VIDEO Charles Leclerc: “Sono arrabbiato, alla radio mi hannno detto che non prendevo la bandiera a scacchi”

Charles Leclerc è stato eliminato nel Q2 delle qualifiche del GP di Russia 2020, decima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Sochi. Il pilota della Ferrari è arrabbiato per il risultato di questo pomeriggio e le sue dichiarazioni palesano la sua insoddisfazione: Ho avuto un messaggio radio che mi comunicava come avessi un solo secondo, o forse due, prima di prendere la bandiera a scacchi – puntualizza ai microfoni di Sky Sport – Penso invece che avessi qualcosa in più a disposizione, basta vedere che Esteban Ocon che era indietro ha potuto completare il suo tentativo senza problemi. Questo caos mi rende davvero arrabbiato. Quello che è successo è ancora troppo fresco, per cui meglio che mi calmi e inizi a pensare a domani”. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Charles Leclerc.

VIDEO DICHIARAZIONI CHARLES LECLERC:

Foto: Lapresse