Australian Open 2020, tutti i risultati del 22 gennaio: punteggi, qualificati ed eliminati

Rod Laver Arena – ore 1

P. Badosa vs P. Kvitova

[1] A. Barty vs P. Hercog

[WC] T. Ito vs [2] N. Djokovic

Dalle 9

T. Zidansek vs [8] S. Williams

F. Krajinovic vs [3] R. Federer

Margaret Court Arena – ore 1

[3] N. Osaka vs S. Zheng

C. Wozniacki vs [23] D. Yastremska

T. Paul vs [18] G. Dimitrov

Dalle 9

J. Thompson vs [12] F. Fognini

[10] M. Keys vs A. Rus

Melbourne Arena – ore 1

J. Goerges vs [13] P. Martic

C. Gauff vs S. Cirstea

[6] S. Tsitsipas vs P. Kohlschreiber

[31] H. Hurkacz vs J. Millman

1573 Arena – ore 1

C. Suarez Navarro vs [11] A. Sabalenka

[16] E. Mertens vs D. Kovinic

[8] M. Berrettini vs T. Sandgren

[WC] M. Mmoh vs [9] R. Bautista Agut

Court 3 – ore 1

[Q] A. Li vs [14] S. Kenin

[25] E. Alexandrova vs [Q] B. Krejcikova

[21] B. Paire vs M. Cilic

M. Polmans vs [24] D. Lajovic

Court 7 – ore 1

T. Townsend vs J. Pegula

O. Jabeur vs C. Garcia

Court 8 – ore 1

[WC] A. Sharma vs [28] A. Kontaveit

[18] A. Riske vs L. Zhu

[14] D. Schwartzman vs A. Davidovich Fokina

[Q] N. Hibino vs [22] M. Sakkari

Court 12 – ore 1

Kr. Pliskova vs H. Watson

Court 13 – ore 1

S. Zhang vs [Q] C. Mcnally

[22] G. Pella vs G. Barrere

Court 14 – ore 1

I. Swiatek vs T. Babos

Doppio

[Q] G. Minnen vs [29] E. Rybakina

Court 15 – ore 1

[30] A. Pavlyuchenkova vs N. Stojanovic

Court 19 – ore 1

S. Sorribes Tormo vs V. Kudermetova

[30] D. Evans vs Y. Nishioka

C. Garin vs [32] M. Raonic

[27] Q. Wang vs F. Ferro

Court 22 – ore 1

R. Berankis vs S. Querrey

M. Fucsovics vs J. Sinner

