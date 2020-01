Australian Open 2020, risultati 22 gennaio: Williams, Barty e Osaka vincono e passano al terzo turno

Si sono appena concluse le partite della terza giornata degli Australian Open. Nessun problema per le big del seeding Serena Williams, Ashleigh Barty e Naomi Osaka. La statunitense ha liquidato in due set (6-2 6-3) la slovacca Tamara Zidansek, la numero uno del mondo ha rifilato un netto 6- 6-4 alla slovena Polona Hercog e la giapponese si è liberata della cinese Saisai Zheng col punteggio di 6-2 6-4, per loro si sono aperte le porte del terzo turno del primo Slam della stagione.

Ad aprire il programma odierno la vittoria nel derby a stelle e strisce Sofia Kenin contro Ann Li 6-1 6-3. La prima sorpresa di giornata l’ha regalata la tedesca Julia Goerges (numero 39 del mondo) che ha battuto 4-6 6-3 7-5 la croata Petra Martic che occupa il 14° del ranking.

Spettacolo e colpi di scena nelle gare che hanno visto impegnate Kristyna Pliskova-Heather Watson e Cori Gauff-Sorana-Mihaela Cirstea. La 15enne statunitense ha superato la rumena 4-6 6-3 7-5 mentre la britannica ha vinto col punteggio di 4-6 6-3 6-1 contro la ceca. La danese Caroline Wozniacki e la ceca Petra Kvitova hanno superato il turno rifilando un doppio 7-5 rispettivamente alla giovane ucraina Dayana Yastremska e alla spagnola Paula Badosa Gibert.

Accede al terzo turno anche la tunisina Ons Jabeur che ha battuto in tre set (1-6 6-2 6-3) la francese Caroline Garcia. Decisamente meno complicato il compito di Ekaterina Alexandrova che in un’ora si è liberata della ceca Barbora Krejcikova (6-1 6-3). E’ stata una vera e propria battaglia sportiva quella tra la spagnola Carla Suarez-Navarro e Aryna Sabalenka. La numero 38 del ranking ha vinto due combattutissimi tie-break (7-6(6) 7-6(6)) contro la numero 12 del mondo.

Loading...

Loading...

RISULTATI SINGOLARE FEMMINILE 22 GENNAIO

Kenin S. (Usa)-Li A. (Usa) 6-1 6-3

Goerges J. (Ger)-Martic P. (Cro) 4-6 6-3 7-5

Osaka N. (Jpn)-Zheng S. (Chn) 6-2 6-4

Pavlyuchenkova A. (Rus)-Stojanovic N. (Srb) 6-1 7-5

Watson H. (Gbr)-Pliskova Kr. (Cze) 4-6 6-3 6-1

Kontaveit A. (Est)-Sharma A. (Aus) 6-0 6-2

Sorribes Tormo S. (Esp)-Kudermetova V. (Rus) 2-6 6-1 6-1

Suarez Navarro C. (Esp)-Sabalenka A. (Blr) 7-6 (6) 7-6 (6)

Townsend T. (Usa)-Pegula J. (Usa) 6-4 7-6 (5)

Kvitova P. (Cze)-Badosa G. P. (Esp) 7-5 7-5

Zhang S. (Chn)-McNally C. (Usa) 6-2 6-4

Alexandrova E. (Rus)-Krejcikova B. (Cze) 6-1 6-3

Riske A. (Usa)-Zhu L. (Chn) 6-3 6-1

Wozniacki C. (Den)-Yastremska D. (Ukr) 7-5 7-5

Barty A. (Aus)-Hercog P. (Slo) 6-1 6-4

Jabeur O. (Tun)-Garcia C. (Fra) 1-6 6-2 6-3

Gauff C. (Usa)-Cirstea S. (Rou) 4-6 6-3 7-5

Mertens E. (Bel)-Kovinic D. (Mne) 6-2 6-0

Rybakina E. (Kaz)-Minnen G. (Bel) 6-3 6-4

Wang Q. (Chn)-Ferro F. (Fra) 6-1 6-2

Sakkari M. (Gre)-Hibino N. (Jpn) 6-4 7-6 (4)

Williams S. (Usa)-Zidansek T. (Slo) 6-2 6-3

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS