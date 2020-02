Sanremo 2020, mercoledì 5 febbraio. Il programma ufficiale della seconda serata: l’ordine di uscita dei cantanti e degli ospiti. C’è Zucchero!

Dopo il successo di pubblico e, pare, anche di gradimento di ieri sera ci attende un’altra serata, la seconda, all’insegna delle grandi emozioni e dell’italianità al Festival di Sanremo 2020. Per la gara è il giorno dei due concorrenti più discussi della vigilia, Elettra Lamborghini e Junior Cally: vedremo come reagirà la platea dell’Ariston alla loro presenza sul palco più importante e discusso d’Italia. E’ stato ufficializzato l’ordine di uscita e una scaletta di massima della seconda serata che avrà inizio alle 20.50 circa, in diretta su Raiuno e da seguire anche con la Diretta Live di OA Sport e OA Plus.

Nuove proposte

Fasma contro Martinelli e Lula

Marco Sentieri contro Matteo Faustini

Campioni



Loading...

Loading...

Piero Pelù

Elettra Lamborghini

Enrico Nigiotti

Levante

Pinguini Tattici Nucleari

Tosca

Francesco Gabbani

Paolo Jannacci

Rancore

Junior Cally

Giordana Angi

Michele Zarrillo

Le co-presentatrici di Amadeus questa sera sono le giornaliste Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno, mentre gli ospiti saranno Fiorello e Tiziano Ferro (presenti anche nelle altre quattro serate), i Ricchi e Poveri, tornati in formazione completa con il ritorno di Marina Occhiena, Zucchero e Gigi D’Alessio.

