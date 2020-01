LIVE Sinner-Fucsovics, Australian Open 2020 in DIRETTA: esame di maturità per l’azzurro contro il solido ungherese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Marton Fucsovics, valevole per il secondo turno degli Australian Open 2020. Il match è in programma nella notte italiana (non si gioca prima delle 2.30) e segnerà il secondo match in assoluto a Melbourne per il giovane altoatesino.

Jannik Sinner torna in campo dopo la vittoria per 7-6 6-2 6-4 contro il padrone di casa Max Purcell. Un ottimo esordio per il classe 2001, che dopo l’esperienza agli US Open contro Stan Wawrinka, perdendo in quattro set dopo la prima apparizione in un main draw di uno Slam. Il vincitore delle Next Gen Finals 2019 ha vinto la prima partita del nuovo anno, dopo le sconfitte premature al Challenger di Canberra e al torneo di Auckland. Il #79 al mondo, dopo le investiture di Rafael Nadal e Roger Federer, sogna il terzo turno contro Tommy Paul o Grigor Dimitrov.

Prima sfida in assoluto contro Marton Fucsovics, vittorioso al primo turno contro Denis Shapovalov: l’ungherese l’ha spuntata 6-3 6-7 6-1 7-6 confermando il pessimo feeling del canadese con i Major. Il veterano 27enne ha raggiunto i quarti di finale a Doha e ritirandosi al Challenger di Canberra: il #64 al mondo ha raggiunto il quarto turno a Melbourne nel 2018, suo miglior piazzamento in un Major durante la sua carriera da professionista.

La sfida tra Jannik Sinner e Marton Fucsovics inizierà non prima delle ore 2.30 italiane o comunque al termine del match maschile tra Berankis e Querrey. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Alessio Tarpini/LPS