULT 1:35.139 +1.620s 28

10 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:35.183 +1.664s 35

11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:35.210 +1.691s 35

12 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:35.242 +1.723s 31

13 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:35.461 +1.942s 37

14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:35.516 +1.997s 33

15 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:35.563 +2.044s 31

16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:35.575 +2.056s 30

17 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:35.627 +2.108s 34

18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:35.729 +2.210s 32

19 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.053 +2.534s 36

20 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:36.858 +3.339s 32

10.32 Sul tracciato costruito nel villaggio olimpico di Sochi 2014, e appoggiato sulle rive del Mar Nero, i protagonisti della massima categoria del motorsport saranno in azione per gli ultimi 60 minuti di prove libere, che andranno a preparare le vetture in vista delle qualifiche che prenderanno il via alle ore 14.00

10.30 Buongiorno e benvenuti a Sochi, tra mezzora esatta scatterà la FP3 del Gran Premio di Russia 2020

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Russia, round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Sochi assisteremo all’ultimo turno di prove, fondamentale per provare le condizioni delle monoposto prima delle qualifiche e pensando anche un po’ alla gara di domani. Un’ora, quindi, importante per i piloti e le squadre in funzione della massimizzazione del proprio pacchetto.

Si preannuncia una sfida sul filo dei centesimi quest’oggi a Sochi tra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas per conquistare la pole position del Gran Premio di Russia 2020, decimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. La Mercedes ha messo in evidenza una superiorità devastante ieri specialmente sul giro secco, rifilando almeno un secondo a tutto il resto della concorrenza inclusa la Red Bull di Max Verstappen, perciò la prima fila in griglia è di fatto già prenotata dalle due Frecce Nere. Nelle libere del venerdì Bottas ha trovato subito un buon feeling su una delle sue piste preferite di tutto il Mondiale, mentre Hamilton è stato abbastanza falloso non riuscendo a tenere il passo del compagno di squadra finnico nei time-attack con gomma rossa.

Rispetto a molti altri weekend di questo campionato, anche la terza posizione può essere alla portata di molti piloti a causa di un Max Verstappen apparentemente in difficoltà nelle prime libere con la Red Bull. Daniel Ricciardo ieri ha impressionato con la Renault, ma l’australiano dovrà superarsi per avere la meglio su McLaren, Racing Point e Red Bull nella bagarre per piazzarsi subito alle spalle del duo Mercedes. Ferrari proverà a far parte di questa battaglia, ma dovrà fare un ulteriore step in avanti rispetto a ieri per tornare a portare entrambe le vetture in Q3 per la prima volta dopo il GP di Gran Bretagna di inizio agosto. Questo sarà l’obiettivo principale della scuderia di Maranello, ma sarà necessario un lavoro praticamente perfetto da parte di ingegneri e piloti per confermarsi in top10 anche in qualifica dopo i buoni riscontri delle libere del venerdì.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Russia, round del Mondiale 2020 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.00 italiane, mentre le qualifiche sono in programma alle ore 14.00. Buon divertimento!

