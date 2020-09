VIDEO F1, GP Russia 2020: highlights qualifiche. Lewis Hamilton in pole, Ferrari fuori dal Q3

Lewis Hamilton continua ad aggiornare il suo personale libro dei record non lasciando nemmeno le briciole ai suoi rivali in pista, come dimostra quest’oggi la sua pole position n.96 in carriera nel Mondiale di Formula 1. Il britannico della Mercedes ha demolito in primis il compagno di squadra finlandese Valtteri Bottas, relegato addirittura in terza piazza anche alle spalle della Red Bull di uno straordinario Max Verstappen. Male le Ferrari, entrambe fuori dal Q3 con Charles Leclerc 11° e Sebastian Vettel 15° dopo essere andato a sbattere in Q2 contro le barriere. Di seguito il VIDEO con gli highlights delle qualifiche del GP di Russia 2020:

Foto: Lapresse