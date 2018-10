MotoGP, GP Thailandia 2018: risultati e classifiche warm-up. Marquez davanti a tutti, Valentino Rossi lo insegue da vicino

Marc Marquez guida il gruppo della MotoGP al termine del warm-up del GP della Thailandia 2018, quindicesima prova del Mondiale della classe regina. Lo spagnolo ha confermato il grande feeling con la pista asiatica, in sella alla propria Honda, siglando il crono di 1’30″863, inanellando una serie di giri molto veloci sul passo dell’1’31” molto basso e gestendo sapientemente il degrado delle gomme.

Con una coppia di hard Marc ha dunque ottenuto il best time del turno. Una scelta, di fatto, replicata da tutti i piloti di vertice, essendo presenti sull’asfalto temperature molto elevate. E così alle spalle dell’iberico troviamo un grandioso Valentino Rossi. Il “Dottore“, dopo il secondo tempo di ieri nelle qualifiche, si è ripetuto anche in questa sessione, fermandosi a 127 millesimi da Marquez e mettendo in mostra ottima costanza di rendimento. In particolare il 46 è parso decisamente veloce nei tratti guidati, dove la Yamaha pare essere particolarmente agile. Pertanto, si può ben sperare pensando alla gara che scatterà alle ore 9.00 italiane.

M1 veloce anche tra le mani di Maverick Vinales, terzo a 0″260 dalla vetta, a precedere un Andrea Dovizioso (quarto a 299 millesimi dal leader) che si è un po’ lamentato di qualche problema di set-up nei tratti misti della pista, vista l’instabilità sul retrotreno della Ducati. Un aspetto non trascurabile nell’ottica di un corretto controllo dell’usura dello pneumatico. A completamento della top-5 la Suzuki di Andrea Iannone a 0″377 dalla Honda.

ORDINE DEI TEMPI WARM-UP GP THAILANDIA 2018 – MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.863 11 13 326.5

2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.990 11 13 0.127 0.127 324.8

3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.123 11 12 0.260 0.133 323.1

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’31.162 10 12 0.299 0.039 329.6

5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.240 6 11 0.377 0.078 320.5

6 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI 1’31.437 5 13 0.574 0.197 324.2

7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team DUCATI 1’31.588 13 13 0.725 0.151 323.2

8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.617 13 13 0.754 0.029 326.8

9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.659 6 12 0.796 0.042 321.5

10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.693 11 11 0.830 0.034 322.8

11 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’31.878 12 12 1.015 0.185 317.1

12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’31.940 12 13 1.077 0.062 320.0

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’31.948 12 13 1.085 0.008 320.1

14 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.010 11 13 1.147 0.062 316.4

15 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.030 11 13 1.167 0.020 322.1

16 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’32.085 6 11 1.222 0.055 325.9

17 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing DUCATI 1’32.090 8 13 1.227 0.005 322.7

18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.179 11 13 1.316 0.089 319.6

19 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’32.195 5 13 1.332 0.016 322.9

20 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team DUCATI 1’32.304 12 13 1.441 0.109 320.8

21 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI 1’32.332 8 11 1.469 0.028 324.9

22 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’32.514 5 13 1.651 0.182 324.8

23 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’32.522 10 13 1.659 0.008 318.1

