Australian Open 2020, risultati 22 gennaio (mattina): avanzano Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, out Jannik Sinner

Proseguono gli Australian Open di tennis, che oggi, mercoledì 22 gennaio propongono il secondo turno della parte bassa del tabellone per quanto concerne il torneo di singolare maschile. Previsti nella giornata odierna sedici incontri, otto dei quali si sono già esauriti nella notte italiana.

Lo statunitense Sam Querrey supera in quattro partite il lituano Ricardas Berankis con lo score di 7-6 4-6 6-4 6-4 e potrebbe essere il prossimo avversario di Matteo Berrettini qualora l’azzurro passasse il turno, così come in caso di qualificazione di Fabio Fognini, il ligure si troverebbe di fronte l’argentino Guido Pella, che batte il transalpino Grégoire Barrere per 6-1 6-4 3-6 6-3.

Si ferma la corsa di Jannik Sinner: l’azzurro viene battuto dal magiaro Marton Fucsovics, già giustiziere del canadese Denis Shapovalov, per 6-4 6-4 6-3, mentre approda al terzo turno senza giocare l’ellenico Stefanos Tsitsipas, il quale approfitta del ritiro del tedesco Philipp Kohlschreiber.

Serve addirittura il tie break del quinto set, al culmine di una dura rimonta dall’1-2 nel conto dei set al croato Marin Cilic, il quale supera il transalpino Benoît Paire per 6-2 6-7 3-6 6-1 7-6, mentre tre partite sono sufficienti all’argentino Diego Sebastian Schwartzman per avere ragione dell’iberico Alejandro Davidovich Fokina con lo score di 6-1 6-4 6-2.

Tre set bastano anche al nipponico Yoshihito Nishioka per spazzare via il britannico Daniel Evans, battuto con il punteggio di 6-4 6-3 6-4, ed al numero due del mondo, il serbo Novak Djokovic, il quale batte l’altro nipponico Tatsuma Ito con il perentorio score di 6-1 6-4 6-2.

RISULTATI SINGOLARE MASCHILE SESSIONE DIURNA 22 GENNAIO

Sam Querrey batte Ricardas Berankis 7-6 4-6 6-4 6-4

Guido Pella batte Grégoire Barrere 6-1 6-4 3-6 6-3

Marton Fucsovics batte Jannik Sinner 6-4 6-4 6-3

Stefanos Tsitsipas batte Philipp Kohlschreiber w.o.

Marin Cilic batte Benoît Paire 6-2 6-7 3-6 6-1 7-6

Diego Sebastian Schwartzman batte Alejandro Davidovich Fokina 6-1 6-4 6-2

Yoshihito Nishioka batte Daniel Evans 6-4 6-3 6-4

Novak Djokovic batte Tatsuma Ito 6-1 6-4 6-2

