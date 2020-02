LIVE Galles-Italia 15-19 rugby femminile, Sei Nazioni 2020 in DIRETTA: esordio vincente per le azzurre!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DELL’ITALIA IN GALLES

Molto bene fisicamente le nostre ragazze, da gestire meglio gli ultimi 5 metri di campo, soprattutto in fase offensiva, ma tutto lascia ben sperare. Prossimo appuntamento sabato 8 febbraio contro la Francia, sfida a dir poco importante per il proseguimento del torneo.

Franco fenomenale in difesa e nominata migliore in campo, eccezionale anche la prova di Turani. L’Italia inizia con una vittoria sofferta ma anche meritata. La sensazione è che ci siano ancora tanti margini di miglioramento per poter dare filo da torcere alla Francia e forse all’Inghilterra.

FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Quanta sofferenza ma l’abbiamo portata a casa! Italia batte Galles 19-15.

79′ TURANIIIIIIIIIIIIII!! Sempre lei a rubare palla, bisogna mantenere il possesso in questo finale di partita.

78′ TURANI E FRANCO CI METTONO LE MANI! Poi calcio di Rigoni che ributta il Galles poco fuori dai nostri 22 metri.

77′ Momento di altissima tensione, Galles nei 5 metri nostri!

76′ Brutto calcio di Rigoni direttamente fuori, possesso Galles a centrocampo. Bisogna soffrire!

74′ Sillari straordinaria a costringere la rivale al tenuto. Punizione dell’Italia che calcia lontano in rimessa.

73′ Ingenuità a centrocampo delle azzurre, Galles in possesso di palla.

71′ Giordano fantastica ad arpionare il pallone su una rimessa gallese.

69′ Brutta palla perse dalle azzurre, per fortuna viene fischiato un in avanti alle nostre rivali.

67′ Wilkins non riesce a trasformare, si resta 19-15 per noi!

66′ Meta messa a segno da Kelsey Jones, 15-19 per l’Italia ora.

65′ Provano un calcio le gallesi, intercetta Franco ma c’era un vantaggio. Si resta nei 22 azzurri.

64′ Le gallesi se la giocano con la cassaforte e guadagnano tanto campo.

63′ Momento importante, Galles nei 22 azzurri per ricucire lo svantaggio.

61′ Trasformazione non semplice messo a segno da Sillari! Due punti importantissimi per il 19-10 per le nostre!

60′ METAAAAAAAAAAAAAA!!! Sofia Stefan si iscrive a referto, ci siamo sbloccate del tutto e ora andiamo sul 17-10!

59′ Stiamo giocando in modo dominante fino ai 5 metri avversari! Altra palla rubata e altra mischia ad un passo dalla linea di meta, bisogna chiuderla!

58′ Rubiamo palla e voliamo verso un’altra meta, poi un muro involontario di Barattin salva per l’ennesima volta le nostre rivali.

56′ Sillari non sbaglia, siamo in vantaggio! 12-10 per l’Italia ora.

54′ METAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Azione da paura di Barattin placcata a pochi centimetri dalla linea, arriva l’ottimo supporto di Magatti per portarci sul 10-10.

53′ Altro regalo gallese alle nostre, proviamo ad organizzare una buona manovra d’attacco.

52′ Enormi problemi per le gallesi nel liberare la palla, il calcio non funziona ma noi non ne stiamo approfittando.

50′ Ci viene tolta anche questa! Turani ha perso il controllo con la palla sul più bello, il Galles si salva ancora e si resta sul 10-5.

50′ METAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Silvia Turani, aiutata da una mini cassaforte, pareggia i conti.

49′ Ennesima occasione buttata al vento! Azione prolungata nei 5 metri avversari, poi Bettoni viene tenuta alta. Mischia per l’Italia che resta lì.

47′ Che rischio per il Galles! Rinvio rimpallato, Wilkins anticipa sulla linea di meta Magatti per un pelo.

46′ Le azzurre arrivano con un’ottima azione nei 5 metri ma perdono il possesso della palla, Galles graziato ancora una volta.

45′ Punizione per l’Italia che sceglie la mischia.

43′ Sbagliata la rimessa azzurra, poi la linea difensiva commette un in avanti: mischia per il Galles.

42′ Subito un gran pressing dell’Italia che costringe al tenuto l’avversaria.

INIZIATO IL SECONDO TEMPO.

41′ Ultima occasione dell’Italia fermata da un’intercettazione, si va al riposo con il punteggio di 10-5 per il Galles.

39′ Straordinario calcio di Wilkins per il 10-5 gallese.

37′ Brutto buco nella difesa azzurra, Jones ne approfitta e con una volata solitaria va in meta. 8-5 per il Galles!

35′ Non riesce la trasformazione a Sillari, si resta sul 5-3 per le nostre ragazze.

34′ METAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Stavolta non ce la toglie nessuno, Melissa Bettoni porta l’Italia avanti 5-3.

33′ Peccato! Magatti era riuscita a mettere la palla a terra, solo un centimetro prima della meta. Restiamo comunque sulla linea dei 5 metri.

33′ Magatti supera la linea di meta ma viene tenuta alta! Ci sarà un controllo dell’arbitro ma non dovrebbe esserci la meta.

31′ Tenuto di una giocatrice gallese, Italia nuovamente nei 22.

29′ Il pallone esce dalla mischia ma non riusciamo ad attaccare con precisione, le gallesi possono liberare.

27′ Punizione per l’Italia nei 22 avversari, bisogna sfruttare bene questa mischia.

26′ Punizione per il Galles che non riesce comunque ad uscire dalla zona calda del campo.

25′ Meta annullata all’Italia! C’è stata una ostruzione di Beatrice Rigoni rilevata dall’arbitro con l’aiuto della tecnologia.

24′ METAAAAAAAAA!!! Melissa Bettoni ci regala il 5-3.

23′ Azione di sfondamento dell’Italia, posizionata nei 5 metri gallesi.

22′ Capovolgimento micidiale delle italiane che volano con un contropiede fulmineo.

21′ Galles che macina metri e si porta a ridosso dei 22 azzurri.

19′ Non paga la scelta dell’Italia che commette un’infrazione concedendo il possesso alle rivali.

18′ Vantaggio per l’Italia che chiede di nuovo la mischia, molto confidenti le nostre ragazze oggi.

16′ Mischia per l’Italia che prova a riportarsi in zona pericolosa.

14′ Partita molto tirata nel centro del campo, azzurre sempre in controllo della palla.

11′ Italia nei 22 avversari, l’ottima copertura di Powell salva il Galles.

8′ Pressione delle azzurre che sembrano in palla, nonostante siano in svantaggio 3-0.

6′ Buon avanzamento dell’Italia, ricacciata indietro da un errore in ricezione di Barattin.

3′ Punizione trasformata da Robyn Wilkins, 3-0 per il Galles.

INIZIA LA PARTITA!

14:00 Le atlete hanno fatto il loro ingresso in campo, a brevissimo si comincia.

13:55 In corso in questo momento anche Francia-Inghilterra: britanniche avanti 12-0 al 25′.

13:50 Quella di oggi si prospetta una partita estremamente equilibrata con le italiane che partono leggermente favorite. L’anno scorso le gallesi terminarono al quarto posto.

13:45 Come annunciato dal CT Andrea Di Giandomenico confermarsi non sarà per nulla facile, in quanto le avversarie oramai sanno del potenziale delle nostre azzurre.

13:40 L’Italia arriva alla competizione con tanta attesa, visto lo splendido secondo posto ottenuto l’anno scorso, dopo una vittoria entusiasmante ai danni della Francia.

13:35 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Galles ed Italia, valida per la prima giornata del Sei Nazioni 2020 di rugby femminile.

Il programma della sfida – La formazione dell’Italia – La presentazione dell’Italia

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Galles ed Italia, valida per la prima giornata del Sei Nazioni 2020 di rugby femminile: oggi, domenica 2 febbraio, il match inizierà alle ore 14.00 italiane, e le azzurre andrao alla ricerca della vittoria per confermare il secondo posto dello scorso anno.

Alla vigilia ha presentato così al sito federale il match il CT dell’Italia Andrea Di Giandomenico: “Siamo consapevoli che i risultati conseguiti lo scorso anno nel Torneo hanno alzato le aspettative ponendo nei nostri confronti un’attenzione in più da parte delle nostre avversarie. Questo però non influirà sui nostri obiettivi; rimarremo concentrati sulla prestazione cercando di innalzare la qualità del gioco“.

Prosegue il tecnico azzurro: “È vero che in terra gallese ci siamo tolti delle soddisfazioni ma sappiamo che sarà una sfida impegnativa come lo fu lo scorso anno. Il Galles è una squadra solida soprattutto fra gli avanti con sprazzi di qualità anche fra i tre quarti. Primo obiettivo trovare immediatamente il ritmo adeguato per affrontare tutto il torneo“.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della sfida tra Galles ed Italia, valida per la prima giornata del Sei Nazioni 2020 di rugby femminile: oggi, domenica 2 febbraio, il match inizierà alle ore 14.00 italiane, mentre la nostra diretta inizierà attorno alle ore 13.45. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

