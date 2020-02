LIVE Sci alpino, Gigante Garmisch 2020 in DIRETTA: Kristoffersen-Pinturault-Kilde, è un ‘triello’ per la Coppa del Mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA START-LIST DEL GIGANTE

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ROSA KHUTOR DALLE 9.00 (DOMENICA 2 FEBBRAIO)

La classifica della Coppa del Mondo – VIDEO: il ritiro di Peter Fill – La cronaca delle discesa di ieri

Loading...

Loading...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Garmisch-Partenkirchen, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Sulla celebre pista Kandahar, dopo la discesa di ieri, oggi toccherà alla prova tra le porte larghe con un valore per la Sfera di Cristallo davvero indicibile. La prima manche della gara scatterà alle ore 10.30, mentre la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 13.30.

Come mai questo gigante racchiude in sé un valore così importante per la Coppa del Mondo generale? Dopo la discesa di ieri la classifica si è nuovamente accorciata. L’assenza di Matthias Mayer per influenza ha privato un protagonista dalla corsa verso il titolo, ma ne rimangono tre quanto mai agguerriti. In vetta rimane il norvegese Henrik Kristoffersen con 841 punti, con 61 di vantaggio sul connazionale Aleksander Aamodt Kilde, mentre è chiamato alla risposta immediata il francese Alexis Pinturault che si trova a 722 punti.

Quest’anno il gigante è stato quanto mai vario e senza un padrone vero e proprio. Proprio per questo motivo Kristoffersen e Pinturault hanno lasciato per strada qualche punto di troppo e oggi dovranno assolutamente rifarsi. Per quanto riguarda gli italiani vedremo all’opera diversi elementi a caccia di riscatto dopo alcune prove opache. Luca De Aliprandini proverà a sospingere la squadra dopo l’ottima prima manche di Adelboden, provando a far tornare il sorriso in una disciplina nella quale facciamo fatica da troppo tempo.

Il gigante di Garmisch-Partenkirchen, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 scatterà alle ore 10.30, mentre la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 13.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse