Tennistavolo, i convocati dell’Italia per il torneo preolimpico di Gondomar 2020. Otto azzurri in Portogallo

Ultima chiamata per la qualificazione delle squadre Nazionali del tennistavolo alle Olimpiadi di Tokyo 2020: a Gondomar, in Portogallo, si terrà da mercoledì 22 a domenica 26 il torneo preolimpico su base mondiale che assegnerà gli ultimi nove posti a disposizione sia per il torneo maschile che per quello femminile.

Ognuna delle squadre qualificate avrà poi diritto a schierare nei tornei di singolare due atleti: sono 34 le squadre che tenteranno l’impresa nel tabellone maschile e 30 in quello femminile, ed in entrambi sarà presente l’Italia, che cerca comunque un pass che appare davvero difficile da conquistare alla vigilia della competizione.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER IL PREOLIMPICO A SQUADRE DI TENNISTAVOLO

Per la formazione maschile sono stati convocati dal dt Patrizio Deniso Mihai Bobocica e Leonardo Mutti (Aeronautica Militare), Niagol Stoyanov e Daniele Pinto (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), mentre per la selezione femminile sono state chiamate dal coach Maurizio Gatti Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito), Jamila Laurenti (Gruppi Sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro) e Gaia Monfardini (Tennistavolo Castel Goffredo).

roberto.santangelo@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITET