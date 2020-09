F1, GP Russia 2020: Charles Leclerc salva l’onore della Ferrari a Sochi, prestazione consistente del monegasco

Dalla arrabbiatura alla soddisfazione. Charles Leclerc nel breve volgere di 24 ore passa dalla furia con la quale aveva concluso le sue qualifiche di ieri, alla consapevolezza per il sesto posto di oggi nel corso del Gran Premio di Russia 2020 di Formula Uno. Il pilota monegasco ha avuto modo di rifarsi dopo la delusione del sabato di Sochi e lo ha fatto nella giusta maniera, come un vero campione dovrebbe sempre fare. In pista.

L’umore per il ventitreenne di Montecarlo era nero per l’undicesima posizione conquistata ieri, anche per colpa di una cattiva gestione a livello di traffico nei 2:15 conclusivi della Q2. Qualche altro pilota avrebbe preso questo momento come un motivo per farsi annebbiare la mente. Charles Leclerc no. Il ferrarista oggi ha cambiato marcia e ha messo in atto una prova di grande intelligenza e solidità.

Loading...

Loading...

Scatta dalla decima casella delle griglia dopo la penalizzazione di Alexander Albon e nel corso del primo giro procede a tutta. Recupera diverse posizioni, evita guai nel contatto con Lance Stroll, e si mette con la gomma media a procedere del suo ritmo. Non può tenere il passo di chi lo precede (tutti con la gomma soft) ma pazienta e attende gli esiti della sua strategia.

La situazione va sempre più verso la sua direzione, con la fase finale della gara condotta tranquillamente in piena gestione. Certo, in quel di Maranello non si può festeggiare una sesta posizione, ma è il modo con cui è arrivata che fa ben sperare. Dopo diversi appuntamenti nei quali la SF1000 appariva inerme contro i rivali, questa volta ha dimostrato che qualche piccolo passo in avanti lo ha compiuto.

Gli aggiornamenti portati (piccoli dettagli a livello di ala posteriore) hanno regalato un minimo di competitività in più ad una monoposto che ne aveva un bisogno disperato, con Charles Leclerc che se ne è giovato immediatamente per trovare una prestazione che può regalare una notevole iniezione di fiducia. Dopo il quarto posto del Gran Premio del 70° anniversario non aveva più ottenuto un risultato simile. Che sia la svolta della sua stagione?

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse