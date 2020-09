DIRETTA F1, GP Russia 2020 LIVE: Bottas vince a Sochi! Hamilton 3° e penalizzato di 10″, Leclerc 6° e Vettel 13°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DELLA MOTOGP

Loading...

Loading...

LA CRONACA DEL GP RUSSIA

E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OA Sport.

VINCE VALTTERI BOTTAS! Verstappen secondo a precedere Hamilton. Leclerc chiude sesto e Vettel 13°. Il finlandese ottiene il giro veloce di questa gara. 5″ di penalità ad Albon.

1 Valtteri BOTTAS MercedesLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+7.729 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+22.729 1

4 Sergio PEREZ Racing Point+30.558 1

5 Daniel RICCIARDO Renault+47.065 1

6 Charles LECLERC Ferrari+61.807 1

7 Esteban OCON Renault+66.854 1

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+66.974 1

9 Pierre GASLY AlphaTauri+89.337 2

10 Alexander ALBON Red Bull Racing+92.462 2

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 1

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 1

13 Sebastian VETTEL Ferrari1 L 1

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1

15 Lando NORRIS McLaren1 L 2

16 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

17 Romain GROSJEAN Haas F1 Team1 L 2

18 George RUSSELL Williams1 L 3

19 Carlos SAINZ McLaren– – –

20 Lance STROLL Racing Point– – –

52°giro/53: 1’37″030 per Bottas e giro veloce. Punto in più per lui!

52° giro/53: Bottas quindi si appresta vincere questo GP, davanti a Verstappen e ad Hamilton. Leclers sesto, ha ottenuto il possibile con il mezzo a sua disposizione, mentre Vettel è 13°.

51°giro/53: Vettel si avvicina a Magnussen per guadagnare una posizione (dodicesima). Certo, non cambia molto per il tedesco…

50°giro/53: Bottas doppia la Ferrari di Sebastian Vettel, in tredicesima posizione.

49°giro/53: Giro veloce di Verstappen in 1’37”7, mentre Giovinazzi supera Magnussen e sale in undicesima posizione.

48°giro/53: Gara difficile per la McLaren in questo momento, con Albon che si prende la posizione di Norris e il pilota della Red Bull a punti.

47°giro/53: Under investigation Grosjean per non aver affrontato in modo corretto la famosa serpentina. Gasly si prende la nona posizione ai danni di Norris.

46°giro/53: Nella lotta tra Norris e Albon, ne approfitta Gasly che si prende la posizione del pilota della Red Bull ed è decimo.

45°giro/53: Albon scatenato in questa fase: decimo il thalandese alle spalle di un Norris molto combattivo.

44°giro/53: Bottas al comando con 11″206 su Verstappen, stabile la distanza di Hamilton (+9″770). Leclerc a 9″405 di Ricciardo in sesta posizione. Vettel 14°.

43°giro/53: Virtual Safety Car per sistemare le protezioni all’esterno della curva-1 dopo quando accaduto tra Vettel e Grosjean.

42°giro/53: Hamilton guadagna 2 decimi su Verstappen, sono rispettivamente terzo e secondo.

41°giro/53: Bottas con 11″951 di margine su Verstappen, mentre Hamilton a 9″013 da Max. Vettel si prende la posizone di Grosjean (quattordicesima) con contatto tra i due.

40°giro/53: Posizioni al vertice decisamente cristallizzate.

39°giro/53: Hamilton inizia a guadagnare qualche decimo nei confronti di Verstappen, secondo, ma il margine dell’olandese è di oltre 10 secondi.

38°giro/53: Ricapitoliamo la situazione:

1 Valtteri BOTTAS MercedesLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+11.599 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+20.991 1

4 Sergio PEREZ Racing Point+31.156 1

5 Daniel RICCIARDO Renault+42.160 1

6 Charles LECLERC Ferrari+48.816 1

7 Esteban OCON Renault+55.780 1

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+56.853 1

9 Pierre GASLY AlphaTauri+62.913 1

10 Lando NORRIS McLaren+74.632 1

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+77.045 1

12 Alexander ALBON Red Bull Racing+79.759 2

13 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+85.092 1

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+85.159 1

15 Sebastian VETTEL Ferrari+86.486 1

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+94.169 1

17 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

18 George RUSSELL Williams1 L 2

19 Carlos SAINZ McLaren– – –

20 Lance STROLL Racing Point– – –

37°giro/53: Ricciardo sta allungando in questo momento e quindi Leclerc è sesto e deve guardarsi dalla Renault di Ocon.

36°giro/53: Si ferma Raikkonen (Alfa Romeo) e rientra in 12ma posizione.

35°giro/53: Ricciardo prova a spingere per guadagnare almeno 5″ su Leclerc, per mantenere la sua posizione vista la penalità.

34°giro/53: Bottas sgravato dalla pressione di Hamilton, mantiene la testa, precedendo Verstappen di 12″776. Leclerc bene in sesta posizione, girando sui tempi di Ricciardo.

1 Valtteri BOTTAS MercedesLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+12.776 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+22.809 1

4 Sergio PEREZ Racing Point+28.670 1

5 Daniel RICCIARDO Renault+39.471 1

6 Charles LECLERC Ferrari+42.684 1

7 Esteban OCON Renault+47.900 1

8 Daniil KVYAT AlphaTauri+49.269 1

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+56.533 1

10 Pierre GASLY AlphaTauri+56.693 1

11 Lando NORRIS McLaren+60.492 1

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+62.804 1

13 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+66.421 1

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+67.727 1

15 Alexander ALBON Red Bull Racing+70.937 2

16 Sebastian VETTEL Ferrari+76.117 1

17 Nicholas LATIFI Williams+85.656 1

18 George RUSSELL Williams+89.220 2

19 Carlos SAINZ McLaren– – –

20 Lance STROLL Racing Point– – –

33°giro/53: Bottas ha 12 secondi su Verstappen e 21 su Hamilton. Quarto è perez, quinto Ricciardo, sesto Leclerc.

33°giro/53: Bottas ha 12 secondi su Verstappen e 21 su Hamilton. Quarto è perez, quinto Ricciardo, sesto Leclerc.

32° giro/53: Completato, ad eccezione di Raikkonen, il valzer dei pit-stop: Bottas, Verstappen, Hamilton, Perez, Ricciardo, Leclerc, Ocon, Kvyat, Raikkonen e Gasly nella top-10. Vettel 16°.

31°giro/53: Nel frattempo Hamilton è in scia a Kvyat (terzo) ed è pronto a prendersi la posizione. Bottas spinge come non mai in vetta, con 12″859 di vantaggio su Verstappen.

30°giro/53: Di seguito la situazione di classifica:

1 Valtteri BOTTAS MercedesLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+12.509 1

3 Daniil KVYAT AlphaTauri+19.089 1

4 Lewis HAMILTON Mercedes+19.694 1

5 Sergio PEREZ Racing Point+24.711 1

6 Daniel RICCIARDO Renault+35.572 1

7 Charles LECLERC Ferrari+37.902 1

8 Esteban OCON Renault+39.993 1

9 Sebastian VETTEL Ferrari+43.119 1

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+44.683 1

11 Pierre GASLY AlphaTauri+45.357 1

12 Lando NORRIS McLaren+49.288 1

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+52.566 1

14 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+55.888 1

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+57.400 1

16 Alexander ALBON Red Bull Racing+67.645 2

17 Nicholas LATIFI Williams+74.099 1

18 George RUSSELL Williams+78.265 2

19 Carlos SAINZ McLaren– – –

20 Lance STROLL Racing Point– – –

29°giro/53: Si ferma Leclerc che monta gomme hard. Il monegasco della Ferrari entra in pista davanti a Ocon. Leclerc settimo, ma il francese della Renault è vicino.

28°giro/53: Sorpasso di Ricciardo su Vettel e si prende la settima posizione, mentre Leclerc rimane ancora in pista (secondo), mentre Bottas è primo e con la gara in mano. Nel frattempo 5″ a Ricciardo per la manovra citata precedentemente.

27°giro/53: Rientra Bottas ai box Bottas e riprende la via della pista sempre davanti a Leclerc. Verstappen si prende la posizione di Kvyat (terza). Nel frattempo Ricciardo under investigation per il sorpasso su Ocon.

26°giro/53: Pit-stop per Verstappen che monta le gomme hard, rientrando alle spalle di Kvyat in quarta posizione. Leclerc sale in seconda posizione, ma ancora non si è fermato come Bottas e il russo.

25°giro/53: Bottas continua a guadagnare su Verstappen e sono 9″0 i vantaggi su Verstappen. Leclerc è terzo e sta disputando una grande gara, ma ricordiamoche ancora non si è fermato, mentre Vettel è settimo a precedere Ricciardo e Ocon.

24°giro/53: Ricapitolando questa la situazione di classifica, in attesa delle soste di Bottas, Verstappen, Leclec, Vettel e Raikkonen.

1 Valtteri BOTTAS MercedesLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+9.209 1

3 Charles LECLERC Ferrari+29.723 1

4 Daniil KVYAT AlphaTauri+32.289 1

5 Lewis HAMILTON Mercedes+40.148 1

6 Sergio PEREZ Racing Point+43.675 1

7 Sebastian VETTEL Ferrari+49.941 1

8 Esteban OCON Renault+51.077 1

9 Daniel RICCIARDO Renault+52.145 1

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+55.797 1

11 Alexander ALBON Red Bull Racing+57.028 1

12 Pierre GASLY AlphaTauri+57.983 1

13 Lando NORRIS McLaren+60.895 1

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+64.097 1

15 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+68.391 1

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+70.228 1

17 Nicholas LATIFI Williams+86.478 1

18 George RUSSELL Williams+89.433 2

19 Carlos SAINZ McLaren– – –

20 Lance STROLL Racing Point– – –

23°giro/53: Bottas cerca di allungare il più possibile, avendo portato a 7″063 il proprio vantaggio su Verstappen. Leclerc ha 3″2 di margine su Kvyat. Questi piloti non si sono ancora fermati.

22° giro/53: Bottas spinge e realizza il crono di 1’39″081 con 6″765 di vantaggio su Verstappen e 26″501 su Leclerc. Kvyat è quarto ed Hamilton è quinto.

21°giro/53: Procede il valzer dei pit-stop con Leclerc che ora è quarto preceduto da Bottas, Verstappen e Perez. Hamilton è sesto ora.

20°giro/53: Bottas giro veloce in 1’39″375, vola il finlandese, nel frattempo rientra Gasly e Leclerc si porta in quinta posizione. Nel frattempo Hamilton si pprende la posizione di Vettel e sale in settima posizione.

19°giro/53: Si fermano ai box Grosjean e Giovinazzi.

18°giro/53: Bottas dunque al comando con 4″110 di vantaggio su Verstappen. Spinge il finlande, Leclerc si porta a 0″821 da Gasly. Hamilton 10°.

17°giro/53: Leclerc prova ad avvicinarsi alla AlphaTauri a 2″071. Rientra Hamilton che sconta la penalità di 10″ montando le dure. Il britannico rientra alle spalle di Vettel in 11ma posizione. Ora vedremo la rimonta di Lewis.

16°giro/53: 1’39″693 per Hamilton che spinge e porta il proprio vantaggio a 2″512 su Bottas, mentre rientra Ricciardo ai box, montando le gomme dure. L’australiano torna in pista in 14ma posizione.

15°giro/53: Hamilton risponde da campione: 2″363 su Bottas in questa tornata (1’39″7). Verstappen a 4″975. Perez negli scarichi di Ricciardo per prendersi la quinta posizione. Leclerc sempre ottavo e Vettel 13°. Grande sorpasso del messicano della Racing Point.

14°giro/53: Hamilton risponde a Bottas, guadagnando 1″713. a 3″003 Verstappen. Lewis potrebbe entrare presto. Vettel si fa vedere, ma non riesce a superare Giovinazzi…

13°giro/53: Bottas si avvicina a Hamilton a 1″191, mentre grande duello per la 16ma posizione tra Albon e Russell. Leclerc a 13″416 dal vertice, mentre Vettel 13° non riesce ad avvicinarsi a Giovinazzi per superarlo.

12°giro/53: Hamiton mantiene 1″227 di vantaggio su Bottas, con Verstappen che si trova a 1″411 su Verstappen. Leclerc è a 2″674 a Gasly (settimo), mentre Vettel 13° è in scia a Giovinazzi.

11°giro/53: Di seguito la classifica aggiornata:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER – –

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.508 – –

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.704 – –

4 Esteban OCON Renault+4.992 – –

5 Daniel RICCIARDO Renault+5.661 – –

6 Sergio PEREZ Racing Point+6.457 – –

7 Pierre GASLY AlphaTauri+8.843 – –

8 Charles LECLERC Ferrari+11.579 – –

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+15.114 – –

10 Daniil KVYAT AlphaTauri+16.039 – –

11 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+18.861 – –

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+19.396 – –

13 Sebastian VETTEL Ferrari+20.329 – –

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+25.211 1

15 Nicholas LATIFI Williams+27.268 1

16 Lando NORRIS McLaren+30.113 1

17 George RUSSELL Williams+30.233 1

18 Alexander ALBON Red Bull Racing+30.253 1

19 Carlos SAINZ McLaren– – –

20 Lance STROLL Racing Point– – –

10°giro/53: Raikkonen supera in maniera decisa Latifi e sale in quattordicesima posizione, alle spalle di Vettel.

9°giro/53: Dunque Hamilton dovrà fare i conti con questa penalità, mentre le due Ferrari di Leclerc e di Vettel sono sempre in ottava e tredicesima posizione.

8°giro/53: CLAMOROSO: 10 secondi complessivi di penalità a Lewis Hamilton! Sono state due le scorrettezze del britannico durante l’uscita dalla corsia box ed il posizionamento in griglia di partenza nel pre-gara.

7°giro/53: 5 secondi di penalità per Lewis Hamilton! Il pilota britannico è stato sanzionato per aver effettuato una prova di partenza in una zona non consentita della pista.

7°giro/53: Vola Hamilton in 1’40″056, guadagnando 7 decimi anche per la sua gomma soft. Bottas è a 1″339. 5″ di penalità per Hamilton, attenzione!

6° giro/53: Si riprende, Safety Cari rientrata, e non cambia il quadro con questa classifica:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER – –

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.049 – –

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.140 – –

4 Esteban OCON Renault+3.487 – –

5 Daniel RICCIARDO Renault+6.049 – –

6 Sergio PEREZ Racing Point+7.170 – –

7 Pierre GASLY AlphaTauri+8.430 – –

8 Charles LECLERC Ferrari+9.338 – –

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+12.141 – –

10 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+11.929 – –

11 Daniil KVYAT AlphaTauri+13.689 – –

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+15.468 – –

13 Sebastian VETTEL Ferrari+16.544 – –

14 Nicholas LATIFI Williams+16.627 1

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+17.753 1

16 George RUSSELL Williams+19.804 1

17 Alexander ALBON Red Bull Racing+25.353 1

18 Lando NORRIS McLaren+27.350 1

19 Carlos SAINZ McLaren– – –

20 Lance STROLL Racing Point– – –

5° giro/53: La Safety Car rientrerà al termine di questo giro!

4° giro/53: Tanti detriti in pista sul tracciato e si attende per la ripartenza della gara.

3° giro/53: Di seguito la classifica:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER – –

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.049 – –

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.140 – –

4 Esteban OCON Renault+3.487 – –

5 Daniel RICCIARDO Renault+6.049 – –

6 Sergio PEREZ Racing Point+7.170 – –

7 Pierre GASLY AlphaTauri+8.430 – –

8 Charles LECLERC Ferrari+9.338 – –

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+12.141 – –

10 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+11.929 – –

11 Daniil KVYAT AlphaTauri+13.689 – –

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+15.468 – –

13 Sebastian VETTEL Ferrari+16.544 – –

14 Nicholas LATIFI Williams+16.627 1

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+17.753 1

16 George RUSSELL Williams+19.804 1

17 Alexander ALBON Red Bull Racing+25.353 1

18 Lando NORRIS McLaren+27.350 1

19 Carlos SAINZ McLaren– – –

20 Lance STROLL Racing Point– – –

2° giro/53: Hamilton, Bottas, Verstappen, Ocon, Ricciardo, Perez, Gasly, Leclerc, Magnussen, Grosjean, Kvyat, Giovinazzi, Vettel, Latifi, Raikkonen, Russell, Albon e Norris.

1°giro/53: Erroraccio di Sainz che, andando a lungo, va nella via di fuga e centra le barriere. Il crash ha causato la Safety Car.

1°giro/53: In uscita di Curva 4, Leclerc e Stroll sono andati a contatto, con il canadese che tocca con la sua posteriore destra l’anteriore sinistra del monegasco e finisce contro le barriere.

1° giro/53: Duello Mercedes Hamilton-Bottas, con Lewis che ha mantenuto la posizione a precedere Verstappen, Ocon, Ricciardo, Perez, Gasly, Leclerc e Magnussen. Contatto tra il monegasco e Stroll, che è finito al muro. Vettel 13°. Safety Car in pista.

1°giro/53: PARTITI!!!!

Via al giro di ricognizione!

13.08: GRANDE TENSIONE! Si avvicina il momento della partenza.

13.06: Le temperature un po’ anomale: 40°C sull’asfalto. Questo dato potrebbe essere uno svantaggio soprattutto per chi monterà le soft. Una situazione difficile per Hamilton e tutti gli altri piloti, a eccezione di Bottas e di Verstappen.

13.04: Attenzione! Lewis Hamilton sotto investigazione per aver effettuato una prova di partenza in uscita dalla pit-lane!

13.03: Sono 53 i giri da percorrere, per un totale di 309,745 km. A livello statistico, a Sochi ha vinto solo la Mercedes che conta 6 successi. Tra i piloti, 4 vittorie per Lewis Hamilton, una per Nico Rosberg ed una per Valtteri Bottas.

13.00: 10′ al via, sale la tensione!

12.57: Dopo la sostituzione del cambio però di Albon, guadagnano un posto i due ferraristi. Di seguito la nuova griglia di partenza:

PRIMA FILA

1 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

2 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

SECONDA FILA

3 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

4 Sergio Perez (Mes/Racing Point)

TERZA FILA

5 Daniel Ricciardo (Aus/Renault)

6 Carlos Sainz Jr. (Spa/McLaren)

QUARTA FILA

7 Esteban Ocon (Fra/Renault)

8 Lando Norris (Ing/McLaren)

QUINTA FILA

9 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

10 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

SESTA FILA

11 Daniil Kvyat (Rus/Alpha Tauri)

12 Lance Stroll (Can/Racing Point)

SETTIMA FILA

13 George Russell (Ing/Williams)

14 Sebastian Vettel (Ger/Ferrari)

OTTAVA FILA

15 Alexander Albon (Tai/Red Bull)

16 Romain Grosjean (Fra/Haas)

NONA FILA

17 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

18 Kevin Magnussen (Dan/Haas)

DECIMA FILA

19 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

20 Nicholas Latifi (Can/Williams)

12.54: Una situazione difficile per la Ferrari, come dimostrato dall’undicesimo e dal quindicesimo posto di Leclerc e di Vettel, condizionato chiaramente dall’incidente nella Q2.

12.51: Ci saranno 5 posizioni di penalità per Albon per la sostituzione del cambio. Va in P15. Anche Latifi, che uscirà in P20.

12.48: La gomma anteriore destra è quella che subisce il massimo stress su questo tracciato e i piloti dovranno tenerne conto per la gestione della propria strategia.

12.45: I livelli di degrado sono tra i più bassi di tutta la stagione e lo stress degli pneumatici è limitato ma bisognerà prestare parecchia attenzione al surriscaldamento delle gomme posteriori e alla difficoltà nel portare al giusto range di funzionamento quelle anteriori. La curva più impegnativa è la 3: un curvone a sinistra con diversi punti di corda, simile alla Curva 8 di Istanbul.

12.42: Per essere veloci in questi tratti guidati servirà un’ottima stabilità in frenata e tanta trazione. Il tracciato di Sochi richiede un alto carico aerodinamico per garantire una frenata stabile e la trazione necessaria nelle numerose curve lente.

12.39: Il circuito, lungo 5853 metri, è composto da ben 12 curve a destra e solo 6 a sinistra. Il primo settore è quello più veloce, mentre, il secondo, e soprattutto il terzo, sono più lenti e tecnici in quanto predominano le curve a 90° da terza marcia con cordoli esterni alti e a scalino che sollecitano molto gomme e le appendici aerodinamiche.

12.36: In ottica corsa al titolo mondiale, c’è davvero poco pathos. Hamilton comanda la classifica generale con 190 punti, contro i 135 di Bottas e i 110 di Verstappen. Non è una questione di “se”, ma di “quando” Lewis conquisterà la sua settima corona iridata, nonché quarta consecutiva.

12.33: Teoricamente il tedesco dovrebbe partire per quindicesimo, ma non è escluso che si decida di lavorare pesantemente sulla SF1000 del teutonico, facendolo partire dai box. Per la Scuderia di Maranello, la prospettiva più rosea è quindi quella di marcare qualche punticino. Difficile sperare in qualcosa di più, a meno di circostanze oltremodo favorevoli.

12.30: Le Ferrari sono uscite molto male dalle qualifiche di ieri. Charles Leclerc si è trovato imbottigliato nel traffico in Q2 e scatterà dall’undicesima casella, mentre Sebastian Vettel ha sbattuto alla curva quattro, danneggiando la sua monoposto.

12.27: Di conseguenza partirà con mescola soft, mentre Max Verstappen e Valtteri Bottas, che scatteranno alle sue spalle, utilizzeranno pneumatici medi. Ciò significa che l’olandese e il finlandese potrebbero avere la possibilità di effettuare un primo stint più lungo, sperando di avvantaggiarsi nei confronti del britannico soprattutto nel caso dovesse comparire una safety car proprio nel momento giusto.

12.24: Hamilton, dopo essersi visto annullare il primo tempo per non aver rispettato i track limits ed essere stato costretto ad abortire il secondo tentativo a causa della bandiera rossa esposta per l’incidente di Sebastian Vettel, ha dovuto superare il taglio utilizzando gomme morbide.

12.21: In questa stagione il britannico ha già primeggiato in sei delle nove gare andate in scena, di conseguenza può essere ritenuto il favorito, soprattutto considerando come partirà dalla pole position. Tuttavia le vicissitudini patite dall’inglese in Q2 hanno generato un inaspettato scenario di incertezza.

12.18: L’appuntamento potrebbe avere valenza storica, in quanto Lewis Hamilton andrà alla caccia del 91° successo della sua carriera, una pietra miliare che gli permetterebbe di eguagliare Michael Schumacher come il pilota più vincente di tutti i tempi.

12.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Russia, decima prova del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Sochi si prevede una gara in cui tanto si deciderà al via e nella quale la cura dei dettagli saprà fare la differenza.

Il programma del GP Russia (27 settembre) – La presentazione del GP Russia (27 settembre) – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Russia, decima prova del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Sochi si prevede una gara in cui tanto si deciderà al via e nella quale la cura dei dettagli saprà fare la differenza.

L’appuntamento potrebbe avere valenza storica, in quanto Lewis Hamilton andrà alla caccia del 91° successo della sua carriera, una pietra miliare che gli permetterebbe di eguagliare Michael Schumacher come il pilota più vincente di tutti i tempi. In questa stagione il britannico ha già primeggiato in sei delle nove gare andate in scena, di conseguenza può essere ritenuto il favorito, soprattutto considerando come partirà dalla pole position. Tuttavia le vicissitudini patite dall’inglese in Q2 hanno generato un inaspettato scenario di incertezza.

Hamilton, dopo essersi visto annullare il primo tempo per non aver rispettato i track limits ed essere stato costretto ad abortire il secondo tentativo a causa della bandiera rossa esposta per l’incidente di Sebastian Vettel, ha dovuto superare il taglio utilizzando gomme morbide. Di conseguenza partirà con mescola soft, mentre Max Verstappen e Valtteri Bottas, che scatteranno alle sue spalle, utilizzeranno pneumatici medi. Ciò significa che l’olandese e il finlandese potrebbero avere la possibilità di effettuare un primo stint più lungo, sperando di avvantaggiarsi nei confronti del britannico soprattutto nel caso dovesse comparire una safety car proprio nel momento giusto.

Le Ferrari sono uscite molto male dalle qualifiche di ieri. Charles Leclerc si è trovato imbottigliato nel traffico in Q2 e scatterà dall’undicesima casella, mentre Sebastian Vettel ha sbattuto alla curva quattro, danneggiando la sua monoposto. Teoricamente il tedesco dovrebbe partire per quindicesimo, ma non è escluso che si decida di lavorare pesantemente sulla SF1000 del teutonico, facendolo partire dai box. Per la Scuderia di Maranello, la prospettiva più rosea è quindi quella di marcare qualche punticino. Difficile sperare in qualcosa di più, a meno di circostanze oltremodo favorevoli.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP della Russia, decima prova del Mondiale 2020 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si parte alle 13.10. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse