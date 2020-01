Sci alpino, le convocate dell’Italia per Bansko 2020. Nove azzurre per tre giorni di gare di Coppa del Mondo

Nove azzurre rappresenteranno il Bel Paese nelle gare della Coppa del Mondo di sci alpino femminile in programma a Bansko, in Bulgaria, dove si inizierà a gareggiare sin da venerdì 24, con la discesa libera in luogo di quella rinviata in Val d’Isere. Sabato 25 altra discesa libera, quella originariamente prevista da calendario, poi domenica 26 spazio al supergigante.

Il direttore tecnico Max Rinaldi ha convocato per la tre giorni di gare bulgara nelle discipline veloci le seguenti atlete: Sofia Goggia, Federica Brignone, Nicol Delago, Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Marta Bassino, Laura Pirovano, Elena Curtoni e Verena Gasslitter. Unica prova cronometrata della discesa prevista giovedì 23.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA PER LE GARE VELOCI DI BANSKO

Sofia Goggia

Federica Brignone

Nicol Delago

Nadia Delago

Francesca Marsaglia

Marta Bassino

Laura Pirovano

Elena Curtoni

Verena Gasslitter

Foto: Valerio Origo