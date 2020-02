Sci alpino, Federica Brignone a -2 da Deborah Compagnoni! La classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo

Federica Brignone è sempre più vicina a Deborah Compagnoni! La valdostana ha vinto il superG di Rosa Khutor e ora è salita a quota 14 successi in Coppa del Mondo, ad appena due lunghezze di distacco dalla fuoriclasse lombarda che è l’italiana più vincente di tutti i tempi nella massima competizione internazionale itinerante con 16 affermazioni (13 in gigante, 2 in superG, 1 in slalom). Federica Brignone è sempre più vicina a una vera e propria icona del nostro sci alpino e l’aggancio è seriamente nel mirino, potrebbe anche arrivare entro la fine di questa stagione se la 29enne dovesse continuare con questo ruolino di marcia.

Federica Brignone può contare 7 affermazioni in gigante, 3 in superG, 4 in combinata ed è a -1 da Isolde Kostner, seconda nella speciale graduatoria con quindici vittorie. Di seguito la classifica delle italiane più vincenti nella Coppa del Mondo di sci alpino.

CLASSIFICA ITALIANE VINCENTI IN COPPA DEL MONDO SCI ALPINO:

16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

14. Federica Brignone (7 GS, 3 SG, 4 AC)

8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

7. Sofia Goggia (4 DH, 3 SG)

6. Denise Karbon (6 GS)

4. Maria Rosa Quario (4 SL)

3. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

3. Sabina Panzanini (3 GS)

2. Daniela Zini (2 SL)

2. Elena Fanchini (2 DH)

2. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG)

1. Bibiana Perez (K)

1. Paola Magoni (SL)

1. Lara Magoni (SL)

1. Michaela Marzola (SG)

1. Giustina Demetz (DH)

1. Chiara Costazza (SL)

1. Daniela Merighetti (DH)

1. Marta Bassino (GS)

1. Elena Curtoni (DH)

