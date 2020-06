LIVE Pagelle Parma-Inter 1-0, voti Serie A in DIRETTA: super gol di Gervinho!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sepe 6

Laurini 6.5 – Eccellente in fase propositiva sull’esterno destro, creando non pochi problemi a Biraghi, propiziando l’occasione di Gervinho nella prima parte del match.

Dermaku 6

Bruno Alves 6

Gagliolo 6

Kucka 6

Scozzarella 6

Kurtic 6

Kulusevski 6

Cornelius 6

Gervinho 7 – Super gol di Gervinho! Mette a sedere Candreva, salta D’Ambrosio e non dà scampo ad Handanovic. Che gol della punta dei ducali!

All. D’Aversa 6

Handanovic 6

D’Ambrosio 5 – Si fa saltare troppo facilmente da Gervinho nell’occasione del gol del Parma.

de Vrij 6

Godin 6

Candreva 5.5 – In ritardo in fase di chiusura sul gol di Gervinho, tanta volontà, ma poca precisione tattica.

Barella 5.5 – Troppi palloni persi dal centrocampista ex Cagliari, fatica a incidere.

Gagliardini 6

Biraghi 6

Eriksen 6

Lukaku 6

Lautaro Martinez 6

All. Stellini 6

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle Pagelle LIVE di Parma-Inter, match valido per il 28° turno del campionato di calcio di Serie A 2020. Al Tardini un match molto importante, nel quale i ducali saranno chiamati a esprimere il 100% delle proprie possibilità per fronteggiare la Beneamata. Dal canto suo, la compagine allenata da Antonio Conte non può far altro che vincere dopo l’inaspettato pareggio casalingo contro il Sassuolo a San Siro.

All’andata finì 2-2. L’Inter passò in vantaggio, ma il Parma con due contropiedi letali effettuò il sorpasso poi un gol contestato di Lukaku definì il pareggio. Ma tra le sfide Parma-Inter se ne ricordano in particolare tre. Quella del marzo 1998 in cui Gigi Buffon parò un rigore al ‘Fenomeno’ Ronaldo e quella del settembre 1999, giocata però a San Siro, in cui Bobo Vieri realizzò uno dei gol più belli della sua carriera, in una partita finita 5-1 per la squadra all’epoca guidata da Lippi. E poi c’è l’ultima giornata del 2007-2008. L’Inter vinse 2-0 al Tardini, decisivo Ibrahimovic e lo zampino lo mise anche Balotelli e si aggiudicò lo scudetto.

Questa sarà la 52esima sfida nel massimo campionato: 20 vittorie per l’Inter, 15 pareggi e 16 successi per il Parma, che ha ottenuto 14 successi al Tardini contro i nerazzurri, 6 pari in Emilia e 5 trionfi nerazzurri. Venendo alle formazioni, nel Parma c’è il tridente titolare con gli svedesi Kulusevski e Cornelius, caldissimo dopo la tripletta al Genoa, e Gervinho. Conte, che è squalificato e lascia il posto in panchina al vice Stellini, rispolvera Godin e rilancia anche de Vrij e D’Ambrosio. Lautaro partner di Lukaku.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle Pagelle LIVE di Parma-Inter, match valido per il 28° turno del campionato di calcio di Serie A 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti: si comincia alle ore 21.45.

