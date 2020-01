VIDEO Djokovic-Ito, Australian Open 2020 Highlights: il serbo domina il match contro il giapponese e conquista il terzo turno

Tutto facile per Novak Djokovic a Melbourne (Australia). Il n.2 del mondo conquista facilmente l’accesso al terzo turno degli Australian Open 2020 sconfiggendo con il punteggio di 6-1 6-4 6-2 il giapponese Tatsuma Ito (n.146 del ranking) in 1 ora e 36 minuti di partita. Un match mai in discussione quello tra il campione serbo e il nipponico e una dimostrazione di grande solidità di Nole che ha messo in mostra una buona continuità di gioco al cospetto comunque di un giocatore decisamente inferiore. Nel prossimo round Djokovic se la vedrà contro un altro giapponese, ovvero Yoshito Nishioka (n.71 del ranking), che ha avuto la meglio nei confronti del britannico Daniel Evans (n.32 del mondo). Di seguito gli highlights del match del fuoriclasse nativo di Belgrado:

VIDEO Djokovic-Ito, Australian Open 2020 Highlights

Foto: LaPresse