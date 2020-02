Sci alpino, cancellata la discesa femminile di Rosa Khutor. Avverse condizioni meteo, oggi niente gara

La discesa femminile di Rosa Khutor è stata cancellata. La gara valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino non si correrà nella giornata odierna sul pendio che ha ospitato le Olimpiadi di Sochi 2014: le avverse condizioni meteo hanno impedito il regolare svolgimento della prova cronometrata in programma questa mattina (dopo che nei giorni scorsi era stato impossibile correre) e dunque alle ore 10.30 non si potrà andare in pista per disputare la discesa vera e propria. Un vero e proprio peccato per l’Italia che poteva contare su Sofia Goggia, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago, Francesca Marsaglia pronte a battagliare per il podio.

Al momento resta confermato il superG in programma domani ma la situazione resta problematica in questa località della Russia e soltanto nelle prossime ore sapremo se effettivamente si riuscirà a gareggiare. La FIS si pronuncerà in settimana riguardo al possibile recupero della discesa cancellata oggi proponendo un luogo e una data.

Foto: Pier Colombo