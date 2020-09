VIDEO F1, GP Russia 2020: le immagini dell’incidente di Sebastian Vettel in Q2 con la Ferrari

Sabato molto deludente per la Ferrari in quel di Sochi, con entrambe le macchine escluse dal Q3 e quindi costrette a rimontare domani per provare ad entrare in zona punti. Sebastian Vettel ha chiuso le qualifiche odierne del Gran Premio di Russia 2020 in quindicesima posizione a causa di un incidente che lo ha messo fuori gioco dalla lotta per entrare nella top10 in Q2. Il tedesco della Rossa ha perso il controllo della sua SF1000 in curva 4, andando in testacoda e sbattendo contro le barriere del tracciato russo. Di seguito il VIDEO dell’incidente di Vettel nelle qualifiche del GP di Russia 2020:

Foto: Lapresse