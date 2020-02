LIVE Sanremo 2020 in DIRETTA: 5 febbraio. Francesco Gabbani vola verso il bis: è primo! Emozioni da Zucchero, Ricchi e Poveri e Tiziano Ferro, show Djokovic!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

1.41: Finisce qui la nostra lunga diretta della seconda serata del Festival di Sanremo. Buonanotte a chi ci ha seguito finora e appuntamento a domani sera per l’evento legato alla storia dei 70 anni del Festival

1.35: 24) Junior Cally, 23) Morgan, 22) Rancore, 21) Lamborghioni, 20) Riki, 19) Pavone, 18) Nigiotti, 17) Achille Lauro, 16) Jannacci, 15), Anastasio, 14) Gualazzi, 13), Angi, 12) Urso, 11) Masini, 10) Levante, 9) Zarrillo, 8) Tosca, 7) Irene Grandi, 6), Diodato, 5) Elodie, 4) Pinguini Tattici Nucleari, 3) Piero Pelù, 2) Le Vibrazioni, 1) Gabbani

1.35: 6) Levante, 5) Michele Zarrillo, 4) Tosca, 3) Pinguini Tattici Nucleari, 2) Piero Pelù, 1) Francesco Gabbani

1.34: 12) Junior Cally, 11) Rancore, 10) Elettra Lamborghini, 9) Enrico Nigiotti, 8) Paolo Jannacci, 7) Giordana Angi

1.30: E’ il momento della classifica. Prima quella dei 12 cantanti in gara stasera e poi la classifica generale incrociata fra le due serate

1.28: La lettera alle tre figlie di Laura Chimenti

1.25: Baldanzoso Michele Zarrillo, un pezzo alla Raf con insert elettronici. Una versione svecchiata del cantautore romano. Bravo

1.24: Chitarra acustica. E’ uno Zarrillo pimpante nonostante l’ora tarda

1.23:

NELL’ESTASI O NEL FANGO – Michele Zarrillo

di V. Parisse – M. Zarrillo

Ed. Starpoint International/Gli Assolati Vetri – Roma

Non basta una promessa

E nemmeno una risposta

Alle parole ormai non credo quasi più

Ho voglia di spezzare il mio silenzio

Ritrovare un po’ di pace

E il coraggio che non c’è

Amico ti capisco

Questo sguardo lo conosco

Anche tu sei stanco proprio come me

Sei stanco di cercare una ragione

Ed immagini un abbraccio

Che non ti ferisca più, mai più

Vorrei fosse vero

Vorrei ora è chiaro

Sto qui come vedi

Io resto ancora in piedi

Sia nell’estasi o nel fango

Non mi importa

Quanta forza servirà

Navigherò in mare aperto

In capo al mondo

Fino a quando lo vorrai anche tu

Confuso tra la gente

C’è chi prega e c’è chi mente

E chi parla anche di cose che non sa

Vicini ma a distanza

Da uno schermo in una stanza

Ma non cambia

Quanta poca umanità

Ho voglia di guardarti dritto in faccia

Dirti tutto e di parlarti come non ho fatto mai

E vivere ogni istante con chi adesso è più importante

Farmi avanti non tornare indietro più

Vorrei fosse vero

Vorrei ora è chiaro

Sto qui come vedi

Io resto ancora in piedi

Sia nell’estasi o nel fango

Non mi importa

Quanta forza servirà

Anche nel buio più profondo

Della notte io lo so non mi perderò

Il mio pensiero vaga verso nuove stelle

Arriva fino all’infinito e non si ferma da quassù

E mi ritrovo più distante e più leggero

Dove tutto è differente e la paura non c’è più

E tutto il tempo che ci resta non ci basta

…Non ci basta

Vorrei fosse vero

Ma resto ancora in piedi

Sia nell’estasi o nel fango

Non mi importa

Quanta forza servirà

Faccio un respiro più profondo

Sono pronto

A rischiare un po’ di più, un po’ di più

…Di più

1.22: MICHELE ZARRILLO

Altro veterano vintage che con il suo tredicesimo Festival ha raggiunto le partecipazioni di Claudio Villa e Fausto Leali. Nato a Roma, 13 giugno 1957, ha vinto nel 1987 il festival nella sezione Giovani con la indimenticabile “La notte dei pensieri”. Tra i suoi brani più belli presentati a Sanremo “L’alfabeto degli amanti” che nel 2006 ha anche cantato in coppia con Tiziano Ferro. “Nell’estasi o nel fango” è il titolo del nuovo brano. Riuscirà a superare i quasi 5 milioni di streaming del suo più grande successo sanremese, ovvero “Cinque giorni”?

Discografia

Album in studio

1982 – Sarabanda

1988 – Soltanto amici

1992 – Adesso

1994 – Come uomo tra gli uomini

1996 – L’elefante e la farfalla

2001 – Il vincitore non c’è

2003 – Liberosentire

2006 – L’alfabeto degli amanti

2011 – Unici al mondo

2017 – Vivere e rinascere

Album dal vivo

2002 – Le occasioni dell’amore

2009 – Michele Zarrillo Live – Roma

Raccolte

1997 – L’amore vuole amore

1998 – Una rosa blu

2008 – Nel tempo e nell’amore

2011 – Le mie canzoni

Album tributo

2017 – Passioni

1.20: Sarà anche l’ora tarda ma non ha fatto impazzire l’autrice di “Accetto miracoli”

1.19: Timbro di voce alla Noemi, pezzo interessante in crescendo. Abbastanza sanremese per poter salire in alto in classifica

1.18:

COME MIA MADRE – Giordana Angi

di G. Angi – M. Finotti

Edizioni Avarello/Edizioni Curci – Roma – Milano

Dammi la borsa che è troppo pesante

Non puoi fare sempre tutto da sola

Che di persone ce ne sono tante

Ma col tuo cuore c’è n’è una sola

Hai custodito le mie insicurezze

Saresti pronta per rifarlo ancora

Che di stazioni ce ne sono tante

Ma poi torniamo sempre ad una sola

Ti scriverò un messaggio

Appena uscita dalla stazione

Ci vediamo poi per pranzo

Non vedo l’ora di parlarti

Per ritornare a respirare

Ti chiedo scusa se non ti ho mai detto

Quanto ti voglio bene

Tu che hai trovato sempre un posto

Dove nascondere le mie paure

È che l’orgoglio a volte è un mostro

Che ci fa solo allontanare

E se un giorno sarò una mamma

Vorrei essere come mia madre

Nel tuo sorriso mi sentivo a posto

E non serviva più stare male

Ma l’amore non è solo un posto,

è il tuo modo di fare.

Ti chiedo scusa se non ti ho mai detto

Quanto ti voglio bene

Tu che hai trovato sempre un posto

Dove nascondere le mie paure

È che l’orgoglio a volte è un mostro

Che ci fa solo allontanare

E se un giorno sarò una mamma

Vorrei essere come mia madre

Sei tu il regalo dei miei compleanni

La luce accesa quando torno tardi

Il cuore più grande dove ripararmi

Stringimi forte a te

Stringimi forte a te

Stringimi forte a te

1.17: GIORDANA ANGI

Giordana Angi, nata a Vannes il 12 gennaio 1994, italiana di origine francese. è sbocciata a Sanremo, nonostante sia conosciuta dal grande pubblico grazie al talent di Maria De Filippi Amici. Nel Sanremo del 2012 si classificava “non finalista” con “Incognita poesia”. Ora, con la nuova “Come mia madre”, prova a sfondare. Il titolo di “Big” lo deve ai 14 milioni di streaming su Spotify per “Casa”, brano certificato con l’oro.

Discografia

Album

2019 – Voglio essere tua

1.17: Un tailleur giacca e pantalone per Sabrina Salerno che presenta Giordana Angi

1.15:

1.14:

1.12: La sensibilizzazione di Emma D’Aquino per i giornalisti uccisi in zone di guerra e non solo

1.10: Qualche fischio dalla platea ma prevalgono gli applausi per Junior Cally

1.09: Canzone di denuncia nei confronti della politica di oggi per Junior Cally. Il pezzo ha un ritmo tribale. Nessun accenno alle polemiche. La base presenta un’aria già ascoltata, non proprio originale

1.08:

NO GRAZIE – Junior Cally

di Callyjunior – J. Ettorre – F. Mercuri – G. Cremona –

E. D. Maimone – L. Grillotti – J. Ettorre

Ed. Sony/ATV Music Publishing (Italy)/EMI Music Publishing Italia/Sugarmusic/Merk and Kremont/Peermusic Italy/

Ultra Music Publishing Europe – Milano – Piacenza – Milano

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

Ogni mattina

Avrà l’oro in bocca

Finché ho i soldi nascosti nel letto

Con la resistenza

Alla dittatura

Del politicamente corretto

Il mio sogno è quello di arrivare in alto

Senza spendere i soldi di un altro

Faccio cattivo viso

A buon gioco

E anche se sono bello

Non piaccio

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

Spero si capisca che odio il razzista

Che pensa al Paese ma è meglio il mojito

E pure il liberista di centro sinistra che perde partite e rifonda il partito

Si chiedono “questo da dov’è uscito?”

Dal terzo millennio col terzo dito

Parlare di eccesso non è eccessivo

Sono il fuori programma televisivo

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

Giuro la smetto con sta storia del rap

Voglio scrivere canzoni d’amore per la mia ex

Trovarmi un lavoro serio e diventare yes man

Insultare tutti sì ma solamente sul web

No grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

1.07: JUNIOR CALLY

Il “cantante mascherato” che ha scatenato valanghe di polemiche alla vigilia per i suoi testi di odio contro le donne. Vero nome Antonio Signore, nato a Roma il 10 ottobre 1991, è un rapper e produttore discografico. La sua canzone sanremese (“No grazie”) è una semplice invettiva contro la politica italiana di oggi. Non è da escludere che molti telespettatori prenderanno esempio dalla cantautrice di talento Roberta Giallo, che dopo aver indirizzato una lettera aperta ad Amadeus ha anche annunciato alla stampa che quest’anno non guarderà il Festival, seguendo l’indicazione dell’hashtag #iononguardosanremo. “Magicabula” è il brano di Junior Cally con più streaming su Spotify (20 milioni) in cui parla di donne-streghe da rimandare a casa con le calze rotte. Premiato dal suo pubblico con il disco di platino.

Discografia

Album

2018 – Ci entro dentro

2019 – Ricercato

1.06: Il più discusso del Festival: Junior Cally senza maschera

1.05: L’ennesima ovazione di serata per Tiziano Ferro

1.03: Il medley prosegue con La fine di Tiziano Ferro

1.00: Ora il regalo più grande per Tiziano

0.59: E’ il momento di Tiziano Ferro in raso blù. Sere nere, un evergreen del suo repertorio

0.51: Assomiglia un po’ a “La donna del mio amico” dei Pooh ma l’interpretazione fa la differenza con grande intensità da parte del cantante partenopeo

0.48 Tocca a Massimo Ranieri con un pezzo inedito: Mia ragione, prodotta da Gino Vannelli

0.47: Chiusura con sparo e caduta del cantante. Pezzo che ha potenzialità e potrebbe piacerci alla lunga

0.45: Ritmo reggaeton, testo impegnato, rabbia contro i mali del presente e del futuro

0.44:

EDEN – Rancore

di T. Iurcich – D. Faini

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/

Woodworm Publishing Italia – Milano – Arezzo

Questo è un codice, codice

Senti alla fine è solo un codice, codice

Senti le rime è solo un codice, codice

Su queste linee solo un codice

L’11 settembre ti ho riconosciuto

Tu quando dici, grande mela è un codice muto

Tu vuoi nemici, sempre, se la strega è in Iraq

Biancaneve è con i sette nani e dorme in Siria

Passo ma non chiudo!

Cosa ci hai venduto?

Quella mela che è caduta in testa ad Isaac Newton

Rotolando sopra un iPad oro

Per la nuova era

Giù nel sottosuolo o dopo l’atmosfera

Stacca, mordi, spacca, separa

Amati, copriti, carica, spara

Stacca, mordi, spacca, separa

Amati

Carica

Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra

Tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione

Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera alla base del melo

Che vuole…

Quante favole racconti che sappiamo già tutti

Ogni mela che regali porta un’intuizione

Nonostante questa mela è in mezzo ai falsi frutti è una finzione

E ora il pianeta terra chiama destinazione

Nuovo aggiornamento, nuova simulazione

Nuovo aggiornamento, nuova simulazione

Come l’Eden

Come l’Eden

Come l’Eden, prima del ‘ta ta ta’

Come prima quando tutto era unito

Mentre ora cammino in questo mondo proibito

Come l’Eden

Come l’Eden

Come l’Eden, prima del ‘ta ta ta’

Quando il cielo era infinito

Quando c’era la festa e non serviva l’invito

Dov’è lei? Ora, dov’è lei?

Se ogni scelta crea ciò che siamo

Che faremo della mela attaccata al ramo?

Dimmi chi è la più bella allora dai, giù il nome

Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi

Quante mele d’oro nei giardini di Giunone

Le parole in bocca come mele dei mafiosi

E per mia nonna ti giuro

Che ha conosciuto il digiuno

È il rimedio più sicuro

E toglierà il dottore in futuro

Il calcolatore si è evoluto

Il muro è caduto

Un inventore muore nella mela che morde c’era il cianuro

Questo è un codice, codice

Senti alla fine è solo un codice, codice

Senti le rime

E dopo

Stacca, mordi, spacca, separa

Amati, copriti, carica

Ancora

L’uomo è dipinto nella tela

Ma non vedi il suo volto è coperto da una mela

Si, solo di favole ora mi meraviglio

Vola

La freccia vola

Ma la mela è la stessa

Che resta in equilibrio

In testa ad ogni figlio

Come l’Eden

Come l’Eden

Come l’Eden, prima del ‘ta ta ta’

Come prima quando tutto era unito

Mentre ora cammino in questo mondo proibito

Come l’Eden

Come l’Eden

Come l’Eden, prima del ‘ta ta ta’

Quando il cielo era infinito

Quando c’era la festa e non serviva l’invito

E se potessi parlare con lei da solo cosa le direi

Di dimenticare quel frastuono

Tra gli errori suoi

E gli errori miei

E guardare avanti senza l’ansia di una gara

Camminare insieme sotto questa luce chiara

Mentre gridano

Guarda, stacca, mordi, spacca, separa

Amati, copriti, carica, spara

Amati, copriti, carica

‘Ta ta ta’

Come prima quando tutto era unito

Mentre ora cammino in questo mondo proibito

Come l’Eden

Come l’Eden

Come l’Eden, prima del ‘ta ta ta’

Quando il cielo era infinito

Quando c’era la festa e non serviva l’invito

Dov’è lei?

Ora, dov’è lei?

Se ogni scelta crea ciò che siamo

Che faremo della mela attaccata al ramo?

Se tu fossi qui

Cosa ti direi

C’è una regola

Sola

Nel regno umano

Non guardare mai giù se precipitiamo

Se precipitiamo

0.43: RANCORE

Nome vero Tarek Iurcich, nato a Roma il 19 luglio 1989, Rancore è alla prima partecipazione a Sanremo anche se proprio a Sanremo devo il suo primo, vero momento di celebrità, lo scorso anno quando salì sul palco dell’Ariston per affiancare Daniele Silvestri (che lo ha ospitato anche nel suo Tour nei Palasport italiani) per il brano “Argentovivo”. “Il rapper ermetico”, come lui stesso si definisce per la profondità dei suoi testi che tanto piacciono alla critica, prova a fare un ulteriore salto di qualità e a spiccare il volo con “Eden”. Per approfondire sul suo presente Spotify indica l’ascolto di “Sangue di drago”, già a quota 5 milioni di streaming.

Discografia

Album in studio

2006 – Segui me

2011 – Elettrico (con DJ Myke)

2012 – Silenzio (con DJ Myke)

2018 – Musica per bambini

Raccolte

2011 – Exclusives

0.42: Rientrano Laura Chimenti e Emma D’Aquino entrambe in lungo, Chimenti in rosa, D’Aquino color cipria con coprispalle argento

0.40: Arrangiamento sontuoso dell’orchestra di Sanremo scatena l’ovazione del pubblico dell’Ariston, l’ennesimo della seconda serata del Festival

0.37: Parte al piano, un Gigi D’Alessio in total black, poi si alza e canta coin grande trascinamento la sua hit forse più conosciuta

0.35: Gigi D’Alessio festeggia i vent’anni di “Non dirgli mai”

0.34:

0.32: Arrivano gli applausi dell’Ariston per un pezzo sicuramente profondo nel testo ma manca l’originalità

0.31: Ballata dolce per Paolo Jannacci, non particolarmente incisiva, un po’ somigliante a Se adesso gte ne vai di Massimo di Cataldo

0.30:

0.28:

VOGLIO PARLARTI ADESSO – Paolo Jannacci

di A. Bonomo – P. M. Jannacci – E. Bassi – M. Bassi

Ed. Edizioni Curci/Faithfool/Music Union/Ala Bianca Group – Milano – Gallarate (VA) – Milano – Modena

Là fuori c’è la guerra e dormi

Ma qui ci penso io a te

Vorrei che non tremassi come me

Ho visto piangere un gigante

Figurati se non piango io

Che sono nato adesso amore mio

Confesso che non so, non so

Come si può, afferrare il vento

E il tempo che non ti do, è tempo perso

Voglio parlarti adesso

Solo per dirti che

Nessuno può da questo cielo in giù volerti bene più di me

Voglio parlarti adesso

Prima che un giorno il mondo porti via

I tuoi sorrisi grandi i giochi tra le porte

E quell’idea che tu resti un po’ mia

Non sarò mai pronto a dirti sì

Ma quando vai sai che mi trovi qui

E quando il modo di aiutarti

Sarà non aiutarti più

Sorridi in faccia all’odio e manda giù

Potrei svegliarti poi ma poi non so, se poi, sarà lo stesso

Ora è sempre il mio miglior momento

Voglio parlarti adesso

Solo per dirti che

Nessuno può da questo cielo in giù volerti bene più di me

Voglio parlarti adesso

Prima che un giorno il mondo porti via

I tuoi sorrisi grandi i giochi tra le porte

E quell’idea che tu resti un po’ mia

Non sarò mai pronto a dirti sì

Ma quando vai sai che mi trovi qui

Le stelle appese poi cadranno giù

E un giorno ci diremo addio

Ma se una notte sentirai carezze sarò io…

Voglio parlarti adesso

Prima che un bel tramonto porti via

Le corse senza fine, addormentarsi insieme

E quell’idea che tu resti un po’ mia

Non sarò mai pronto a dirti sì

Ma tuo padre sarà sempre qui

Si è fatto tardi… adesso dormi

0.27: PAOLO JANNACCI

Nato a Milano, 5 settembre 1972, è figlio di un’icona della musica italiana, Enzo Jannacci. Per Paolo Jannacci, jazzista che non ha nelle doti canore il suo punto forte, si tratta di un esordio sul palco dell’Ariston. Il brano con cui proverà a non soccombere all’inevitabile confronto con il padre si intitola “Vorrei parlarti adesso”. Su Spotify il suo miglior risultato lo detiene il brano “Canterò” con soli 5 mila streaming. Suona jazz attivamente con il suo trio (Marco Ricci e Stefano Bagnoli), con i suoi duo: (1 con Daniele Moretto alla tromba e flicorno) (2 con Luca Meneghello alla chitarra acustica ed elettrica) e con il suo quartetto: (Marco Ricci, Stefano Bagnoli e Daniele Moretto), e “In Concerto Con Enzo” (esecuzione di brani jazz e canzoni del padre). Non ha dischi suoi all’attivo.

0.25: Originale nella sua semplicità, il pezzo di un Gabbani che si rigenera sul palco dell’Ariston dopo la parentesi non straordinaria dell’ultimo album

0.23: Bello il testo scritto da Pacifico, riff semplice ma che entra in testa e colpisce al primo ascolto

0.22: Scordiamoci Occidentali’s Karma… Melodico, interessante questo pezzo di Gabbani

0.21:

VICEVERSA – Francesco Gabbani

di F. Gabbani – Pacifico – F. Gabbani

Ed. BMG Rights Management (Italy)/Edizioni Curci – Milano

Tu non lo dici ed io non lo vedo

L’amore è cieco o siamo noi di sbieco?

Un battibecco nato su un letto

Un diluvio universale

Un giudizio sotto il tetto

Up con un po’ di down

Silenzio rotto per un grande sound

Semplici eppure complessi

Libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi

Facili occasioni per difficili concetti

Anime purissime in sporchissimi difetti

Fragili combinazioni tra ragione ed emozioni

Solitudini e condivisioni

Se dovessimo spiegare in pochissime parole

Il complesso meccanismo che governa l’armonia del nostro amore

Basterebbe solamente dire senza starci troppo a ragionare

Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa

Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa

E detto questo che cosa ci resta

Dopo una vita al centro della festa?

Protagonisti e numero uno

Invidiabili da tutti e indispensabili a nessuno

Madre che dice del padre:

“Avrei voluto solo realizzare

Il mio ideale, una vita normale”

Ma l’amore di normale non ha neanche le parole

Parlano di pace e fanno la rivoluzione

Dittatori in testa e partigiani dentro al cuore

Non c’è soluzione che non sia l’accettazione

Di lasciarsi abbandonati all’emozione

Se dovessimo spiegare in pochissime parole

Il complesso meccanismo che governa l’armonia del nostro amore

Basterebbe solamente dire senza starci troppo a ragionare

Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa

Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa

È la paura dietro all’arroganza

È tutto l’universo chiuso in una stanza

È l’abbondanza dentro alla mancanza

Ti amo e basta!

È l’abitudine nella sorpresa

È una vittoria poco prima dell’arresa

È solamente tutto quello che ci manca e che cerchiamo per poterti dire che “ti amo!”

Se dovessimo spiegare in pochissime parole

Il complesso meccanismo che governa l’armonia del nostro amore

Basterebbe solamente dire senza starci troppo a ragionare

Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa

Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa

0.15: FRANCESCO GABBANI

Nato a Carrara il 9 settembre 1982, divenuto famoso proprio grazie a Sanremo, Francesco Gabbani al festival ha vinto tutto quello che c’era da vincere: Primo Posto nelle “Nuove Proposte” del 2016 con “Amen” e Primo Posto nei “Big” del 2017 con “Occidentali’s Karma”. Ora il cantautore proverà il grande salto di qualità con una canzone intimista scritta a quattro mani con Pacifico e intitolata “Viceversa”. L’obiettivo è ripetere il successo di “Occidentali’s Karma” con i 30 milioni di streaming Spotify e i sei dischi di platino vinti.

Discografia

Album

2014 – Greitist Iz

2016 – Eternamente ora

2017 – Magellano

Album dal vivo

2017 – Sudore, fiato, cuore – Live 2017

0.12: Ariston ancora tutto in piedi per Zucchero!!!

0.10: La sorpresa finale per Zucchero: Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’azione cattolica

0.06: Secondo pezzo dall’ultimo album di Zucchero: La canzone che se va, una ballad struggente, classico stile Zucchero doc

0.04: Applausi per Zucchero che partirà per un Tour Mondiale

0.01: Attacca l’ultimo singolo, Zucchero: “Spirito nel buio” atmosfera gospel, testo come sempre un po’ discutibile ma si lascia ascoltare e si fa cantare

0.00: La base è di Diavolo in me, mentre Zucchero dalla platea sale sul palco con una giacca multi-colore

23.58: Non riparte la gara… perchè c’è Zucchero!!!!!

23.53: Trionfo per i Ricchi e Poveri in formazione originale

23.49: Si prosegue con “Mamma Maria”, all’Ariston si balla

23.48: E via! Si parte con “Sarà perchè ti amo” il pezzo più famoso nel mondo dei Ricchi e Poveri post Marina Occhiena

23.47: La simpatia di Franco: “Il primo a muoversi per la reunion è stato quello dei Matia Bazar”

23.44: Il bis di Che sarà con Fiorello e le armonizzazioni dei Ricchi e Poveri

23.43: Fiorello si presenta come quinto dei Ricchi e Poveri

23.38: Questo pezzo il prossimo anno compirà 50 anni, un evergreen capace di regalare grandi emozioni

23.38: E ora “Che sarà” cantata assieme a Josè Feliciano in concorso a Sanremo nel 1971, chiusa con il secondo posto

23.37: Uno dei pezzi icona della musica leggera italiana, emozioni forti per gli over 50

23.36: Marina Occhiena attacca La prima cosa bella, cantata anche da Nicola di Bari

23.34: Versione italiana di Everlasting love di Jamie Cullum

23.33: Mano nella mano Angela Brambati e Marina Occhiena, quasi 50 anni dopo…

23.32: Ci sono quattro microfoni sul palco. E’ il momento dei Ricchi e Poveri

23.26: Dopo la pubblicità sono in programma ancora sei concorrenti. Si ripartirà con uno dei due in gara che hanno già vinto Sanremo, Francesco Gabbani. Curiosità per sentire il suo nuovo pezzo

23.20: Christian Pintus e Paolo, malato di SLA portano la voglia di vivere sul palco dell’Ariston che si alza in piedi per salutare il cantante

23.15: Amadeus presenta un cantante che ha partecipato a Sanremo nonostante sia malato di SLA…

23.13: Emozione forte per il pezzo di Tosca, brano teatrale, che pesca nella tradizione italica

23.11: brano dal sapore vintage, forse anche un pochino troppo

23.10:

HO AMATO TUTTO – Tosca

di P. Cantarelli

Ed. The Saifam Group/I Mean Music/L’Andatura/Leave Music

Lugagnano di Sona (VR) – Milano – Parma – Roma

Tre passi e dentro la finestra

Il cielo si fa muto

Resto lì a guardare

Io so cantare so suonare so reagire ad un addio

Ma stasera non mi riesce niente

Stasera se volesse Dio

Faccio pace coi tuoi occhi

Finalmente

Con te ho riscritto l’alfabeto

Di ogni parola stanca il significato

Perfettamente inutile cercare di fermare l’onda che

Ci annega e ci lascia senza fiato

Ed è una musica che va

In un istante è primavera

Che ritorna

E come un pesce che non può più respirare

Come un palazzo intero che sta per cadere

Tu sei l’unica messa a cui io sono andata

Un volo che è partito

Svanito in fondo al blu

E io adesso farei qualsiasi cosa

Per sfiorare le tue labbra

Per rivederti

Se è vero che il tempo ci rincorre

Oggi sono questa faccia questa carne e queste ossa

Le sento ancora addosso le tue mani che mi spostano più in là

Dove si vive solo di uno sguardo

È tardi, si spegne la candela

È sempre troppo tardi

Per chi non tornerà

E come un pesce che non può più respirare

Come un palazzo intero che sta per cadere

Tu sei l’unica messa a cui io sono andata

Un treno che è partito

Sparito in mezzo al blu

E io adesso farei qualsiasi cosa

Per averti fra le braccia

Per rivederti

Perché se manchi tu manchi da morire

Perché amarsi è respirare i tuoi respiri

Stracciarsi via la pelle e volersela scambiare

È l’attimo fatale in cui mi sono arresa

Perché tu vieni con questo amore tra le mani

E come sempre nei tuoi occhi

La mia casa

Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto

Io ti rispondo ho amato

Ho amato tutto

23.09: Altro ingresso dell’ultimo minuto, Tosca, vero nome Tiziana Tosca Donati nata a Roma il 29 agosto 1967, si presenta a Sanremo con “Ho amato tutto” è il brano scrittole da Pietro Cantarelli con cui gareggerà per la quinta volta a Sanremo. Su Spotify “Il terzo fuochista” viaggia sui 96 mila ascolti e conquista il primo posto dei brani più ascoltati di Tosca, che si classificò settimo a Sanremo 2007 e che Saremo lo vince in coppia con Ron nel 1996. con “Vorrei incontrarti fra cent’anni”.

Discografia

Album

Tosca (1992)

Attrice (1993)

L’altra Tosca (1996)

Incontri e passaggi (1997)

Sto bene al mondo (2003)

Romana (2006) – riedito nel 2007 con l’aggiunta del brano Il terzo fuochista

Trentino Senza Tempo (2010) – con il corpo bandistico di Albiano, diretto da Marco Somadossi

Il suono della voce (2014)

Appunti Musicali dal Mondo (2017) – album live registrato il 6 gennaio 2017 all’Auditorium Parco della Musica

Morabeza (2019)

23.07: come ieri sera, collegamento da piazza Colombo

23.05: pubblico in piedi mentre Ferro va a offrire a Ranieri un tributo speciale, andando a raggiungere il pubblico e applaudendo assieme a loro

23.03: duetto toccante, con il pubblico che non si accontenta di fare da sfondo e fa anche da coro

23.02: Cantano Perdere l’amore, l’attacco è di Tiziano Ferro

23.01: ed eccolo qui, l’atteso arrivo di Massimo Ranieri che torna sul palco di Sanremo

23.00: sul palco arriva Tiziano Ferro

22.55: pubblicità-time

22.52: Amadeus annuncia che tra poco saranno sul palco l’accoppiata imperdibile Tiziano Ferro-Massimo Ranieri

22.50: e come il brano degli Stato Sociale, anche questo si candida per diventare un tormentone. Qualche dubbio in più invece resta sulla durata nei secoli dei secoli

22.48: band in stile Stato Sociale, almeno le prime note raccontano questo

RINGO STARR – Pinguini Tattici Nucleari

di R. Zanotti

Ed. BMG Rights Management (Italy)/Tuttomoltobenegrazie Milano – Padova

A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene

Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene

Gli amici ormai si sposano alla mia età ed io mi incazzo se non indovino all’eredità

Forse dovrei partire, andarmene via di qua, e cambiare la mia vita in toto tipo andando in Africa

Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più

Che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tu

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

Uooh oooh

Tu eri Robin poi hai trovato me, pensavi che fossi il tuo Batman ma ero solo il tuo Ted eh eh

E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me fingo,

Che i migliori alla fine se ne vanno sempre e che cosa rimane? Ringo.

Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più

Che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tu

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

Uooh oooh

Ringo, Ringo, Ringo, Ringo

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più

Che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tu

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)

Uooh oooh

22.47: PINGUINI TATTICI NUCLEARI

Nati nel 2010 in provincia di Bergamo, I Pinguini Tattici Nucleari sono Riccardo Zanotti – voce, Nicola Buttafuoco – chitarra, Lorenzo Pasini – chitarra-cori, Simone Pagani – basso-cori, Matteo Locati – batteria, Elio Biffi – tastiera, fisarmonica, voce. Con il brano “Ringo Starr” tentano l’exploit di popolarità a Lo Stato Sociale. Per l’esordio festivaliero il cantante Riccardo Zanotti – proprio come Lodovico Guenzi – punterà sulla simpatia. Sono riusciti a riempire il Forum di Assago e altri Palasport importanti durante il loro Tour del 2019. Su Spotify vantano un brano da 10 milioni di streaming: “Verdura” (disco d’oro).

Discografia

Album in studio

2014 – Il re è nudo

2015 – Diamo un calcio all’Aldilà

2017 – Gioventù brucata

2019 – Fuori dall’hype

EP

2012 – Cartoni animali

22.45: Altra gag: Sabrina Salerno a 18 era un fiore, Amadeus a 18 anni sembrava Nicola di Bari o un serial killer americano

22.43: Incantati da Levante e dal suo ritmo sincopato, dalle sonorità mediterranee e dalla presenza scenica magnetica. Potrebbe essere balzata in testa alla classifica dei favoriti

22.41: Completo rosa per Levante che attacca un suo pezzo ritmato. E’ un bel brano, al primo ascolto

22.40:

TIKIBOMBOM – Levante

di Levante

Ed. Metatron Publishing – Torino

Ciao tu, animale stanco

Sei rimasto da solo

Non segui il branco

Balli il tango mentre tutto il mondo

Muove il fianco sopra un tempo che fa

Tikibombombom

Hey tu, anima indifesa

Conti tutte le volte in cui ti sei arresa

Stesa al filo teso delle altre opinioni

Ti agiti nel vento

Di chi non ha emozioni

Mai più, è meglio soli che accompagnati

Da anime senza sogni pronte a portarti con sé, giù con sé.

Laggiù, tra cani e porci,

Figli di un Dio minore pronti a colpirci

Per portarci giù con sé, giù con sé.

Noi, siamo luci di un’altra città

Siamo il vento e non la bandiera, siamo noi.

Noi, siamo gli ultimi della fila

Siamo terre mai viste prima, solo noi

Ciao tu, freak della classe

“Femminuccia” vestito con quegli strass

Prova a fare il maschio

Ti prego insisto

Fatti il segno della croce e poi

Rinuncia a Mefisto

Hey tu, anima in rivolta

Questa vita di te non si è mai accorta

Colta di sorpresa, troppo colta

Troppo assorta, quella gonna è corta

Mai più, è meglio soli che accompagnati

Da anime senza sogni pronte a portarti con sé, giù con sé.

Noi, siamo luci di un’altra città

Siamo il vento e non la bandiera, siamo noi.

Noi, siamo gli ultimi della fila

Siamo terre mai viste prima, solo noi

Noi siamo angeli rotti a metà

Siamo chiese aperte a tarda sera, siamo noi.

Noi, siamo luci di un’altra città

Siamo il vento e non la bandiera, siamo noi.

Noi, siamo gli ultimi della fila

Siamo terre mai viste prima, solo noi

Noi siamo l’ancora e non la vela

Siamo l’amen di una preghiera, siamo noi.

Ciao tu, animale stanco

Sei rimasto da solo

Non segui il branco

Balli il tango mentre tutto il mondo

Muove il fianco sopra un tempo che fa

Tikibombombom

22.39: LEVANTE

Non è mancata la polemicuccia di avvicinamento a Sanremo sulle quota rosa con tanto di scambio di vedute con la scrittrice Michela Murgia. Levante è lo pseudonimo di Claudia Lagona, nata a Caltagirone il 23 maggio 1987. Su Spotify il suo maggior successo (con 9 milioni di ascolti certificati disco di platino) è “Pezzo di me” e lo condivide con un uomo di nome Max Gazzè. Vorrà dire che come donna Il quadruplo disco di platino per “Assenzio” lo deve anche a J-Ax, Fedez e Stash. Si presenta a Sanremo da cantautrice con “Tikibombom”.

Discografia

Album in studio

2014 – Manuale distruzione

2015 – Abbi cura di te

2017 – Nel caos di stanze stupefacenti

2019 – Magmamemoria

Album live

2017 – Nel caos di stanze stupefacenti (repack edition)

2020 – Magmamemoria XXMM (repack edition)

22.38: Abito lungo con spacco inguinale e scollatura vertiginosa immancabile per Sabrina Salerno

22.37: Entra in scena Sabrina Salerno, che sta faticando a scendere le scale dell’Ariston ma alla fine ce la fa

22.33:

22.30: Pubblicità

22.28: Melodico, sentimentale, un po’ arrabbiato, su un tappeto rock per Nigiotti. Il pezzo è discretamente convincente. E adesso parte l’assolo di chitarra, merce rara nei pezzi dell’ultima generazione

22.27:

BACIAMI ADESSO – Enrico Nigiotti

di E. Nigiotti

Ed. BMG Rights Management (Italy)/

Sony/ATV Music Publishing (Italy)/Impatto

Milano – Bologna

Sembra sempre inverno

Oggi è un mese che non so… non riconosco

Ci ringhiamo da lontano come i cani,

E ci pensiamo ancora più vicini

È così

È così… è così… è così

Che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui

È così

È così

Tu sei quello che proteggo dentro me

Ancora adesso che ti leggo senza scrivere

Sei in ogni volta che non penso e penso a te

Sei l’unica stanza che mi salva dal disordine

Baciami, baciami… baciami adesso

Sembra sempre inverno

Questo cielo che fa buio troppo presto

Questo senso di buttarci troppo sale

Questa voglia… voglia di sapore

È così… è così

Tu sei quello che proteggo dentro me

Ancora adesso che ti leggo senza scrivere

Sei in ogni volta che non penso e penso a te

Sei l’unica stanza che mi salva dal disordine

Baciami, baciami… baciami adesso

Fermarmi qui, in mezzo a tutta questa gente

E senza dire niente baciami adesso

Baciami, baciami… baciami adesso

…Che poi fa buio presto…

22.26: ENRICO NIGIOTTI

Enrico Nigiotti nato a Livorno l’11 giugno 1987, ci riprova dopo la presenza a Sanremo un anno fa con “Nonno Hollywood”. Pur avendo partecipato sia ad Amici (prima) sia ad X Factor (poi), è anche passato dalla categoria “Nuove Proposte” del Festival 2015 con “Qualcosa da decidere”. Ora ci riprova con “Baciami adesso”, titolo che omaggia il successo di Mietta risalente all’ultimo indimenticato Sanremo di Pippo Baudo (2008). Il suo brano che per ora ha avuto più successo su Spotify è “L’amore è” (doppio platino), con quasi 20 milioni di streaming.

Discografia

Album

2010 – Enrico Nigiotti

2015 – Qualcosa da decidere

2018 – Cenerentola

2020 – Nigio

EP

2017 – L’amore è

22.25: Ci sta anche qualche scambio a tennis sul palco dell’Ariston

22.24: Fiorello e Djokovic cantano Terra promessa di Eros Ramazzotti

22.21: Djokovic parla di Sinner e dice che gli piace e di Fognini: “E’ un fenomeno”

22.20: Il numero uno al mondo sarà tra poco sul palco dell’Ariston, il vincitore dell’Australian Open domenica scorsa

22.19: Qui il pezzo su Novak Djokovic al Festival

22.18: E’ il momento di Novak Djokovic

22.16: Si sprecano le congas e le percussioni… atmosfere spagnoleggianti… Pezzo deboluccio ma orecchiabile per palati non proprio fini

22.15: Tutina color cipria per Elettra che parte con il suo reggaeton… Pezzo estivo in pieno febbraio

22.14:

MUSICA (E IL RESTO SCOMPARE) – Elettra Lamborghini

di D. Petrella – M. “Canova” Iorfida – D. Petrella

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Sony/ATV Music Publishing (Italy)/EMI Music Publishing Italia – Milano

Elettra, Elettra Lamborghini

Mi piace la musica fino al mattino

Faccio casino lo stesso ma non bevo vino

Ridi cretino

La vita è corta per l’aperitivo

Innamorata di un altro cabrón

Esta es la historia de un amor

Non mi portare a Parigi o ad Hong Kong

Tanto lo sai che poi faccio così (faccio così)

Cado cado, per la strada parla piano piano

Questa notte dormo sul divano

Altro che pensare a te

Tanto qui resta la

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

E anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella”

Io non ho mai smesso di sorridere

E anche se non mi hai detto mai “amore aspetta”

Tutto quello che resta quando penso a te è

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Mi piace guardare le luci dell’alba

Girare nuda per casa e nessuno mi guarda

Quanto ti manca

Sì, mi hai chiamato col nome di un’altra

Innamorata di un altro cabrón

Esta es la historia de un amor

Ci stavo male per te e ora no

Tanto lo sai che io faccio così (faccio così)

Sola sola, ti ho dato tutto e ancora ancora

Resto qui e non dico una parola

Altro che pensare a te

Tanto qui resta la

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

E anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella”

Io non ho mai smesso di sorridere

E anche se non mi hai detto mai “amore aspetta”

Tutto quello che resta quando penso a te è

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Innamorata di un altro cabrón

Esta es la historia de un amor (de un amor)

E anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella”

Io non ho mai smesso di sorridere

E anche se non mi hai detto mai “amore aspetta”

Tutto quello che resta quando penso a te è

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare

22.12: E’ il momento di Elettra Lamborghini!

ELETTRA LAMBORGHINI

La ricca ereditiera, nipote di Ferruccio Lamborghini fondatore dell’omonima casa automobilistica, nata a Bologna il 17 maggio 1994, è stata recentemente coach a The Voice of Italy. Nel 2017 ha partecipato al programma spagnolo Gran Hermano Vip e poi in Inghilterra al Geordie Shore. A settembre dello stesso anno ha collaborato con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta nel singolo Lamborghini RMX, partecipando quindi l’anno seguente ai Wind Music Awards 2018. Si è ritagliata un suo spazio nella Latino Trap grazie al successo di “Pem pem”, brano con 66 milioni di streaming su Spotify e certificato doppio disco di platino.

Discografia

Album

2019 – Twerking Queen

22.10: Gag con le due telegiornaliste che stanno presentando Sanremo come se fossero alla presentazione del Tg

22.08: E’ il momento delle conduttrici, dal Tg 1 Laura Chimenti ed Emma D’Aquino. Chimenti veste Giardina, abito lungo, blacvk and white, mentre la D’Aquino abito lungo, gonna ampia, grigio perla, in tulle ricamato

22.05: Ci si aspettava qualcosa di più da Piero Pelù, con cori finali alla Coldplay e tanto di giretto in platea… Sicuramente non ha pagato dazio all’emozione

22.04: Nella tradizione del rock italiano, è un Pelù molto più vicino al pop e alla sua seconda parte di carriera che a quello dei Litfiba. Nè carne nè pesce… Il pezzo è orecchiabile ma non graffia

22.03: Il testo del pezzo di Pelù:

GIGANTE – Piero Pelù

di P. Pelù – L. Chiaravalli – P. Pelù

Ed. Diablo/Music Union – Milano

Spingi forte spingi forte salta fuori da quel buio

Crescerai aprendo porte tutti i giorni stare pronti

Tu sei molto di più di quello che credi di quello che vedi

Tu sei il mio Gesù la luce sul nulla, un piccolo Buddha

Niente di proibito tu sei benvenuto al mondo mondo

È come una giostra la mente

Tu sei il re di tutto e di niente gigante

Niente di proibito sei pronto a cavalcare il mondo? Mondo

Fatti il tuo castello volante

Con la fantasia di un bambino… gigante

Cavalcare draghi e mostri già ti penso dacci dentro

È un mestiere che conosco tutti i giorni stare pronti

Tu sei molto di più di quello che credi di quello che vedi

Tu sei il mio Gesù la luce sul nulla mio piccolo Buddha

Niente di proibito tu sei benvenuto al mondo, mondo

È come una giostra la mente

Tu sei il re di tutto e di niente… gigante

Niente di proibito sei pronto a cavalcare il mondo, mondo

Fatti il tuo castello volante

Con la fantasia di un bambino… gigante

Tu sei molto di più di quello che vedi di quello che credi

Sei il mio asso

Tu sei il mio Gesù la luce sul nulla mio piccolo Buddha

…Il tuo non è un pianto è il tuo primo canto ehi!

Oh eh oh eh

Niente di proibito tu sei benvenuto al mondo, mondo

È come una giostra la mente

Tu sei il re di tutto e di niente… gigante

Spacca l’infinito e rubagli un minuto al mondo, mondo

Per fare un castello volante

Con la fantasia di un bambino… gigante

Gigante…

22.02: L’ex leader dei Litfiba è nato a Firenze il 10 febbraio 1962 ed è un’icona del panorama rock italiano, a tal punto che anche i Metallica, nel loro ultimo concerto di Milano, hanno ilnonato la sua El Diablo. Dopo l’apparizione televisivo in quel di The Voice of Italy in qualità di giudice sperimenta la carta Sanremo, dove è al debutto con il fine di trainare un nuovo album in uscita, di cui è già uscito un singolo di non particolare successo, “Picnic all’inferno”, uscito lo scorso ottobre. Il pezzo sanremese si intitola “Gigante”. La carriera solista di Piero Pelù per Spotify è ancora ferma a “Il mio nome è mai più” del 1999 in trio con Ligabue e Jovanotti (più di 1 milione e mezzo di streaming).

Discografia solista

Album studio

2000 – Né buoni né cattivi

2002 – U.D.S. – L’uomo della strada

2004 – Soggetti smarriti

2006 – In faccia

2008 – Fenomeni

Album dal vivo

2007 – MTV Storytellers

EP

2003 – 100% Live

Raccolte

2005 – Presente

2013 – Identikit

22.00: Primo cantante in gara è Piero Pelù, alla prima partecipazione a Sanremo

21.58:

21.56: Dopo la pubblicità inizierà la gara dei big

21.53: Standing ovation per Fiorello, l’Ariston è in piedi per il finale con “Perdere l’amore”. Esilarante il pezzo del comico siciliano

21.51: E’ un riassunto dei vincitori storici di Sanremo su un tema classico sanremese

21.50: “La classica canzone di Sanremo” è il titolo del pezzo di Fiorello

21.46: Canzone di Sanremo per Fiorello

21.43: Gag da vecchi amici tra Fiorello e Amadeus. Si divertono, ridono e fanno ridere. C’è molto relax, si vede che gli ascolti sono andati bene

21.40: Stayin’ alive dei Bee Gees a fare da sfondo musicale allo show di Fiorello

21.38: Lezioni di balletto tenute da Fiorello: “Non sono un etoile, sono un’etoilette”…

21.37: Tonfo finale voluto per lo showman siciliano in giacca di velluto rubino

21.36: Fiorello prende la scena e la presentazione è stile show americano

21.32:

21.30: Ci sembra di avere intravisto Novak Djokovic in prima fila, reduce dal trionfo agli Australian Open e grande amico di Fiorello

21.29: Sul palco Carlotta Mantovani, compagna di Fabrizio Frizzi

21.27: Il ricordo di Fabrizio Frizzi da parte di Amadeus. Il presentatore avrebbe compiuto gli anni oggi. Ariston in piedi, un tributo che è mancato nella storia del Festival

21.26: Con il 52% vince Marco Sentieri

21.25: Viene dall’Accademia di Sanremo Faustini ma c’è da chiedersi cosa facciano nell’Accademia. Non è piaciuto

21.22: Torneo a base di rap questa sera… Faustini però ci mette qualche nota qua e là, con una intonazione piuttosto discutibile. Apparentemente questa è la sfida più debole

21.21: E’ il momento di Matteo Faustini. Ecco il testo:

NEL BENE E NEL MALE – Matteo Faustini

Hai mai fatto l’amore con gli occhi

io sì, ci ho letto dentro

e ho visto tutte le paure dentro un palloncino

che stavano per scoppiare

ma la mia mano stretta al filo quel giorno

le ha lasciate andare

Hai mai fatto la guerra con gli occhi

io sì, e ho anche perso

perché se entrambi giochiamo a nascondino

ma nessuno vuol cercare

allora forse meritiamo quel dolore

che ci fa star così male

E poi bene, poi male

ed è un bene che ci faccia così male

perché dentro quel rancore

si può ancora perdonare

perché andare fino in fondo

è il miglior modo per riuscire finalmente

a galleggiare

Non c’è bisogno di scavare

perché tutto in superficie devi usarlo

come fosse una vernice

pitturare le stanze del tuo cuore

perché non è un bersaglio

perché anche le montagne eran barriere

adesso sono un bel paesaggio

E poi bene, poi male, poi bene, poi male

E in fondo è solo un bene che ci faccia così male

Hai mai chiesto scusa con gli occhi

io sì, però, in ritardo

e ti ho lasciato costruire un muro

invece di una strada

ma se l’amore ha una data di scadenza

allora consumiamolo prima che scada

Hai mai cercato un altro paio di occhi

quello no, ma c’è ancora tempo

e che quando mi metto in gioco

vengo eliminato ai supplementari

perché ho scoperto di avere il cuore miope

e gli devo mettere gli occhiali

E fa bene, fa male

ed è un bene che ci faccia così male

perché dentro quel rancore si può ancora perdonare

perché andare fino in fondo è il miglior modo

per riuscire finalmente a galleggiare

Che per guarire non ci sono gli anticorpi dell’amore

sono stanco di riempire più lo stomaco del cuore

proverò ad alzare il prezzo se mi danno per scontato

ma non cerco vendetta

perché è come un dolce senza cioccolato

E poi bene, poi male, poi bene, poi male

e in fondo è un bene che ci faccia così male

e poi bene, poi male, poi bene, poi male

e in fondo è solo un bene perché ci fa stare insieme

e poi bene, poi male, poi bene, poi male

e in fondo è solo un bene che ci faccia così male

e poi bene, poi male, poi bene, poi male

e in fondo è solo un bene perché ci fa stare insieme

nel bene e nel male

21.20: Soft rap sul bullismo scritto da Giampiero Artegiani

21.18: Questo il testo di Billy Blu, il pezzo di Sentieri:

BILLY BLU – Marco Sentieri

E’ stato Billy, già

proprio Billy

non è incredibile?

E’ stato Billy Blu

Billy Blu, Billy Blu

dico sul serio

Magro come un chiodo

occhiali spessi un dito

sopra occhiaie da malato

di un bluastro scolorito

fragile dimesso timido educato

era il più bravo della classe

perciò l’hai sempre odiato

con lui facevi il bullo

perchè tu nato nell’oro

gli scaricavi addosso

l’invidia del somaro

E lo chiamavi Billy Blu

pupazzetto animale

e gli sputavi tra i quaderni

lo spingevi per le scale

lui cadeva e tu ridevi

come ride un deficiente

si rialzava e sorrideva

ma non diceva niente

perchè lui era più forte

dei tuoi muscoli di cera

e tutta la sua forza l’hai scoperta l’altra sera

sì perchè

E’ stato Billy Blu

Billy Blu, Billy Blu

Billy Blu, ma

Ma la vita è un giustiziere

tutti i bulli adolescenti

poi diventano quegli uomini

dai mille fallimenti

e tu fallito e solo

appena uscito da galera

volevi liberarti da te stesso l’altra sera

e hai bevuto e hai camminato fino all’alba

lungo il fiume senza ne meta ne pace

poi sei salito su quel ponte

un bel segno della croce

ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce

“hey, ti ricordi di me”

così ti sei voltato

la luce della luna illuminava uno magro

ma l’hai riconosciuto solo quando ti ha sorriso

e ti ha detto “ti aiuto”

Ed era Billy Blu, Billy Blu, Billy Blu

“e dai abbracciami”

E così è stato Billy a salvarti la pelle

quel ragazzo magro magro

che ti stava sulle palle

no ma quale odio

non ho nessun rancore

eri tu quello più debole

tu dentro stavi male

perciò venivi a scuola e scaricavi sul mio banco

veleno e prepotenza da mostrare a tutto il branco

ma adesso l’hai capito

lo vedo dal tuo viso

la forza del più forte

è rinchiusa in un sorriso

“ti ricordi di me”

io sono solo uno

dei tanti Billy Blu

quelle vittime di un bullo

che ogni giorno li tormenta

ma bulli non si nasce, no

lo si diventa

quando hai una famiglia distratta e disattenta

E allora come hai pianto,

hai pianto e hai chiesto scusa

poi siete andati al mare

due birre e una gazosa

e finalmente hai vomitato

i fantasmi dell’infanzia

tuo padre che non c’era

tua madre piena d’ansia

che ti dava sempre ragione

anche quando avevi torto

tutti i tuoi casini

sono il frutto di quell’orto

non hanno mai capito che per non farti del male

servivano carezze si, ma all’occasione

due schiaffi d’amore

21.17: Ultimo quarto di finale della categoria Giovani. Marco Sentieri contro Matteo Faustini

21.14: Con 51% dei voti supera il turno Fasma, con il suo vocoder

21.13: Uso diffuso dell’autotune, stile molto simile ad Achille Lauro… fa parte dei “figli” di Fabrizio Moro

21.10: Tocca a Fasma, Questo il testo della canzoni:

PER SENTIRMI VIVO – Fasma

Non ti voglio più scrivere

dirti come vivere

per non farti piangere

ho fatto l’impossibile

pensi non sia fragile

pensi sia incredibile

perchè non scendon lacrime

quando scendono a te

Ma a te sembra facile

dirti che sto bene

quando tutto non va

ed è brutto stare insieme

perchè so quello che era

e il ricordo mi fa male

e del rapporto che c’era

prima di questa canzone io e te

Cosa siamo diventati io e te

sono quello che odiavi di me

baby perchè non mi ami

amore sbatti le ali

e vola via da me

via da me via da te

via da questa città

via da noi via da te

e domani chissà

Questa fama questa luce

questa notorietà

non mi basterà

non mi servirà

e se dentro muoio lento

sai che fuori sorrido

io ti ho persa dentro al letto

per tenerti vicino

io ti ho visto per la strada

e sai che ti voglio in giro

e se adesso non mi molli

è perchè in testa ho un casino

E per questo ti scrivo

oggi non mi parli perchè infondo ti uccido

perchè infondo mi uccidi

perchè infondo mi uccidi

siamo uguali opposti con i cuori divisi

oggi dove sei non lo so

ieri eri tutto ciò che avevo io

oggi chi sei non lo so

abbiamo detto basta senza dirci addio

Ma a te sembra facile

dirti che sto bene

quando tutto non va

ed è brutto stare insieme

perchè so quello che era

e il ricordo mi fa male

e del rapporto che c’era

prima di questa canzone io e te

Cosa siamo diventati io e te

sono quello che odiavi di me

baby perchè non mi ami

amore sbatti le ali

e vola via da me

via da me via da te

via da questa città

via da noi via da te

e domani chissà

Questa fama questa luce

questa notorietà

non mi basterà

non mi servirà

e se dentro muoio lento

sai che fuori sorrido

io ti ho persa dentro al letto

per tenerti vicino

io ti ho visto per la strada

e sai che ti voglio in giro

e se adesso non mi molli

è perchè in testa ho un casino

Io ti ho nella testa

tu mi hai detto resta

e vola via ma fallo con me

io ti ho detto basta

dai ti prego scappa

ma fallo lontano da me

21.09: Coppia non particolarmente ben assortita, però il pezzo è più che sufficiente

21.07: Pezzo sull’epopea dell’Ilva di Taranto, intensa, tappeto rock, chitarre e voce credibile

21.04: Inizia la gara dei giovani con il primo dei due quarti di finale. Gabriella Martinelli e Lula affrontano Fasma. Questo il testo di Gabriella Martinelli e Lula

IL GIGANTE D’ACCIAIO – Gabriella Martinelli e Lula

Mi piace la mia città

e questo è il mio quartiere tutto rosso

gli alberi, le facciate delle case

quello che però non capisco

e che mi fa arrabbiare è che quando c’è vento

non posso uscire a giocare

Si chiudono le finestre

chiudono anche le scuole

c’è una puzza pazzesca e non si può respirare

quando c’è vento nel mio quartiere

non si può giocare

Mio padre lavora in un posto grandissimo

lui lo chiama il gigante d’acciaio

con grandi camini che fumano sul mare

e gli ho sentito dire

che dà lavoro a diecimila persone

eppure papà da lì se ne vuole andare

dice sempre: “non possiamo scegliere se vivere o lavorare

non possiamo scegliere se vivere o lavorare

se scappare o morire”

Non ci sarà

un’altra volta, un’altra volta

non ci sarà

un’altra volta, un’altra volta ancora

Papà stava bene, s’è fatto una casa

ha sposato due figlie e mo’ resto io

con dieci anni d’amianto e molte rughe

ha lasciato l’inferno per darlo a me

Ero troppo giovane per capire

e ho provato a scappare

ma mi mancava il mare

mi mancava il mare

mi mancava mia nonna

e il sentirmi dire

Ué guagliò vid ca’ qua so tutt cos buene

Non ci sarà

un’altra volta, un’altra volta

non ci sarà

un’altra volta, un’altra volta ancora

chi ci darà una risposta

Macchiami il cuore con un pugno dentro al petto

cambia il finale di una storia che ho già letto

tutti lo sanno ma nessuno parla

tanto funziona così

spesso mi dicono “vattene da qui”

ma signori io ho famiglia

e davanti un muro, sulle spalle un mutuo

son già marcio dentro

ormai fa lo stesso

non lo disco spesso

ti confesso non ho più un futuro

Non ci sarà

non ci sarà un’altra volta, un’altra volta no, un’altra volta no

chi ci darà una risposta signori

non ci sarà

sarà diverso stavolta un’altra volta

non ci sarà un’altra volta, un’altra volta ancora

Timbro ai tornelli della portineria

sono le sette di una sera qualunque

ma il vento è forte, sempre più forte

spezza la vita e le speranze restano chiuse

nelle mani del gigante

21.02: Fiorello, Maria De Filippi e Amadeus in prime time: un incrocio da 60% di share?

21.00: La telefonata con Maria De Filippi, quella vera, mentre Amadeus stava portando i fiori di Sanremo a Fiorello

20.59: Fiorello saluta il direttore della Rai Coletta vestito da Maria De Filippi

20.56: Gonna e calze nere per Fiorello e Amadeus ride.

20.55: Dopo aver imitato Don Mateo ieri, Fiorello per alzare l’audience imita Maria De Filippi ed è vestito come la presentatrice Mediaset con tanto di caramellina in bocca

20.54: Fiorello sottolinea il fatto che il Festival “è andato stra-bene”

20.53: Inizia la gag con Fiorello, in cima alle scale, nascosto

20.52: E’ Amadeus dalla platea ad aprire la seconda puntata del Festival, sale sul palco e saluta la galleria

20.50: Mancano pochi minuti all’inizio del Festival. Vedremo se sarà ancora una volta Fiorello ad aprire come ieri sera

20.47: Attesa anche per Gigi D’Alessio che torna per una ricorrenza: i 20 anni di “Non dirgli mai”, il pezzo che presentò al Festival nel 2000 e che lo lanciò definitivamente tra i big della musica italiana

20.45: L’ospite più prestigioso è Zucchero Fornaciari che a Sanremo ha partecipato negli anni ’80 e oggi verrà a presentare il nuovo album e il nuiovo singolo “Spirito nel buio”

20.42: E’ prevista la reunion dei Ricchi e Poveri nella formazione iniziale a quattro con il ritorno di Marina Occhiena. Un ritorno dopo 45 anni

20.40: C’è grande attesa per le tre presentatrici, due delle quali sono anchor women Emma D’Aquino, Laura Chimenti e poi con la superstar degli anni ’80 Sabrina Salerno

20.37: Queste invece le due sfide della categoria giovani che decreteranno gli altri due semifinalisti dopo le prime due qualificate di ieri: Marco Sentieri – Billy Blu. Fasma – Per sentirmi vivo. Matteo Faustini – Nel bene e nel male. Gabriella Martinelli e Lula – Il gigante d’acciaio.

20.34: Questi i big in gara oggi in ordine di uscita: Tosca – Ho amato tutto. Piero Pelù – Gigante. Rancore – Eden. Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare). Levante – Tikibombom. Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso. Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango. Giordana Angi – Come mia madre. Enrico Nigiotti – Baciami adesso. Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr. Francesco Gabbani – Viceversa. Junior Cally – No grazie

20.31: Questa sera in gara i restanti 12 big e i 4 giovani

20.28: Grandissimo successo, per la serata di ieri: 52% di share medio, un record degli ultimi 15 anni del Festival

20.25: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda serata di Sanremo 2020

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda serata della 70ma edizione del Festival di Sanremo. OA Sport sta seguendo minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che vi daranno una mano a sapere tutto sulle caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Vi racconteremo tutto, dalla qualità delle canzoni in gara al comportamento di presentatori e ospiti italiani e internazionali, vi terremo aggiornati su classifiche, votazioni, immancabili polemiche e novità, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2020 al termine della serata finale di sabato 8 febbraio.

Ieri abbiamo seguito le esibizioni dei primi 12 Big e dei primi 4 giovani con le due eliminazioni. Oggi sul palco dell’Ariston si esibiranno gli altri 12 Big (senza alcuna eliminazione) e i restanti quattro Giovani che si affronteranno in sfida diretta (le sfide saranno comunicate in giornata) con altre due fuoriuscite. Nelle prime due serate la classifica dei brani sarà stilata in base ai voti della Giuria Demoscopica, composta da un campione di 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica che esprimeranno il loro giudizio da casa attraverso un’applicazione gestita dalle società Emg e Noto Sondaggi. A condurre il Festival sarà Amadeus, affiancato questa sera da Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno, mentre gli ospiti saranno Fiorello e Tiziano Ferro (presenti anche nelle altre quattro serate), i Ricchi e Poveri, tornati in formazione completa con il ritorno di Marina Occhiena, Zucchero e Gigi D’Alessio.

Questi i Big in gara oggi: Tosca – Ho amato tutto. Piero Pelù – Gigante. Rancore – Eden. Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare). Levante – Tikibombom. Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso. Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango. Giordana Angi – Come mia madre. Enrico Nigiotti – Baciami adesso. Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr. Francesco Gabbani – Viceversa. Junior Cally – No grazie

Questi i giovani in gara oggi: Marco Sentieri – Billy Blu. Fasma – Per sentirmi vivo. Matteo Faustini – Nel bene e nel male. Gabriella Martinelli e Lula – Il gigante d’acciaio.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda serata della 70ma edizione del Festival di Sanremo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 20.30 circa. Buon divertimento!

