FOTO Diletta Leotta sexy a Sanremo 2020: la giornalista incanta con abiti mozzafiato

Diletta Leotta è stata grande protagonista durante la prima serata del Festival di Sanremo 2020, la tradizionale kermesse canora giunta alla 70ma edizione è stata brillantemente condotta da Amadeus che per l’occasione era affiancato anche dalla celebre giornalista sportiva. La bella bionda ha incantato il pubblico del Teatro Ariston e tutti i telespettatori che hanno seguito l’evento davanti al piccolo schermo, uno dei volti più noti in Italia ha illuminato con la sua grande bravura sul palco e naturalmente con la sua straordinaria bellezza: una versione sempre più sexy dell’apprezzata conduttrice che ha incantato indossando degli abiti mozzafiato, uno più bello dell’altro, che esaltavano il suo fisico e le sue forme mettendole elegantemente in evidenza. Di seguito le FOTO di Diletta Leotta, sexy e brava conduttrice al Festival di Sanremo 2020 con tutti i suoi abiti mozzafiato.

Foto: Lapresse