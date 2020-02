LIVE Galles-Italia rugby femminile, Sei Nazioni 2020 in DIRETTA: parte la rincorsa al podio delle azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma della sfida – La formazione dell’Italia – La presentazione dell’Italia

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Galles ed Italia, valida per la prima giornata del Sei Nazioni 2020 di rugby femminile: oggi, domenica 2 febbraio, il match inizierà alle ore 14.00 italiane, e le azzurre andrao alla ricerca della vittoria per confermare il secondo posto dello scorso anno.

Alla vigilia ha presentato così al sito federale il match il CT dell’Italia Andrea Di Giandomenico: “Siamo consapevoli che i risultati conseguiti lo scorso anno nel Torneo hanno alzato le aspettative ponendo nei nostri confronti un’attenzione in più da parte delle nostre avversarie. Questo però non influirà sui nostri obiettivi; rimarremo concentrati sulla prestazione cercando di innalzare la qualità del gioco“.

Prosegue il tecnico azzurro: “È vero che in terra gallese ci siamo tolti delle soddisfazioni ma sappiamo che sarà una sfida impegnativa come lo fu lo scorso anno. Il Galles è una squadra solida soprattutto fra gli avanti con sprazzi di qualità anche fra i tre quarti. Primo obiettivo trovare immediatamente il ritmo adeguato per affrontare tutto il torneo“.

