LIVE Australian Open 2020, risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini, Sinner e Fognini in campo. Giocano subito Querrey e Osaka

00.47 Torna in campo Cori Gauff, dopo la vittoria su Venus Williams bissata dopo la sfida generazionale a Wimbledon. La statunitense sfiderà la rumena Sorana Cirstea.

00.44 La padrona di casa Ashleigh Barty se la vedrà contro la slovena Polona Hercog sulla Rod Laver Arena. Da segnalare il primo turno tra Carla Suarez Navarro e Aryna Sabalenka.

00.42 Sulla Margaret Court Arena, la campionessa in carica Naomi Osaka, giocherà il secondo turno contro la cinese Zhang Saisai.

00.40 Il #3 al mondo ha esordito senza problemi contro l’americano Steve Johnson. Il serbo invece, ha avuto la meglio su Quentin Halys in cinque parziali dopo un match molto combattuto.

00.37 Oltre all’otto volte campione del torneo di Melbourne, scenderà in campo anche mister 20 Slam Roger Federer contro Filip Krajinovic sulla Rod Laver Arena.

00.34 Tra i match di cartello di giornata, scenderanno in campo Novak Djokovic e il giapponese Tatsuma Ito: il serbo ha perso un set contro Struff mentre l’asiatico ha avuto la meglio sull’indiano Prajnesh Gunnerswaran.

00.31 Per quanto concerne il doppio maschile, scenderanno in campo Andreas Seppi e Lorenzo Sonego contro il duo atipico Jan-Lennard Struff/ Henri Kontinen.

00.28 Il ligure ha rimontato e vinto contro l’americano Reilly Opelka per 3-6 6-7 6-4 6-3 7-6, guadagnandosi il secondo turno contro il padrone di casa Jordan Thompson.

00.26 L’uomo di giornata del primo turno però, è stato Fabio Fognini, nono giocatore di sempre ad aver rimontato sotto di due set in un match Slam almeno per una volta in tutte le prove Major.

00.23 Tra gli italiani, scenderà in campo anche la testa di serie #8, Matteo Berrettini, che dopo aver schiantato Andrew Harris, se la vedrà contro l’americano Tennys Sandgren vittorioso contro Mario Trungelliti.

00.21 Jannik Sinner giocherà la sua terza partita a livello Slam contro Marton Fucsovics, che ha battuto a sorpresa Denis Shapovalov, dando ulteriori probabilità di passaggio del turno al classe 2001.

00.19 Continua, come ogni giorno, la nostra diretta generale del primo Major dell’anno: previsti inoltre, i live singoli dei match degli italiani e di Roger Federer.

00.17 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata (22 gennaio) degli Australian Open 2020 di tennis.

Il programma degli Australian Open (22 gennaio) – La presentazione degli Australian Open (22 gennaio)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata (22 gennaio) degli Australian Open 2020 di tennis. Sul cemento di Melbourne si parlerà di secondo turno nel tabellone maschile e femminile e si compierà un altro passo verso l’El Dorado.

In primis, per dovere di priorità tricolore, parliamo d’Italia. Saranno tre gli alfieri ai nastri di partenza: nella notte italiana Matteo Berrettini e Jannik Sinner e in mattinata Fabio Fognini. Il romano (testa di serie n.8 del tabellone) affronterà l’americano Tennys Sandgren, che nel primo round ha avuto la meglio nei confronti dell’argentino Marco Trungelliti (6-1 6-4 7-5). Un giocatore insidioso il n.100 del ranking, ben più di quello che la classifica potrebbe far pensare Berrettini, messa da parte un po’ di paura per il piccolo infortunio alla caviglia in allenamento, non vede l’ora di scendere in campo. La prova con l’australiano Andrew Harris è stata convincente. Venendo a Sinner, il 18enne altoatesino si è portato a casa il primo successo di un match in uno Slam (primo classe 2001 a riuscirci), superando in 3 set l’australiano Max Purcell. Una prova di personalità quella di Jannik, finito sulla bocca di tutti per le sue grandi qualità. E’ il caso di “spegnere i bollenti spiriti”? Forse un po’ si, perché parliamo di un debuttante, che ha tutto da guadagnare da questa esperienza e non è atteso al varco da nessuno. Relativamente a Fognini, l’incrocio con l’australiano Jordan Thompson non dovrebbe rappresentare un qualcosa di insormontabile. La vera domanda pero è: che Fabio vedremo? L’effetto “Dottor Jekyll, Mr Hyde” è uno dei tratti peculiari del ligure e il confronto in due giorni con Reilly Opelka l’ha dimostrato.

Parlando del resto, si pensa a Novak Djokovic e a Roger Federer. Il campione in carica (sette volte trionfatore di questo Major) ha concesso un set nel primo incontro al tedesco Jan-Lennard Struff, ma comunque ha messo in mostra un po’ del repertorio e la vittoria n.900 della sua carriera a livello ATP è arrivata, mentre Federer ha iniziato la sua 22esima avventura a Melbourne, superando Lleyton Hewitt nelle presenze agli Australian Open, battendo nettamente l’americano Steve Johnson. I due se la vedranno, rispettivamente, contro il giapponese Tatsuma Ito e il serbo Filip Krajinovic, e non dovrebbero avere problemi particolari.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata (22 gennaio) degli Australian Open 2020 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 01.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse