F1, Russell detta il passo in FP1 a Città del Messico davanti a Sainz. Problemi tecnici per Verstappen

George Russell comincia nel migliore dei modi il weekend di Città del Messico e stampa il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2024, valevole come ventesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes è stato più veloce del lotto in una FP1 anomala e non troppo indicativa per il prosieguo del fine settimana.

1’17″998 il riscontro cronometrico realizzato da Russell con gomme soft, mentre Carlos Sainz ha piazzato la sua Ferrari in seconda piazza a 317 millesimi di gap dalla vetta a parità di mescola. Terza posizione a sorpresa per la Racing Bulls del giapponese Yuki Tsunoda a 701 millesimi, davanti alla Red Bull del tre volte campione iridato Max Verstappen (4° a 0.841).

Il leader del campionato ha dovuto fare i conti però con un problema tecnico (alla power-unit) nella fase conclusiva del turno, completando una decina di giri in meno rispetto a quasi tutti i suoi avversari e non potendo quindi spremere al massimo la sua RB20 sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. Quinta piazza per la Haas di Nico Hulkenberg a 906 millesimi, mentre completano la top10 Oscar Piastri su McLaren, Esteban Ocon su Alpine, Valtteri Bottas su Sauber, Liam Lawson su Racing Bulls ed il beniamino locale Sergio Perez su Red Bull.

FP1 in cui hanno girato ben cinque rookie, che hanno preso il posto anche di alcuni big come Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Lando Norris. Il più veloce del gruppo è stato l’azzurro Andrea Kimi Antonelli, 12° sulla Mercedes a 1.202 dal compagno di squadra Russell ma con un programma di lavoro completamente diverso rispetto all’inglese e con un approccio più conservativo rispetto a Monza. Da segnalare inoltre l’incidente che ha messo fuori dai giochi Alex Albon e Oliver Bearman, con il thailandese della Williams che ha perso il controllo della macchina nel suo giro veloce colpendo il pilota junior della Ferrari (che stava procedendo a velocità ridotta nello snake).