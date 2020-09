VIDEO F1, GP Russia 2020: i momenti salienti delle qualifiche. La pole di Hamilton e l’incidente di Vettel

Le qualifiche del Gran Premio di Russia 2020 di Formula Uno rischiavano di presentare un copione quanto mai scontato. Le due Mercedes erano pronte, se non prontissime, a monopolizzare la scena e, soprattutto, la prima fila dello schieramento di partenza della pista di Sochi (domani la gara scatterà alle ore 13.10). Le tre manche odierne, invece, hanno regalato più sorprese del previsto. Certo, in vetta troviamo sempre Lewis Hamilton, ma al suo fianco non ci sarà Valtteri Bottas, bensì Max Verstappen, e questa già di per sé non è una notizia di poco conto. Sul fronte Ferrari, invece, è arrivata una ennesima doppia eliminazione nel corso della Q2, ma in questo caso le recriminazioni non mancano.

Notte fonda per il Cavallino Rampante. Sebastian Vettel andando a sbattere malamente in curva 6, rovinando anche i piani di Charles Leclerc che, da li a pochi secondi, quasi lo andava a centrare in piena traiettoria. Il monegasco, invece, non ha avuto modo di difendere il suo ottavo posto, anche per il caos-traffico conclusivo e domani sarà costretto a scattare dalla undicesima posizione. Per il team con il Cavallino Rampante si annuncia una nuova domenica di passione. Charles Leclerc potrà scegliere le gomme con le quali partire, ma il T1, quello di maggiore velocità, sarà un calvario per le SF1000. Sebastian Vettel, infine, se non dovrà cambiare la trasmissione dopo l’incidente odierno, sarà ancor più nella pancia del gruppo, con l’obbligo di sorpassare, ma con una vettura che proprio non va. Di seguito il video delle azioni salienti:

VIDEO QUALIFICHE GP RUSSIA: I MOMENTI SALIENTI





Foto: LaPresse