F1, Mattia Binotto: “Un passo avanti, almeno rispetto alle ultime gare. Dobbiamo continuare in questa direzione”

La Ferrari archivia la pratica di Sochi (Russia), sede dell’ultimo round del Mondiale 2020 di F1, con un sesto posto firmato dal monegasco Charles Leclerc e un 13° ottenuto da Sebastian Vettel. Una piccola luce si intravede in fondo a un tunnel particolarmente buio, se si considera la prova del 22enne nativo del Principato. E’ chiaro che, in generale, si è ben lontani da quegli obiettivi che la Rossa si era prefissata.

A valutare, comunque, in un’ottica positiva la prestazione nella sua complessità è stato il Team Principal del Cavallino Rampante Mattia Binotto che, come riportato dal sito ufficiale della scuderia di Maranello, ha chiarito gli aspetti concernenti la corsa russa: “Un passo avanti, almeno rispetto alle ultime gare, sia in termini di risultato che di competitività. Così si può sintetizzare il verdetto di questo fine settimana. Il sesto posto di Charles è arrivato al termine di una gara molto solida in cui ha tirato fuori il possibile dal pacchetto a disposizione: aggressiva nelle primissime battute e poi gestita con grande maturità per un pilota che deve ancora compiere 23 anni. Sebastian non è riuscito a finire in zona punti, rimanendo imbottigliato nel traffico nelle decisive fasi della partenza. Avevamo portato qui a Sochi alcuni piccoli aggiornamenti aerodinamici: niente di trascendentale in termini di prestazione ma un passo nella giusta direzione di sviluppo della vettura. In un campionato in cui i rapporti di forza a centro gruppo sono molto ravvicinati basta poco per progredire. Dobbiamo continuare in questa direzione ed è quello che faremo già dal prossimo appuntamento, fra due settimane al Nürburgring“.

Il Circus, quindi, fa rotta verso la Germania e ci si augura che il Cavallino dia conferma di alcuni segnali di vitalità.

Foto: LaPresse