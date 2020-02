LIVE Sci alpino, SuperG Rosa Khutor 2020 in DIRETTA: finalmente si gareggia, italiane all’attacco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA START-LIST DEL SUPERGIGANTE

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI GARMISCH ALLE 10.30 E 13.30 (DOMENICA 2 FEBBRAIO)

La cancellazione della discesa di ieri – Le azzurre al via della gara – La classifica della Coppa del Mondo

Loading...

Loading...

8.49 Per le nostre rappresentanti l’occasione è ghiotta, dato che mancheranno all’appello due rivali temibili come Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova che hanno disertato l’appuntamento

8.46 Le italiane vogliono proseguire nella loro stagione a dire poco eccellente. Oggi è la grande occasione per Sofia Goggia. Dopo alcune prove sfortunate, come accaduto a Bansko, la bergamasca vuole tornare a vincere!

8.43 Sembrava stregato il fine settimana russo. Dopo tre cancellazioni delle prove di discesa, e della gara stessa, oggi il meteo sembra avere dato una tregua e si potrà finalmente scendere in pista!

8.40 Buongiorno e benvenuti a Rosa Khutor. Tra 20 minuti scatterà il SuperG femminile. Dopo tanti rinvii finalmente si gareggia!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del supergigante di Rosa Khutor (Russia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Si riuscirà a correre sul pendio russo? Per il momento il maltempo ha messo in ginocchio gli organizzatori, costretti a cancellare tutte le prove in programma e anche la discesa di ieri. La speranza è che oggi il meteo volga verso il sereno e si possa, finalmente, correre almeno una prova di questo weekend.

Se non ci saranno ulteriori intoppi la gara scatterà alle ore 9.00 italiane e rappresenterà una ghiottissima occasione per le nostre rappresentanti. Oltre al fatto che le sciatrici azzurre stanno volando sulle ali dell’entusiasmo, le assenza di due rivali pericolose come Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, schiudono scenari davvero interessanti.

Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni, Nicol Delago e Francesca Marsaglia vogliono proseguire nella loro straordinaria stagione ma, ovviamente, l’atleta più attesa sarà Sofia Goggia. La bergamasca, dopo la brutta caduta di Bansko, vuole a tutti i costi tornare a primeggiare nelle discipline veloci, in una annata nella quale, per ora, ha centrato un solo successo, proprio in supergigante, a Sankt Moritz. La nostra formazione sta inanellando risultati clamorosi uno dopo l’altro (è ancora nella memoria di tutti la tripletta sulle nevi bulgare) e vogliono piazzare un’altra grande domenica per lo sci italiano.

Il SuperG di Rosa Khutor prenderà il via alle ore 9.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della gara, per non perdere nemmeno un istante del Circo Bianco al femminile.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo