Ciclocross, il Belgio annuncia i convocati per i Mondiali di Dubendorf: Iserbyt e Aerts i leader, c’è anche Van Aert

Il Belgio, la nazione faro per quanto concerne il ciclocross maschile, ha annunciato oggi i suoi convocati per la rassegna iridata che si terrà tra meno di due settimane in quel di Dubendorf, Svizzera. Presenti, tra gli Elite, Eli Iserbyt, attuale leader del DVV Verzekeringen Trofee e vincitore di ben otto gare quest’anno (solo Mathieu van der Poel ha fatto meglio nella massima categoria), Toon Aerts, primo nella graduatoria di Coppa del Mondo, Laurens Sweeck, campione nazionale in carica e primo nella classifica del Superprestige, Tim Merlier, il quale veste la maglia tricolore su strada, Quinten Hermans, Michael Vanthourenhout e un Wout Van Aert che nelle tre gare disputate in stagione non è mai uscito dai primi cinque.

Per quanto concerne le donne Elite, la tre volte iridata e campionessa del Mondo in carica Sanne Cant sarà scortata dalla veterana Ellen Van Loy e dalla giovane Laura Verdonschot. Tra gli uomini U23 presenti Yentl Bekaert, Jelle Camps, Timo Kielich, Niels Vandeputte e Toon Vandenbosch. Tra le donne U23, invece, saranno della partita Kiona Crabbé e Marthe Truyen.

Per quanto riguarda la squadra junior maschile, il figlio d’arte e dominatore della stagione Thibau Nys, 17 successi fin qui in stagione tra cui il Campionato Europeo, la Coppa del Mondo già ipotecata e la leadership saldamente sulle sue spalle anche nel Superprestige, sarà accompagnato da Lennert Belmans, Ward Huybs, Yorben Lauryssen, Jente Michels ed Emiel Verstrynge. Quattro, invece, le convocate tra le donne juniores, vale a dire: Julie Brouwers, Julie De Wilde, Mirthe Van Den Brande e Sterre Vervloet.

