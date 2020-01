Australian Open 2020: i risultati del 20 gennaio (sessione diurna). Kvitova, Osaka e Williams accedono al 2° turno. Eliminata Trevisan

Si sono appena conclusi parte dei match della sessione mattutina della prima giornata degli Australian Open. A Melbourne la pioggia ha costretto gli organizzatori a rinviare l’inizio delle partite di diverse ore, con la speranza che le condizioni meteo possano migliorare. A differenza del tabellone maschile dove ben otto gare sono state interrotte, al femminile soltanto la sfida tra Riske-Wang è stata sospesa alla fine del primo set con la statunitense in vantaggio.

La prima giornata dello Slam non ha regalato, almeno sin qui, nessuna sorpresa. Il programma si è aperto con il 2-0 rifilato dalla spagnola Badosa alla svedese Larrson. Alexandrova (n. 28 del ranking) ha avuto qualche difficoltà in più a liberarsi di Teichmann (n. 68) riuscendoci solo al terzo set. La numero 39 del ranking Goerges ha letteralmente passeggiato contro la Kuzmova liquidata con un netto 6-1 6-2. La sfida tra la cinese Zhu e la svizzera Golubic è stata tra le più equilibrate del tabellone, decisa a favore della numero 71 del mondo solo al tie-break del terzo set. Vittorie senza appello quelle di Martic, Zheng, Cirstea, Zidansek e Li rispettivamente contro McHale, Kalinskaya, Strycova, Han e Cabrera.

Cattive notizie in casa Italia con l’azzurra Martina Trevisan (numero 154 del ranking) che si è arresa 6-4 6-2 contro la numero 15 del mondo la statunitense Kenin. Nessun problema, invece, per la detentrice del trofeo Naomi Osaka che ha rifilato un netto 6-2 6-4 a Bouzkova (n.59). Si è conclusa al primo turno l’avventura dell’estone Kanepi superata in tre set dalla ceca Krejcikova. Esordio morbido per Serena Williams che ha concesso solo tre game alla rumena Potapova (numero 90 del mondo). Sono stati quattro, invece, i giochi che la statunitense Ahn è riuscita a conquistare contro Caroline Wozniacki. Fantastica Kvitova che nel primo match degli Australian Open ha letteralmente asfaltato la connazionale numero 57 del ranking Siniakova con uno stratosferico 6-1 6-0.

AUSTRALIAN OPEN 2020: I RISULTATI DEL 20 GENNAIO (SESSIONE DIURNA)

Badosa G. P. (Esp)-Larsson J. (Swe) 6-1 6-0

Alexandrova E. (Rus)-Teichmann J. B. (Sui) 6-4 4-6 6-2

Goerges J. (Ger)-Kuzmova V. (Svk) 6-1 6-2

Zhu L. (Chn)-Golubic V. (Sui) 4-6 6-1 7-6 (5)

Martic P. (Cro)-McHale C. (Usa) 6-0 6-3

Zheng S. (Chn)-Kalinskaya A. (Rus) 6-3 6-2

Osaka N. (Jpn)-Bouzkova M. (Cze) 6-2 6-4

Kenin S. (Usa)-Trevisan M. (Ita) 6-2 6-4

Cirstea S. (Rou)-Strycova B. (Cze) 6-2 7-6 (5)

Krejcikova B. (Cze)-Kanepi K. (Est) 6(3)-7 6-2 6-3

Li A. (Usa)-Cabrera L. (Aus) 7-6 (4) 7-6 (10)

Williams S. (Usa)-Potapova A. (Rus) 6-0 6-3

Wozniacki C. (Den)-Ahn K. (Usa) 6-1 6-3

Zidansek T. (Slo)-Han N. (Kor) 6-3 6-3

Kvitova P. (Cze)-Siniakova K. (Cze) 6-1 6-0

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS