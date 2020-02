Sci alpino, tutte le 14 vittorie di Federica Brignone in Coppa del Mondo. Ritorno al successo in superG dopo 2 anni

Federica Brignone continua a riscrivere i libri dei record della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La valdostana ha vinto il supergigante di Rosa Khutor precedendo Sofia Goggia andando a conquistare la vittoria numero 14 della sua splendida carriera. La sciatrice di La Salle a questo punto ha centrato 3 successi in SuperG, 7 in gigante e 4 in combinata, per un totale di 36 podi complessivi. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria tutte le affermazioni della classe 1990 che, come detto, non finisce di stupire.

La prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo la realizza nella sua disciplina preferita, il gigante. Successo in quel di Soelden (Austria) il 24 ottobre 2015 precedendo l’immancabile Mikaela Shiffrin per 85 centesimi e Tina Weirather per 1.25. Per fare il bis la nostra portacolori deve attendere il 27 febbraio 2016 con il supergigante di Soldeu (Andorra) con una vittoria sul filo di lana (appena 13 centesimi su Laurenne Ross e 37 su Tamara Tippler).

Passa quasi un anno e si arriva al 24 gennaio 2017. Federica Brignone trionfa sulle nevi italiane di Kronplatz di nuovo in gigante in una gara che vede anche Marta Bassino sul podio, terza alle spalle di Tessa Worley. Per il poker, invece, è sufficiente attendere il 24 febbraio 2017 con la combinata di Crans Montata (Svizzera) per la terza specialità nella quale è salita sul gradino più alto del podio. Ancora una vittoria nella Coppa del Mondo 2017 con il gigante di Aspen (USA).

Nella stagione successiva Federica Brignone deve attendere il 29 dicembre 2017 per tornare a festeggiare. Ci riesce nel gigante di Lienz davanti a Viktoria Rebensburg (a 4 centesimi) e Mikaela Shiffrin (a 8 centesimi) in una vittoria davvero sul filo del rasoio. Settimo successo della carriera ancora in Austria, il 13 gennaio 2018 nel supergigante di Bad Kleinkirchheim, mentre il 4 marzo 2018 Brignone conquista il successo nella combinata di Crans Montana, uno dei suoi terreni di caccia preferiti. Passiamo quindi alla scorsa annata. La nona vittoria della carriera la valdostana la centra in quel di Killington (USA) nel gigante, precedendo Ragnhild Mowinckel e Stephanie Brunner. A fine stagione, il 24 febbraio 2019, tripletta nella combinata di Crans Montana per il successo numero 10 in assoluto.

In questa ultima annata, infine, la nostra portacolori si è davvero esaltata: si inizia con la vittoria di Courchevel in gigante il 17 dicembre 2019 davanti a Mina Fuerst Holtmann e Wendy Holdener, quindi ancora una combinata, quella di Altenmarkt, prima dello splendido trionfo del Sestriere di fronte al proprio pubblico del 18 gennaio per il successo numero 13. Oggi, quindi, a Rosa Khutor ha messo in cascina la quattordicesima vittoria della carriera. Una campionessa ormai sempre pronta a vincere e conscia della propria forza. La speranza è che questo “magic moment” non si interrompa mai, e altre occasioni in questa annata non mancheranno.

Foto: Lapresse