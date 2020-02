Classifica Coppa del Mondo femminile sci alpino 2020: Federica Brignone in vetta alla classifica di superG dopo la gara di Rosa Khutor

Una straordinaria Federica Brignone ha vinto il supergigante di Rosa Khutor (Russia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 superando per appena 20 centesimi Sofia Goggia. Ennesima grande giornata per lo sci italiano che vede la valdostana seconda nella graduatoria generale a 270 punti da Mikaela Shiffrin, mentre vola in vetta alla classifica di supergigante con 16 punti su Corinne Suter. Andiamo a conoscere nel dettaglio l’andamento davvero eccezionale delle nostre portacolori.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2019-2020

1 Mikaela Shiffrin Usa 1225 punti

2 Federica Brignone Ita 955

3 Petra Vlhova Svk 830

Loading...

Loading...

4 Marta Bassino 620

5 Wendy Holdener Svi 493

6 Corinne Suter Svi 472

7 Viktoria Rebensburg Ger 456

8 Sofia Goggia Ita 429

9 Michelle Gisin Svi 410

10 Lara Gut-Behrami Svi 338

CLASSIFICA SUPERGIGANTE 2019-2020

1 Federica Brignone Ita 216 punti

2 Corinne Suter Svi 200

3 Mikaela Shiffrin Usa 196

4 Viktoria Rebensburg Ger 184

5 Sofia Goggia Ita 180

6 Lara Gut-Behrami 167

7 Stephanie Venier Aut 145

8 Nicole Schmidhofer Aut 128

9 Marta Bassino Ita 93

10 Nina Ortlieb Aut 91

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse