Classifica Sei Nazioni rugby femminile 2020: risultati, punti e bonus. L’Inghilterra vince il big match in Francia

Il Sei Nazioni 2020 di rugby femminile scatterà domenica 2 febbraio 2020 e vedrà subito l’esordio dell’Italia, che alle ore 14.00 farà visita al Galles. Altra trasferta per le azzurre alla seconda giornata, con il match in casa della Francia sabato 8 febbraio alle ore 21.00. Dopo una settimana di pausa, esordio casalingo per le azzurre, che affronteranno la Scozia domenica 23 febbraio alle ore 18.10. Altra settimana di sosta e nuova trasferta per la Nazionale, questa volta in Irlanda, domenica 8 marzo alle ore 14.00, poi ultima recita del torneo domenica 15 marzo alle ore 14.30 con l’Inghilterra.

RISULTATI SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2020

I giornata

Domenica 2 febbraio

Francia v Inghilterra 13-19

Irlanda v Scozia 18-14

Galles v Italia 15-19

II giornata

Sabato 8 febbraio

Francia v Italia ore 21.00

Domenica 9 febbraio

Scozia v Inghilterra ore 13.10

Irlanda v Galles ore 14.00

III giornata

Domenica 23 febbraio

Galles v Francia ore 13.00

Inghilterra v Irlanda ore 13.45

Italia v Scozia ore 18.10

IV giornata

Sabato 7 marzo

Inghilterra v Galles ore 13.05

Scozia v Francia ore 20.45

Domenica 8 marzo

Irlanda v Italia ore 14.00

V giornata

Domenica 15 marzo

Galles v Scozia ore 14.10

Italia v Inghilterra ore 14.30

Francia v Irlanda ore 14.30

Inghilterra 4

Italia 4

Irlanda 4

Francia 1

Galles 1

Scozia 1

Foto: Pier Colombo