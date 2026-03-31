LIVE Bosnia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: abisso o liberazione nel catino di Zenica

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Bosnia Erzegovina ed Italia, finale dei play-off delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. È il momento della verità per gli azzurri che si giocano tutto in 90 minuti: una vittoria per festeggiare il ritorno ai Mondiali dopo 12 anni, una sconfitta per precipitare nell’abisso con la terza esclusione consecutiva.

L’Italia torna in campo dopo il netto successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord nella semifinale di questi play-off. Gli azzurri di Gennaro Gattuso hanno controllato la partita sin dal primo minuto, riuscendo a sbloccare il risultato nel secondo tempo con Sandro Tonali e trovando il raddoppio con Moise Kean. Gli azzurri proveranno a mettere in mostra la stessa solidità difensiva contro un avversario di una caratura superiore rispetto ai nordirlandesi.

La Bosnia-Erzegovina ha avuto la meglio del Galles nella semifinale play-off. I bosniaci sono riusciti a ribaltare i favori del pronostico con una vittoria ai calci di rigore dopo aver rimontato un gol di svantaggio nei tempi regolamentari. La Bosnia è trascinata da alcune vecchie conoscenze del calcio italiano come Edin Dzeko, Sead Kolasinac, Tarik Muharemovic e Benjamin Tahirovic.

La partita si disputerà a Zenica con il calcio di inizio previsto per le 20.45. Il direttore dell’incontro è Clement Tupin, che ha già arbitrato gli azzurri nella sfida contro la Macedonia del Nord del 2022. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Bosnia Erzegovina-Italia con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere nessuna emozione. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

Bosnia Erzegovina (3-5-2): Vasjli, Muharemovic, Katic, Kolasinac, Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic, Dzeko, Demirovic. All: S.Barbarez

Italia (3-5-2): Donnarumma, Mancini, Bastoni, Calafiori, Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco, Kean, Retegui. All: G.Gattuso.