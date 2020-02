VIDEO Federica Brignone e Sofia Goggia, doppietta nel superG di Rosa Khutor! Riviviamo la gara delle azzurre

Federica Brignone e Sofia Goggia si sono rese protagoniste di una spettacolare doppietta nel superG di Rosa Khutor, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. La valdostana si è imposta sulle nevi russe riuscendo così a conquistare la quarta vittoria stagionale, la quattordicesima in carriera: la 29enne ha rafforzato il secondo posto in classifica generale ed è balzata al comando di quella di specialità. La bergamasca si è dovuta accomodare in seconda posizione ma è tornata al top dopo la brutta caduta di Bansko. Di seguito il VIDEO delle gare di Federica Brignone e Sofia Goggia, prima e seconda nel superG di Rosa Khutor.

VIDEO FEDERICA BRIGNONE, VINCITRICE SUPERG ROSA KHUTOR:

VIDEO SOFIA GOGGIA, SECONDA SUPERG ROSA KHUTOR:

Foto: FISI/Pentaphoto