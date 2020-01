LIVE Australian Open 2020, risultati 21 gennaio in DIRETTA: avanzano Sinner, Fognini, Seppi e Camila Giorgi! In campo Sonego!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI GIORGI-LOTTNER NON PRIMA DELLE ORE 07.00 (21 GENNAIO)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SEPPI-KECMANOVIC NON PRIMA DELLE ORE 07.10 (21 GENNAIO)

VIDEO FABIO FOGNINI INSULTA L’ARBITRO: “NON SEI ALL’ALTEZZA”

Loading...

Loading...

VIDEO: LA VITTORIA DI JANNIK SINNER CONTRO PURCELL AGLI AUSTRALIAN OPEN 2020

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DELLA RIMONTA DI FABIO FOGNINI CONTRO OPELKA

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI ANDREAS SEPPI

CLICCA QUI PER IL LIVE DELLA PROSECUZIONE DI SINNER-PURCELL (SECONDO MATCH DALLE 00.30)

CLICCA QUI PER IL LIVE DELLA PROSECUZIONE DI FOGNINI-OPELKA (SECONDO MATCH DALLE 00.30)

10.46 Subito break di Medvedev nel terzo set contro Tiafoe. 2-0. Goffin sotto 3-4 nel primo set contro Chardy, Herbert e Norrie sono un set pari.

10.44 Lorenzo Sonego si è portato in vantaggio per 5-4 nel secondo set contro Kyrgios.

10.42 Brava Paolini che rimane attaccata a Blinkova nel secondo set, 2-3.

10.40 La rumena Halep ha sconfitto la statunitense Brady per 7-6(5) 6-1 e vola al secondo turno.

10.29 Jasmine Paolini ha perso il primo set con Blinkova per 7-5, Halep ha vinto il tie-break del primo set contro Brady, Bondarenko e Rodionova vanno al terzo set.

10.28 Goffin in campo, 2-1 per il belga nel primo set col francese Chardy.

10.26 Tiafoe ha strappato il secondo set a Medvedev per 6-4, ora l’incontro è in parità.

10.25 Sonego ha perso il primo set contro Kyrgios per 6-2.

10.16 La nostra Jasmine Paolini è sotto 4-5 con la russa Blinkova nel primo set, ora l’italiana è al servizio.

10.14 Tra le donne intenso tie-break tra Brady e Halep nel primo set, Bondarenko avanti 6-3 e 5-5 contro Radionova.

10.12 Il russo Medvedev, tra i grandi favoriti della vigilia, conduce per 6-3 4-3 contro lo statunitense Tiafoe, Monfils ha vinto il primo set contro Lu per 6-1 mentre il francese Herbert è sul 7-5 1-3 contro il britannico Norrie.

10.10 Sonego è sotto per 4-2 contro l’australiano Kyrgios nel primo set, ora l’azzurro è al servizio e deve cercare di rimanere attaccato all’avversario.

9.50 Iniziata la sfida tra Lorenzo Sonego e l’australiano beniamino di casa Nick Kyrgios!

9.30 Anche Seppi avanza al secondo turno! Battuto Miomir Kecmanovic per 6-4 6-4 7-6 (3)!

9.19 Arriva il ritiro del transalpino Jo-Wilfried Tsonga contro l’australiano Alexei Popyrin con i padrone di casa in vantaggio per due set a uno. L’Equipe parla di un generico affaticamento fisico.

9.07 Avanza la tedesca Laura Siegmund, che batte la statunitense Coco Vandeweghe per 6-1 6-4.

8.50 Andreas Seppi conquista anche il secondo set contro il serbo Miomir Kecmanovic: anche nela seconda frazione il parziale recita 6-4 per l’azzurro!

8.36 La più classica delle vittorie con prefisso telefonico per la spagnola Garbine Muguruza, che batte per 0-6 6-1 6-0 la statunitense Shelby Rogers.

8.24 Continua l’onda lunga italiana a Melbourne! Camila Giorgi si qualifica per il secondo turno superando con un duplice 6-3 la qualificata tedesca Antonia Lottner!

8.06 Break di Giorgi anche nel secondo set, e quale l’azzurra è avanti 3-1! In contemporanea tra gli uomini Seppi incamera il primo set contro Kecmanovic per 6-4! Grande Italia a Melbourne!

7.45 Camila Giorgi ha vinto il primo set contro la teutonica Antonia Lottner per 6-3!

7.39 Verdasco ha vinto anche il secondo set con Donskoy, con lo score di 6-2, e coduce due set a zero. Tra le donne invece Camila Giorgi va a servire per il primo set, avanti 5-3.

07.22 Vince al quinto set Krajinovic (Serbia) contro Halys (Francia) con lo score di 7-6 7-6 3-6 4-6 7-5, mentre tra le donne Tomljanovic (Australia) liquida con un doppio 6-1 Sevastova (Lettonia).

07.00 chiude il primo set Verdasco per 7-5 contro il russo Donskoy. Al femminile inizia in questo momento l’incontro di Camila Giorgi, intanto la lettone Ostapenko batte per 6-1 6-4 la russa Samsonova.

6.45 Rafael Nadal approda senza problemi al secondo turno spazzando via il boliviano Hugo Dellien per 6-2 6-3 6-0. Intanto sta per iniziare il match dell’azzurra Camila Giorgi, opposta alla qualificata tedesca Antonia Lottner.

6.35 Aggiornamenti incontri tabellone femminile: Sasnovich (Blr)-Minnen (Bel) 6-7, 6-4, si va al terzo; Samsonova (Rus)-Ostapenko (Lat) 1-6 4-4, Tomljanovic (Aus)-Sevastova (Lat) 6-1, sta per iniziare il secondo set.

6.10 L’iberico Rafael Nadal va avanti di due set sul boliviano Hugo Dellien: 6-2 6-3 lo score finora.

6.00 Sandgren chiude contro Trungelliti: 6-1 6-4 7-5 per lo statunitense sull’argentino.

5.55: Aggiornamenti torneo femminile: Sasnovich (Blr)*-Minnen (Bel) 6-7, 1-2, Samsonova (Rus)*-Ostapenko (Lat) 1-4, Tomljanovic (Aus)-Sevastova (Lat)* 0-0

5.54: Tiene il servizio a 0 Nadal: 3-2 per lo spagnolo

5.51: Dellkien tiene il servizio e pareggia: 2-2

5.50: Aggiornamenti torneo maschile Polmans (Aus)*-Kukushkin (Rus) 6-4, 6-3, 4-6, 6-6, Vilella (Esp)*-Khachanov (Rus) 6-4, 4-6, 6-7, 3-4, Sandgren (Usa)*-Trungelliti (Arg) 6-1, 6-4, 4-5, Gulbis (Lat)-Auger-Aliassime (Can)* 7-5, 4-6, 1-0, Dzumhur (Bih)*-Wawrinka (Sui) 5-7, 7-6, Halys (Fra)-Kraijnovic (Srb)* 6-7, 6-7, 6-4, Thompson (Aus)-Bublik (Kaz)* 6-4, 4-2, Duckworth (Usa)*-Bedene (Slo) 4-6, 4-4, Kovalik (Svk)-Carreno-Busta (Esp)* 4-6, 6-3, Uchiyama (Jpn)*-Ymer (Swe) 4-6, 0-5, Andujar (Esp)*-Mmoh (Usa) 1-6, 0-2

5.48: Mantiene il turno di battuta Nadal e si porta sul 2-1 nel secondo set

5.44: tiene il servizio a 0 Dellien e si porta sull’1-1, secondo set

5.41: Aggiornamenti torneo femminile: Sasnovich (Blr)-Minnen (Bel)* 6-7, Samsonova (Rus)*-Ostapenko (Lat) 0-3

5.40: Nadal tiene il servizio e va sull’1-0 nel secondo set

5.37: Aggiornamenti torneo maschile Polmans (Aus)*-Kukushkin (Rus) 6-4, 6-3, 4-6, 5-6, Vilella (Esp)-Khachanov (Rus)* 6-4, 4-6, 6-7, 1-1, Sandgren (Usa)-Trungelliti (Arg)* 6-1, 6-4, 3-3, Gulbis (Lat)-Auger-Aliassime (Can)* 7-5, 4-5, Dzumhur (Bih)*-Wawrinka (Sui) 5-7, 5-6, Halys (Fra)*-Kraijnovic (Srb) 6-7, 6-7, 5-3, Thompson (Aus)*-Bublik (Kaz) 6-4, 3-2, Duckworth (Usa)*-Bedene (Slo) 4-6, 2-2, Kovalik (Svk)-Carreno-Busta (Esp)* 4-6, 4-1, Uchiyama (Jpn)-Ymer (Swe)* 4-6, 0-2, Andujar (Esp)*-Mmoh (Usa) 0-5

5.36: L’austriaco Thiem supera in tre set, 6-3, 7-5, 6-2 il francese Mannarino e nel secondo turno troverà il vincente di Bolt-Ramos-Vinolas

5.35: Lo statunitense Paul batte in quattro set, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 l’argentino Mayer e si qualifica per il secondo turno dove troverà il bulgaro Dimitrov

5.34: Nadal strappa il servizio e vince il primo set con il punteggio di 6-2

5.28: E arriva anche il break di Dellien che risale la china: 5-2 nel primo set Nadal

5.26: Tiene il servizio Dellien e accorcia le distanze: 5-1 Nadal

5.25: Aggiornamenti torneo maschile Polmans (Aus)*-Kukushkin (Rus) 6-4, 6-3, 4-6, 3-4, Mayer (Arg)-Paul (Fra)* 6-4, 4-6, 4-6, 3-4, Vilella (Esp)-Khachanov (Rus)* 6-4, 4-6, 6-5, Mannarino (Fra)-Thiem (Aut)* 3-6, 5-7, 1-3, Sandgren (Usa)*-Trungelliti (Arg) 6-1, 6-4, 1-2, Gulbis (Lat)*-Auger-Aliassime (Can) 7-5, 3-3, Dzumhur (Bih)*-Wawrinka (Sui) 5-7, 3-4, Halys (Fra)*-Kraijnovic (Srb) 6-7, 6-7, 3-1, Thompson (Aus)*-Bublik (Kaz) 6-4, 1-0, Duckworth (Usa)-Bedene (Slo)* 4-6, 1-0, Kovalik (Svk)-Carreno-Busta (Esp)* 4-6, 1-1, Uchiyama (Jpn)-Ymer (Swe)* 4-4, Andujar (Esp)-Mmoh (Usa)* 0-2

5.21. Nadal tiene con facilità il servizio e va sul 5-0, primo set

5.17: Game lunghissimo e alla fine vince ancora Nadal che si porta sul 4-0

5.16: Aggiornamenti torneo femminile: Sasnovich (Blr)-Minnen (Bel)* 5-4

5.14: Aggiornamenti torneo maschile Polmans (Aus)-Kukushkin (Rus)* 6-4, 6-3, 4-6, 3-3, Mayer (Arg)-Paul (Fra)* 6-4, 4-6, 4-6, 2-3, Vilella (Esp)-Khachanov (Rus)* 6-4, 4-6, 5-4, Mannarino (Fra)-Thiem (Aut)* 3-6, 5-7, 0-3, Sandgren (Usa)-Trungelliti (Arg)* 6-1, 6-4, Gulbis (Lat)*-Auger-Aliassime (Can) 7-5, 2-2, Dzumhur (Bih)*-Wawrinka (Sui) 5-7, 2-3, Halys (Fra)*-Kraijnovic (Srb) 6-7, 6-7, 2-0, Thompson (Aus)-Bublik (Kaz)* 6-4, Duckworth (Usa)-Bedene (Slo)* 4-5, Kovalik (Svk)-Carreno-Busta (Esp)* 4-5, Uchiyama (Jpn)-Ymer (Swe)* 3-3, Andujar (Esp)*-Mmoh (Usa) 0-1

5.11: L’olandese Rus elimina in tre set 1-6, 6-3, 6-4 la polacca Linette e avanza al secondo turno dove troverà la statunitense Keys

5.07: Aggiornamenti torneo femminile: Linette (Pol)-Rus (Ned)* 6-1, 3-6, 4-5, Sasnovich (Blr)*-Minnen (Bel) 3-3

5.05: Fatica tanto ma riesce a tenere il servizio Nadal che si porta sul 3-0 nel primo set

5.01: Aggiornamenti torneo maschile Polmans (Aus)*-Kukushkin (Rus) 6-4, 6-3, 4-6, 1-2, Mayer (Arg)*-Paul (Fra) 6-4, 4-6, 4-6, 1-1, Vilella (Esp)-Khachanov (Rus)* 6-4, 4-6, 4-3, Mannarino (Fra)*-Thiem (Aut) 3-6, 5-7, Sandgren (Usa)*-Trungelliti (Arg) 6-1, 4-3, Gulbis (Lat)-Auger-Aliassime (Can)* 7-5, 1-0, Dzumhur (Bih)-Wawrinka (Sui)* 5-7, 1-1, Halys (Fra)*-Kraijnovic (Srb) 6-7, 6-7, Thompson (Aus)-Bublik (Kaz)* 5-3, Duckworth (Usa)*-Bedene (Slo) 2-4, Kovalik (Svk)-Carreno-Busta (Esp)* 3-4, Uchiyama (Jpn)*-Ymer (Swe) 1-2

4.55: La cinese Wang batte la francese Parmentier 7-6, 6-3 e affronterà al secondo turno un’altra francese, Ferro

4.54: Subito break di Nadal che si porta 2-0 su Dellien

4.52: Aggiornamenti torneo femminile: Linette (Pol)-Rus (Ned)* 6-1, 3-6, 1-4, Wang (Chn)*-Parmentier (Fra) 7-6, 5-3, Sasnovich (Blr)-Minnen (Bel)* 1-2

4.48: Aggiornamenti torneo maschile Polmans (Aus)-Kukushkin (Rus)* 6-4, 6-3, 4-6, Mayer (Arg)-Paul (Fra)* 6-4, 4-6, 4-5, Vilella (Esp)*-Khachanov (Rus) 6-4, 4-6,2-2, Mannarino (Fra)-Thiem (Aut)* 3-6, 5-4, Sandgren (Usa)*-Trungelliti (Arg) 6-1, 2-1, Gulbis (Lat)*-Auger-Aliassime (Can) 5-5, Dzumhur (Bih)*-Wawrinka (Sui) 5-6, Halys (Fra)*-Kraijnovic (Srb) 6-7, 4-5, Thompson (Aus)-Bublik (Kaz)* 3-3, Duckworth (Usa)*-Bedene (Slo) 1-3, Kovalik (Svk)-Carreno-Busta (Esp)* 2-2, Uchiyama (Jpn)*-Ymer (Swe) 0-1

4.45: Nadal tiene il servizio e si porta 1-0

4.41: Aggiornamenti torneo femminile: Linette (Pol)*-Rus (Ned) 6-1, 3-6, 1-3, Wang (Chn)*-Parmentier (Fra) 7-6, 5-0, Sasnovich (Blr)-Minnen (Bel)* 0-1

4.38: Aggiornamenti torneo maschile Polmans (Aus)*-Kukushkin (Rus) 6-4, 6-3, 4-5, Mayer (Arg)*-Paul (Fra) 6-4, 4-6, 3-3, Vilella (Esp)-Khachanov (Rus)* 6-4, 4-6,1-0, Mannarino (Fra)-Thiem (Aut)* 3-6, 3-4, Sandgren (Usa)-Trungelliti (Arg)* 6-1, Gulbis (Lat)*-Auger-Aliassime (Can) 4-4, Dzumhur (Bih)-Wawrinka (Sui)* 4-4, Halys (Fra)-Kraijnovic (Srb)* 6-7, 3-3, Thompson (Aus)-Bublik (Kaz)* 1-3, Duckworth (Usa)*-Bedene (Slo) 0-0, Kovalik (Svk)-Carreno-Busta (Esp)* 1-0, Nadal (Esp)*-Dellien (Bol) 0-0

4.30: Aggiornamenti torneo femminile: Linette (Pol)*-Rus (Ned) 6-1, 3-6, 0-2, Wang (Chn)*-Parmentier (Fra) 7-6, 2-0

4.28: Aggiornamenti torneo maschile Polmans (Aus)-Kukushkin (Rus)* 6-4, 6-3, 2-4, Mayer (Arg)-Paul (Fra)* 6-4, 4-6, 2-1, Vilella (Esp)-Khachanov (Rus)* 6-4, 4-5, Mannarino (Fra)*-Thiem (Aut) 3-6, 2-2, Sandgren (Usa)-Trungelliti (Arg)* 4-1, Gulbis (Lat)-Auger-Aliassime (Can)* 3-2, Dzumhur (Bih)-Wawrinka (Sui)* 2-2, Halys (Fra)-Kraijnovic (Srb)* 6-7, 1-1, Thompson (Aus)*-Bublik (Kaz) 0-1

4.25: Si chiude subito al primo turno l’avventura dell’azzurro Travaglia, battuto in tre set, 6-4, 6-3, 6-4, e affronterà al prossimo turno Raonic

4.23: Il serbo Lajovic supera in tre set 7-6, 6-3, 7-6 il britannico Edmund e al prossimo turno troverà il vincente Polmans-Kukushkin

4.22: Chiude anche la statunitense Riske in tre set, 7-6, 2-6, 6-3 contro la cinese Wang. Riske se la vedrà con un’altra cinese, Zhu nel prossimo turno

4.21: La kazaka Rybakina batte in due set 6-3, 6-2 la statunitense Pera e accede al secondo turno dove se la vedrà con la vincente di Sasnovich-Minnen

4.20: Travaglia tiene il servizio, 5-4 Garin che servirà per il match dopo il cambio campo

4.19. Esce di scena subito Maria Sharapova, battuta 6-3, 6-4 dalla croata Vekic che affronterà nel prossimo turno la vincente di Cornet-Nikulescu

4.18: Garin tiene il servizio, va sul 5-3 e potrà servire per il match

4.17: Aggiornamenti torneo femminile: Riske (Usa)-Wang (Chn) 7-6, 2-6, 4-3, Linette (Pol)-Rus (Ned) 6-1, 3-5, Vekic (Cro)-Sharapova (Rus) 6-3, 5-4, Pera (Usa)-Rybakina (Kaz) 3-6, 1-5, Wang (Chnm)-Parmentier (Fra) 6-6

4.14: Travaglia tiene il servizio e accorcia le distanze: 4-3 Garin, terzo set

4.13: la statunitense Keys batte 6-3, 6-1 la russa Kasatkina e approda al secondo turno dove affronterà la vincente di Linette-Rus

4.12: Garin tiene il servizio e si porta sul 4-2

4.12: Aggiornamenti torneo maschile Edmund (Gbr)-Lajovic (Srb)* 6-7, 3-6, 6-5, Polmans (Aus)*-Kukushkin (Rus) 6-4, 6-3, 0-1, Mayer (Arg)*-Paul (Fra) 6-4, 4-6, Vilella (Esp)*-Khachanov (Rus) 6-4, 3-3, Mannarino (fra)-Thiem (Aut)* 3-6, 1-0, Sandgern (Usa)-Trungelliti (Arg)* 2-1, Gulbis (Lat)-Auger-Aliassime (Can)* 1-0, Dzumhur (Bih)-Wawrinka (Sui)* 0-0

4.10: Travaglia tiene il servizio. 3-2 Garin nel terzo set

4.07: Il cileno Garin tiene il servizio e va sul 3-1 contro Travaglia

4.06: Il francese Paire vince al quinto la sfida con il tedesco Stebe: 6-4, 3-6, 6-3, 6-7, 6-0. Il francese affronterà Cilic al secondo turno

4.05: Garin strappa il servizio a Travaglia: 2-1 per il cileno nel terzo set

4.04: Hurkacs affronterà Millman che ha appena vinto la maratona con Humbert in 4 set: 7-6, 6-3, 1-6, 7-5

4.00: Il polacco Hurkacs completa la rimonta contro Novak e vince 6-7, 1-6, 6-2, 6-3, 6-4. Affronterà il vincente di Millman-Humbert

3.59: Lo spagnolo Davidovich Fokina supera in cinque set 4-6, 6-4, 2-6, 6-3, 6-2 Gombos e nel prossimo turno affronterà Schwartzman al prossimo turno

3.57: In campo per il riscaldamento Travaglia che è sotto di due set contro Garin. Punteggio di 6-4, 6-3, 1-1, tra poco si riprende

3.54: Al secondo turno Fognini affronterà il vincente della sfida tra l’australiano Thompson e il kazako Bublik

3.53: Un altro Fognini quello visto oggi in campo a Melbourbne. Ha trovato la chiave per far spostare Opelka e mandare in tilt lo statunitense. Dal doppio fallo del 40-15 sul 2-2, Fognini non ha più ceduto un punto sul proprio servizio!

10-5 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII FOGNINI COMPLETA LA RIMONTA CON UNA RISPOSTA PERFETTAAAAAAA!!! L’azzurro è al secondo turno

9-5 Il servizio di Opelka

9-4 E’ in campo il dritto di Fognini!!!!

8-4 servizio e dritto di Fognini!

7-4 Il servizio di Opelka

7-3 Esce di pochissimo il passante incrociato di Fognini

7-2 Il servizio di Fognini!

6-2 Se ne va il dritto di Opelka

5-2 Lo smash di Fognini!

4-2 Il passante di rovescio di Fognini

3-2 In rete il rovescio di Opelka

2-2 La prima di Fognini

1-2 In corridoio il passante di Fognini

1-1 In rete la risposta di Fognini

1-0 Esce il dritto di Opelka

3.42: Tiene il servizio Opelka. Si va al super tie break. Si arriva a 10 punti

3.39: Ancora un game a 0 vinto da Fognini che si riporta avanti 6-5

3.37: Opelka tiene il servizio a 0: 5-5

3.34: Tiene il servizio a 0 Fognini: 5-4 nel quinto set su Opelka

3.31. Opelka tiene il servizio ai vantaggi: 4-4

3.29: Aggiornamenti dal torneo femminile: Riske (Usa)-Wang (Chn) 7-6, 2-5, Keys (Usa)-Kasatkina (Rus) 6-3, Linette (Pol)-Rus (Ned) 5-1, Vekic (Cro)-Sharapova (Rus) 5-2, Pera (Usa)-Rybakina (Kaz) 1-2, Wang (Chnm)-Parmentier (Fra) 1-0

3.26: Fognini tiene il turno di battuta a 0 e si porta sul 4-3

3.24: Opelka rischia qualcosa ma tiene il servizio: 3-3

3.20: tutto facile anche per Fognini sul proprio turno di battuta: 3-2 per l’azzurro

3.18: Opelka tiene il servizio a 0 e pareggia il conto: 2-2

3.16: la giapponese Hibino batte Peng 4-6, 7-6, 6-3 e affronterà Sakkari al prossimo turno

3.15: Tiene il servizio Fognini e si porta sul 2-1 al quinto

3.12: Fognini subisce il penalty point dopo un errore gratuito e Opelka, in chiara difficoltà, pareggia il conto: 1-1

3.08: Fognini tiene il servizio: 1-0 nel quinto set

3.07 Bencic batte 6-3, 7-5 Schmiedlova e affronterà la vincente di Samsonova-Ostapenko

3.03: Aggiornamenti torneo maschile Davidovich Fokina (Esp)*-Gombos (Svk) 4-6, 6-4, 2-6, 5-3, Hurkacz (Pol)*-Novak (Aut) 6-7, 1-6, 6-2, 5-3, Millman (Aus)-Humbert (Fra)* 7-6, 6-3, 1-5, Paire (Fra)*-Stebe (Ger) 6-4, 3-6, 6-3. 3-4, Edmund (Gbr)*-Lajovic (Srb) 6-7, 1-2, Polmans (Aus)*-Kukushkin (Rus) 4-4

3.01: Bautista batte Lopez 6-2, 6-2, 7-5 e al secondo turno affronterà il vincente di Andujar-Mmoh

3.00: Altro break di Fognini che vince anche il quarto set, si va al quinto

2.58: Tiene il servizio Fognini e va sul 5-3 nel quarto set

2.55: Il break di Fognini!!! Il passante di rovescio dell’azzurro costringe all’errore Opelka: 4-3 per l’azzurro

2.51: Fognini tiene a 0 il servizio

2.50: Si chiude il match di Giustino che cede in tre set, 6-2, 6-1, 6-3 al canadese Raonic che affronterà il vincente di Garin-Travaglia

2.48: Il giapponese Ito batte 6-4, 6-2, 7-5 l’indiano Gunneswaran e al secondo turno è atteso da Djokovic

2.47: Opelka tiene il turno di battuta e si porta sul 3-2 nel quarto set contro Fognini

2.45: Pliskova batte Mladenovic 6-1, 7-5 e al prossimo turno affronterà la vincente di Siegemund-Vandeweghe

2.44: Hercog batte 6-3, 6-3 Peterson e affronterà Barty al secondo turno

2.43: Fognini tiene il servizio: 2-2 nel quarto set

2.41: la francese Garcia vince in rimonta 6-7, 6-2, 6-2 la sfida con la statunitense Brengle e affronterà Jabeur

2.40: 1-2 Opelka. La sistema col servizio, praticamente con quattro ace Opelka e torna in vantaggio

2.37: Fognini tiene il servizio 1-1 quarto set

2.36: Aggiornamenti torneo maschile Davidovich Fokina (Esp)*-Gombos (Svk) 4-6, 6-4, 2-6, Hurkacz (Pol)*-Novak (Aut) 6-7, 1-6, 6-2, Ito (Jpn)*-Gunneswaran (Ind) 6-4, 6-2, 4-5, Millman (Aus)*-Humbert (Fra) 7-6, 5-3, Paire (Fra)-Stebe (Ger)* 6-4, 3-6, 4-3, Lopez (Fra)-Bautista (Esp)* 2-6, 2-6, 2-3, Edmund (Gbr)-Lajovic (Srb) 6-6, Polmans (Aus)-Kukushkin (Rus) 2-2

2.29: Nel torneo maschile Cilic supera 6-3, 6-2, 6-4 Moutet e affronterà il vincente di Paire-Stebe, Schwarzman batte 6-4, 6-2, 6-2 Harris e affronterà il vincente di Davidovic Fokina-Gombos al secondo turno

2.28: Tiene il servizio con qualche patema Fognini e accorcia le distanze: 3-6, 6-7, 6-4, si va al quarto set

2.23: Opelka tiene il servizio: 5-4 Fognini

2.21: tutto facile per Fognini che tiene il servizio e va sul 5-3 nel terzo set

2.20: Opelka tiene il servizio, 4-3 Fognini nel terzo set

2.20: Aggiornamenti torneo femminile: Brengle (Usa)*-Garcia (Fra) 7-6, 2-6, 1-1, Hibino (Jpn)*-Peng (Chn) 4-6, 5-6, Bencic (Sui)*-Schmiedlova (Svk) 6-3, 1-3, Hercog (Slo)-Peterson (Swe) 6-3, 5-0, Mladenovic (Fra)-Pliskova (Cze)* 1-6, 3-4

2.14: Aggiornamenti torneo maschile Cilic (Cro)*-Moutet (Fra) 6-3, 6-2, 3-2, Davidovich Fokina (Esp)*-Gombos (Svk) 4-6, 6-4, 1-1, Hurkacz (Pol)-Novak (Aut)° 6-7, 1-6, 1-0, Ito (Jpn)*-Gunneswaran (Ind) 6-4, 6-2, 2-3, Millman (Aus)-Humbert (Fra)* 7-6, 1-2, Paire (Fra)*-Stebe (Ger) 6-4, 3-6, 1-1, Schwartzman (Arg)*-Harris (Rsa) 6-4, 6-3, 3-2; Lopez (Fra)-Bautista (Esp)* 2-6, 2-5

2.08: Se ne va il dritto di Opelka e c’è il break di Fabio Fognini! 3-6, 6-7, 3-2 e servizio per l’azzurro

2.06: Il rovescio lungolinea di Fognini!!! 2-2. Tiene il servizio a 0 l’azzurro

2.04: Ripresa anche la sfida di Fognini. Opelka tiene il servizio a 0 e torna avanti 2-1 nel terzo set

2.02: Tutto facile per Sinner che supera in tre set 7-6, 6-2, 6-4 l’australiano Purcell e affronterà l’ungherese Fucsovics al secondo turno

2.01: 30-15 Sinner

2.00. Ripreso il match di Sinner che strappa il servizio a Purcell e va a servire per il match

1.59: Aggiornamenti torneo femminile: Brengle (Usa)-Garcia (Fra)* 7-6, 2-5, Hibino (Jpn)*-Peng (Chn) 4-6, 3-4, Bencic (Sui)*-Schmiedlova (Svk) 6-3, 0-2, Hercog (Slo)*-Peterson (Swe) 6-3, Mladenovic (Fra)-Pliskova (Cze)* 1-6, 2-1

1.56: La francese Ferro supera 6-2, 6-1 la belga Van Uytvanck e affronterà al secondo turno la vincente di Wang-Parmentier

1.54: Aggiornamenti torneo maschile Cilic (Cro)-Moutet (Fra)* 6-3, 6-2, 1-1, Davidovich Fokina (Esp)*-Gombos (Svk) 4-6, 4-4, Hurkacz (Pol)-Novak (Aut)° 6-7, 1-3, Ito (Jpn)-Gunneswaran (Ind)* 6-4, 6-2, Millman (Aus)-Humbert (Fra)* 6-6, Paire (Fra)*-Stebe (Ger) 6-4, 1-4, Schwartzman (Arg)-Harris (Rsa)* 6-4, 6-2, 0-1; Lopez (Fra)-Bautista (Esp) 2-6, 2-2

1.48: Aggiornamenti torneo femminile: Brengle (Usa)*-Garcia (Fra) 7-6, 1-3, Ferro (Fra)*-Van Uytvanck (Bel) 6-2, 4-1, Hibino (Jpn)*-Peng (Chn) 4-6, 2-3, Bencic (Sui)-Schmiedlova (Svk)* 5-3, Hercog (Slo)-Peterson (Swe)* 4-2, Mladenovic (Fra)-Pliskova (Cze)* 1-6, 1-0

1.46: Aggiornamenti torneo maschile Cilic (Cro)-Moutet (Fra)* 6-3, 6-2, Davidovich Fokina (Esp)*-Gombos (Svk) 4-6, 2-2, Hurkacz (Pol)-Novak (Aut)° 6-7, 0-2, Ito (Jpn)-Gunneswaran (Ind)* 6-4, 4-2, Millman (Aus)*-Humbert (Fra) 7-2 (7-3), Paire (Fra)*-Stebe (Ger) 6-4, 2-5, Schwartzman (Arg)-Harris (Rsa)* 6-4, 5-1

1.44: Facile vittoria per la greca Sakkari che batte 6-2, 6-2 la russa Gasparian e giocherà con la vincente di Hibino-Peng al prossimo turno

1.43: La tunisina Jabeur elimina con il punteggio di 6-4, 6-2 la britannica Konta e al secondo turno giocherà contro la vincente di Brengle-Garcia

1.40: Aggiornamenti torneo femminile: Brengle (Usa)-Garcia (Fra)* 7-6, 1-0, Ferro (Fra)*-Van Uytvanck (Bel) 6-2, 2-1, Gasparian (Rus)-Sakkari (Gre)* 2-6, 2-5, Hibino (Jpn)*-Peng (Chn) 4-6, 1-2, Konta (Gbr)-Jabeur (Tun)* 4-6, 2-4, Bencic (Sui)-Schmiedlova (Svk)* 4-2, Hercog (Slo)*-Peterson (Swe) 3-2, Mladenovic (Fra)*-Pliskova (Cze) 1-6

1.37: Torneo femminile: l’ucraina Yastremska batte 6-1, 6-1 la slovena Juvan e al secondo turno affronterà la danese Wozniacki

1.35: Aggiornamenti torneo maschile Cilic (Cro)*-Moutet (Fra) 6-3, 4-1, Davidovich Fokina (Esp)*-Gombos (Svk) 4-6, 1-1, Hurkacz (Pol)-Novak (Aut)° 6-7 (4-7), Ito (Jpn)*-Gunneswaran (Ind) 6-4, 2-1, Millman (Aus)-Humbert (Fra)* 5-5, Paire (Fra)*-Stebe (Ger) 6-4, 0-1, Schwartzman (Arg)*-Harris (Rsa) 6-4, 2-1

1.30: Aggiornamenti torneo femminile: Brengle (Usa)*-Garcia (Fra) 7-6, Ferro (Fra)-Van Uytvanck (Bel)* 6-2, Gasparian (Rus)-Sakkari (Gre)* 2-6, 1-3, Hibino (Jpn)-Peng (Chn)* 4-6, Juvan (Slo)*-Yestremaka (Ukr) 1-6, 0-4, Konta (Gbr)*-Jabeur (Tun) 4-6, 1-2, Bencic (Sui)*-Schmiedlova (Svk) 4-1, Hercog (Slo)-Peterson (Swe)* 3-1, Mladenovic (Fra)*-Pliskova (Cze) 0-3

1.29: Aggiornamenti torneo maschile Cilic (Cro)*-Moutet (Fra) 6-3, 2-1, Davidovich Fokina (Esp)-Gombos (Svk)* 4-6, 0-1, Hurkacz (Pol)*-Novak (Aut) 6-6 (1-0), Ito (Jpn)*-Gunneswaran (Ind) 6-4, 0-1, Millman (Aus)*-Humbert (Fra) 4-5, Paire (Fra)-Stebe (Ger)* 6-4, Schwartzman (Arg)*-Harris (Rsa) 6-4, 1-0

1.24: Aggiornamenti torneo femminile: Brengle (Usa)-Garcia (Fra)* 6-6 (5-1), Ferro (Fra)-Van Uytvanck (Bel)* 6-2, Gasparian (Rus)*-Sakkari (Gre) 2-6, 0-1, Hibino (Jpn)-Peng (Chn)* 4-4, Juvan (Slo)*-Yestremaka (Ukr) 1-6, 0-2, Konta (Gbr)*-Jabeur (Tun) 4-6, 1-0, Bencic (Sui)*-Schmiedlova (Svk) 3-0, Hercog (Slo)-Peterson (Swe)* 1-1, Mladenovic (Fra)-Pliskova (Cze)* 0-2

1.21: Aggiornamenti torneo maschile Cilic (Cro)*-Moutet (Fra) 6-3, 1-0, Davidovich Fokina (Esp)-Gombos (Svk)* 4-5, Hurkacz (Pol)*-Novak (Aut) 5-5, Ito (Jpn)-Gunneswaran (Ind)* 6-4, Millman (Aus)-Humbert (Fra)* 4-4, Paire (Fra)-Stebe (Ger)* 6-4, Schwartzman (Arg)-Harris (Rsa)* 6-4

1.15: Aggiornamenti torneo femminile: Brengle (Usa)-Garcia (Fra)* 5-5, Ferro (Fra)*-Van Uytvanck (Bel) 5-2, Gasparian (Rus)-Sakkari (Gre)* 2-6, Hibino (Jpn)*-Peng (Chn) 4-3, Juvan (Slo)*-Yestremaka (Ukr) 1-6, Konta (Gbr)*-Jabeur (Tun) 4-5, Bencic (Sui)*-Schmiedlova (Svk) 1-0, Hercog (Slo)-Peterson (Swe)* 0-1, Mladenovic (Fra)-Pliskova (Cze)* 0-2

1.09: Aggiornamenti torneo maschile Cilic (Cro)-Moutet (Fra)* 5-2, Davidovich Fokina (Esp)*-Gombos (Svk) 3-5, Hurkacz (Pol)-Novak (Aut)* 4-3, Ito (Jpn)*-Gunneswaran (Ind) 4-3, Millman (Aus)*-Humbert (Fra) 2-3, Paire (Fra)*-Stebe (Ger) 3-4, Schwartzman (Arg)*-Harris (Rsa) 4-3

1.03: Aggiornamenti torneo femminile: Brengle (Usa)-Garcia (Fra)* 5-3, Ferro (Fra)-Van Uytvanck (Bel)* 3-1, Gasparian (Rus)*-Sakkari (Gre) 1-4, Hibino (Jpn)*-Peng (Chn) 2-3, Juvan (Slo)*-Yestremaka (Ukr) 1-4, Konta (Gbr)*-Jabeur (Tun) 3-4

1.02: Aggiornamenti torneo maschile Cilic (Cro)-Moutet (Fra)* 3-2, Davidovich Fokina (Esp)*-Gombos (Svk) 2-4, Hurkacz (Pol)-Novak (Aut)* 3-2, Ito (Jpn)*-Gunneswaran (Ind) 3-2, Millman (Aus)*-Humbert (Fra) 2-3, Paire (Fra)*-Stebe (Ger) 1-4, Schwartzman (Arg)*-Harris (Rsa) 3-2

0.57: Aggiornamenti torneo femminile: Brengle (Usa)*-Garcia (Fra) 3-2, Ferro (Fra)*-Van Uytvanck (Bel) 2-1, Gasparian (Rus)*-Sakkari (Gre) 0-3, Hibino (Jpn)-Peng (Chn)* 2-2, Juvan (Slo)*-Yestremaka (Ukr) 0-3, Konta (Gbr)*-Jabeur (Tun) 2-3

0.55: Aggiornamenti torneo maschile Cilic (Cro)-Moutet (Fra)* 2-1, Davidovich Fokina (Esp)*-Gombos (Svk) 2-2, Hurkacz (Pol)-Novak (Aut)* 2-1, Ito (Jpn)*-Gunneswaran (Ind) 2-1, Millman (Aus)*-Humbert (Fra) 1-2, Paire (Fra)*-Stebe (Ger) 0-3, Schwartzman (Arg)*-Harris (Rsa) 1-2

0.48: Aggiornamenti torneo femminile: Brengle (Usa)-Garcia (Fra) 2-1, Ferro (Fra)-Van Uytvanck (Bel) 1-1, Gasparian (Rus)-Sakkari (Gre) 0-3, Hibino (Jpn)-Peng (Chn) 1-1, Juvan (Slo)-Yestremaka (Ukr) 0-2, Konta (Gbr)-Jabeur (Tun) 1-2

0.46: Aggiornamenti torneo maschile Cilic (Cro)-Moutet (Fra) 1-1, Davidovich Fokina (Esp)-Gombos (Svk) 1-1, Hurkacz (Pol)-Novak (Aut) 1-0, Ito (Jpn)-Gunneswaran (Ind) 2-1, Millman (Aus)-Humbert (Fra) 0-1, Paire (Fra)-Stebe (Ger) 0-2, Schwartzman (Arg)-Harris (Rsa) 0-1

0.41: In campo femminile sono iniziate: Brengle (Usa)-Garcia (Fra), Ferro (Fra)-Van Uytvanck (Bel), Gasparian (Rus)-Sakkari (Gre), Hibino 8Jpn)-Peng (Chn), Juvan (Slo)-Yestremaka (Ukr), Konta (Gbr)-Jabeur (Tun)

0.38: In campo per il torneo maschile Cilic (Cro)-Moutet (Fra), Davidovich Fokina (Esp)-Gombos (Svk), Hurkacz (Pol)-Novak (Aut), Ito (Jpn)-Gunneswaran (Ind), Millman (Aus)-Humbert (Fra), Paire (Fra)-Stebe (Ger), Schwartzman (Arg)-Harris (Rsa)

0.35: Il meteo sembra buono quest’ìoggi ma non è esclusa qualche interruzione per pioggia. Al momento si può giocare e si stanno utlimando i riscaldamenti un po’ su tutti i campi

0.32: Tanti i match in programma nella giornata odierna che ospiterà anche le prosecuzioni degli incontri non conclusi ieri per via della pioggia

0.30: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda giornata degli Australian Open

Il programma e gli orari delle partite di oggi

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2020, oggi martedì 21 gennaio ci aspetta una ricchissima giornata di partite sul cemento di Melbourne dove va in scena la seconda giornata del primo Slam di tennis della stagione. La pioggia di ieri ha costretto a rinviare diversi incontri che dunque si concluderanno proprio oggi, il programma sarà fittissimo e ne vedremo sicuramente delle belle con tanti italiani pronti a essere protagonisti nella terra dei canguri dove si disputa il primo turno del torneo.

Jannik Sinner è chiamato a chiudere contro l’australiano Max Purcell, l’altoatesino è sul 2-0 e il terzo set è in parità per 4-4: l’azzurro vuole sconfiggere il padrone di casa per volare al secondo turno dove incrocerà Fucsovics che a sorpresa ha sconfitto il canadese Shapovalov. Fabio Fognini deve invece inventarsi la rimonta da urlo contro lo statunitense Reilly Opelka: il ligure ha perso i primi due set e si ripartirà dal suo servizio nel terzo set dopo aver perso il game d’apertura, servirà una magia al nostro portacolori contro il bombardiere americano per rimanere in partita e non uscire mestamente al primo turno del torno. Missione invece praticamente impossibile per Lorenzo Giustino (sotto 0-2 e 2-5 contro il canadese Milos Raonic) e per Stefano Travaglia che deve risalire dallo 0-2 contro il cileno Christian Garin.

Grande attesa anche per Marco Cecchinato che cercherà il colpaccio contro il tedesco Alexander Zverev, uno dei grandi favoriti del torneo: il siciliano riuscirà a tornare quello dei giorni migliori? Compito molto complicato per Lorenzo Sonego contro l’australiano Nick Kyrgios mentre Andreas Seppi esordisce contro il serbo Miomir Kecmanovic. Riflettori poi puntati sui big Rafael Nadal (contro il modesto boliviano Dellien) e sul russo Daniil Medvedev che non deve sottovalutare lo statunitense Tiafoe. Impegnate anche tre italiane: Camila Giorgi riparte contro la tedesca Antonia Lottner, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto devono inventarsi magie rispettivamente contro la russa Veronika Kudermetova e la tedesca Angelique Kerber.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open 2020, oggi martedì 21 gennaio: cronaca in tempo reale con tutti i risultati di questa ricca giornata sul cemento di Melbourne. Si incomincia alle ore 01.00. Buon divertimento a tutti.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo



Foto: Valerio Origo