LIVE Italia-Russia 7-13 pallanuoto femminile, Europei 2020 in DIRETTA: Setterosa eliminato

LA CRONACA DELLA PARTITA

17.01 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

17.00 Tre sconfitte nettissime con Spagna, Olanda e Russia. Al momento il Setterosa non fa più parte dell’elite continentale. Resta una sola occasione per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il Preolimpico di Trieste che si disputerà a marzo. Saranno in palio 2 posti (o 3 se il Sudafrica dovesse rinunciare). Per quanto visto in questa rassegna continentale, sarà durissima.

16.58 E’ finita. ITALIA-RUSSIA 7-13. Setterosa in partita solo per metà gara, poi le russe hanno dilagato.

47″ Queirolo non sfrutta una superiorità numerica, Karnaukh devia in angolo.

1’04” Fedotova sbaglia una facile occasione.

2’24” Controfuga di Fedotova, la Russia dilaga. 13-7. Le sconfitte nette con Olanda e Spagna non erano state casuali: questo Setterosa ormai non è più all’altezza delle squadre di vertice.

2’33” Esce di molto la conclusione di Emmolo.

3’12” Ancora un gol della Russia in superiorità numerica (6/10). Serzhantova, tutta sola, riceve davanti a Gorlero e non può sbagliare.

3’47” Queirolo accorcia le distanze, ma ora il Setterosa può solo rendere meno pesante il passivo.

4’11″Prokofyeva a segno in superiorità numerica. ITALIA-RUSSIA 6-11. Ma la partita era già finita da tempo.

4’41” Garibotti sbaglia il rigore, traversa.

4’42” Aiello si procura un rigore.

5’33” Il Setterosa non ha ancora tirato in porta in questo quarto. Involuzione preoccupante, anche in vista del Preolimpico…

6’26” Palombella di Martella che termina sul palo.

6’52” Gorlero attenta su Bersneva.

7’19” Nulla di fatto in attacco per il Setterosa che non sembra avere le forze per reagire.

7’35” Alto il tiro di Gorbunova.

Russia che si aggiudica anche l’ultimo sprint.

ITALIA-RUSSIA 6-10, mancano 8 minuti al termine. Serve più di un miracolo.

Pazzesco, le azzurre concludono la superiorità senza tirare…

13″ Espulsione per Soboleva, Zizza chiama time-out. Serve un gol per tornare a -3 e provare poi il miracolo nell’ultimo quarto.

55″ Avegno anticipata al centro, non c’è più partita.

1’18” Bersneva chiude la partita. ITALIA-RUSSIA 6-10. Avversarie oggettivamente superiori, il Setterosa è regredito molto rispetto alle ultime stagioni, nelle quali non aveva brillato.

1’33” Espulsione per Chiappini.

1’50” Ennesima controfuga letale della Russia, Timofeeva firma la tripletta. ITALIA-RUSSIA 6-9.

2’02” Questa volta viene deviato fuori il tiro di Garibotti.

2’18” Buona difesa del Setterosa con Chiappini.

2’47” Garibotti prova a riaccendere la speranza. Bomba dalla distanza, traversa e gol! ITALIA-RUSSIA 6-8.

3’30” Espulsione per Borisova, ma le azzurre perdono subito il possesso! Errore imperdonabile.

4’14” Sulla traversa il pallonetto di Tabani, il Setterosa si è spento di colpo con l’inizio del terzo tempo.

4’54” Pessimo attacco del Setterosa, che sta uscendo dalla partita.

5’21” Tutto troppo facile ora per la Russia. Tripletta di Karimova, ora è una situazione disperata per il Setterosa. ITALIA-RUSSIA 5-8.

5’44” Fallo in attacco di Bianconi, che poi “strappa” e viene espulsa.

6’11 Ingenuità incredibile dell’Italia. La superiorità era terminata ma le azzurre si sono fatte trovare impreparate nel posizionamento. Karimova ci fa male. ITALIA-RUSSIA 5-7.

6’21” Gorlero devia in angolo, Russia ancora in attacco con 6″ di superiorità numerica.

6’47” Attenzione, seconda espulsione per Queirolo.

7’09” Gira bene il pallone, ma la conclusione di Aiello viene stoppata. Che occasione mancata!

7’31” Espulsione per Gorbunova.

Inizia il terzo quarto. La Russia vince nuovamente lo sprint.

Termina anche la seconda frazione. A metà gara ITALIA-RUSSIA 5-6.

22″ Finalmente una superiorità gestita al meglio. Assist illuminante di Bianconi, Emmolo non può sbagliare a porta quasi sguarnita. ITALIA-RUSSIA 5-6! Siamo ancora lì!

41″ Espulsione per Borisova, la seconda.

1’06” Ancora un recupero difensivo di Bianconi.

1’31” Palo di Emmolo, ora la Russia può scappare via.

1’56” Timofeeva riceve troppo facilmente al centro e, con una ‘sciarpa’, castiga Gorlero. ITALIA-RUSSIA 4-6. Azzurre di nuovo a -2. E’ durissima.

2’30” Niente da fare, traversa di Bianconi. 1/4 per le azzurre in superiorità, troppo poco.

2’41” Superiorità numerica per le azzurre.

3’10” Fallo in attacco di Bianconi, che poi però recupera il pallone in difesa.

3’20” Carrega provvidenziale in difesa, si salvano le azzurre.

3’47” Fallo in attacco del Setterosa, poi espulsa Queirolo.

4’11” Gorlero para la conclusione da lontano di Gorbunova.

4’40” Traversa di Avegno, il pallone finisce tra le mani di Izabella Chiappini, che ribadisce in rete! ITALIA-RUSSIA 4-5! Il Setterosa ci crede!

5’02” Espulsione per Borisova.

5’22” Nuovo +2 della Russia, Bersneva batte Gorlero sul primo palo. ITALIA-RUSSIA 3-5.

5’34” Espulsione per Marletta.

5’54” Queirolo trova il gol da posizione impossibile, defilata sulla destra! Il capitano prova a caricarsi la squadra sulle spalle! ITALIA-RUSSIA 3-4!

6’24” Buona difesa del Setterosa, Queirolo devia il tiro di Borisova.

6’45” Espulsione per Tabani e time-out per la Russia, che qui può volare a +3.

7’06” Conclusione troppo centrale di Emmolo.

7’32” Gorbunova ci fa subito male. ITALIA-RUSSIA 2-4. Il Setterosa non deve uscire dalla partita.

Le russe sono nettamente più veloci e vincono anche il secondo sprint.

Termina il primo tempo. ITALIA-RUSSIA 2-3. Il Setterosa è in partita, ma sta patendo a dismisura le velocissime controfughe delle avversarie.

16″ Palo di Gorbunova.

48″ Tabani anticipata al centro.

1’16” Parata importante di Gorlero, che si sfoga con un urlo liberatorio.

1’48” Prevedibile la conclusione di Emmolo, Karnaukh ci arriva. Ora espulsione per la Russia.

2’06” Tabani conquista una espulsione.

2’28” Fallo in attacco di Simanovich.

3’06” ITALIA-RUSSIA 2-3. Implacabili in attacco le russe. Karimova scaglia il pallone all’incrocio dei pali, Gorlero non può arrivarci.

3’35” Traversa dalla lunga distanza di Garibotti.

4’06” GOOOOOOLL!!! Il Setterosa c’è! Nuovamente pareggio immediato con il mancino di Giulia Emmolo! Le ragazze stanno dimostrando carattere.

4’26” Controfuga letale della Russia. Bersneva, a tu per tu con Gorlero, la beffa con una morbida palombella.

4’33 Per la seconda azione di fila il Setterosa non tira neanche in porta.

5’04” Fallo in attacco di Karimova.

5’43” Ancora in evidenza Carrega in difesa.

6’08” PAREGGIO IMMEDIATO! Sassata dalla distanza di Izabella Chiappini, speriamo si sblocchi l’italo-brasiliana, può fare la differenza.

6’36” ITALIA-RUSSIA 0-1. Le nostra avversarie fanno girare velocemente il pallone in superiorità numerica e Timofeeva non perdona davanti a Gorlero.

7’18” Il Setterosa non sfrutta la prima superiorità numerica. Palo interno colpito da Queirolo.

7’36” Subito una buona difesa del Setterosa, che riparte.

16.00 La Russia si aggiudica il primo sprint.

16.00 E’ cominciata Italia-Russia! In palio la semifinale degli Europei 2020 di pallanuoto femminile.

15.56 Ed ora l’inno russo.

15.54 Inno di Mameli!

15.52 Le squadre stanno facendo il loro ingresso a bordo vasca.

15.50 Questa rassegna continentale assegna un pass per Tokyo 2020. Per qualificarsi alle Olimpiadi occorrerà dunque vincere la medaglia d’oro o, qualora la Spagna (già qualificata) fosse in finale, l’argento.

15.48 Nel primo quarto di finale, quello più scontato, l’Olanda ha sommerso 22-2 la Slovacchia. Le orange attendono in semifinale proprio la vincente di Italia-Russia.

15.38 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Russia, quarto di finale degli Europei di pallanuoto femminile 2020.

Il programma del match – La presentazione dei quarti

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, partita valida per i quarti di finale degli Europei di pallanuoto femminile 2020. Il Setterosa va a caccia delle semifinali: l’obiettivo è ovviamente quello di andarsi a giocare le medaglie e, soprattutto, l’unico pass olimpico verso i Giochi di Tokyo 2020 in palio in questa manifestazione continentale.

Un inizio di Europeo tutt’altro che convincente sotto tutti i punti di vista per le ragazze guidate dal nuovo ct Paolo Zizza. Tre vittorie, con Germania, Francia ed Israele, ma soprattutto due brutte sconfitte con Olanda e Spagna per Queirolo e compagne. Molti errori, in entrambe le zone della vasca, e soprattutto una condizione psico-fisica tutt’altro che al top.

Ora però va tutto a resettarsi e si entra negli scontri diretti. Le azzurre a livello qualitativo hanno tutte le possibilità di farsi valere. Occhio però alle russe che appaiono in un ottimo stato di forma: sconfitta di misura con l’Ungheria padrone di casa, poi quattro vittorie (eccellente l’ultima di ieri con la Grecia). Compagine molto fisica quella russa, che il Setterosa può soffrire: nei precedenti recenti infatti azzurre spesso e volentieri sconfitte. I favori del pronostico sono leggermente dalla parte delle rivali, ma c’è spazio per sorprendere.

Partita che inizierà alle 16, appuntamento qualche minuto prima per non perdervi proprio nulla dell’incontro.

Foto: LPS/Luigi Mariani