Atalanta-Spal 1-2, Petagna e Valoti rispondono ad Ilicic e firmano la rimonta

Colpo esterno della SPAL nel posticipo che chiude la ventesima giornata di Serie A. La squadra di Semplici sbanca Bergamo e supera in rimonta l’Atalanta per 2-1 grazie alle reti di Petagna e Valoti. Tre punti importantissimi per la SPAL per la salvezza con i ferraresi che salgono a quota 15 punti a -1 dal Lecce quartultim. Ilicic aveva portato in vantaggio i nerazzurri, che sprecano la possibilità di agganciare la Roma e restano al quinto posto in solitaria a 35 punti.

Il primo squillo è degli ospiti con il diagonale di Strefezza che impegna Sportiello. Con il passare dei minuti l’Atalanta cresce ed è Freuler ad avere una buona occasione, ma lo svizzero si fa anticipare da Vicari nel momento di calciare. Un minuto dopo, però, arriva il vantaggio nerazzurro: Zapata scappa via sulla sinistra e serve in mezzo l’accorrente Ilicic che di tacco batte Berisha e fa impazzire i propri tifosi.

Nonostante lo svantaggio la SPAL tiene bene il campo e con Reca va anche vicina al pareggio. Primo tempo ad altissimi ritmi e che si chiude con due legni, uno per parte. Comincia Zapata che colpisce l’incrocio dei pali dopo una strepitosa cavalcata ed un tiro potentissimo; poi chiude l’ex Petagna, che sul cross di Strefezza gira verso la porta bergamasca, ma trova il montante.

Primi quarantacinque minuti che vedono l’Atalanta avanti, ma la SPAL piace e ad inizio ripresa trova il meritato pareggio proprio con Petagna. Il centravanti della squadra di Semplici questa volta non sbaglia sul perfetto cross di Reca. Azione confezionata proprio da due ex e pareggio degli ospiti. Cinque minuti dopo arriva anche il raddoppio ed è tutto merito di Valoti. Invenzione incredibile del centrocampista della SPAL, che salta due uomini e poi trova una traiettoria perfetta a battere Sportiello.

Loading...

Loading...

L’Atalanta si butta in avanti alla ricerca almeno del pareggio. Pasalic spreca tutto, ma Berisha, insieme all’intervento difensivo di Missiroli, si salva. Altre occasioni capitano anche a Djimsiti e poi soprattutto a Zapata. L’ultimo squillo è del colombiano, che trova il grande intervento di Berisha. Al fischio finale esplode la gioia della SPAL che ottiene tre punti pesantissimi nella sua corsa alla salvezza.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse