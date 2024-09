Chi si affaccia per la prima volta nel mondo delle scommesse sportive, o chi ha già sperimentato tanti bookmaker e cerca qualcosa di nuovo, potrebbe essere interessato ai nuovi siti scommesse.

In Italia emergono continuamente nuovi siti di gioco, interessati a guadagnare fette di mercato con funzionalità e promozioni innovative. Prima di registrarsi su questi nuovi bookmaker, bisogna analizzarli con attenzione, avendo compreso quali aspetti bisogna considerare per scegliere una nuova piattaforma di scommesse sicura e soddisfacente.

Betsson

Betsson si distingue come il miglior bookmaker emergente grazie all’ampia gamma e alla qualità delle promozioni offerte, sia per i nuovi iscritti che per i clienti già attivi. Tra queste spiccano un eccellente bonus di benvenuto, Super Quote combo, quote maggiorate antepost, rimborsi su scommesse perse, uno dei migliori bonus multipla e un bonus senza deposito al momento dell’iscrizione.

Netbet

NetBet si afferma come un promettente nuovo sito di scommesse grazie alla varietà e qualità delle promozioni riservate ai suoi utenti, siano essi nuovi iscritti o clienti fedeli. Tra le offerte più interessanti figurano un generoso bonus di benvenuto, promozioni settimanali con quote maggiorate, rimborsi su scommesse non vincenti, un bonus multipla competitivo e un bonus senza deposito all’iscrizione, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un’esperienza di scommesse completa e vantaggiosa.

Daznbet

Anche questo operatore è un relativamente nuovo bookmaker, avendo approdato sulla scena italiana nel 2023. Come gli altri operatori qui descritti, ha voluto distinguersi per l’ampia offerta di scommesse e giochi del casinò, ma anche per ricche promozioni accattivanti.

Admiralbet

Classico caso di falso nuovo sito scommesse, Admiralbet era apparso sul panorama del gioco d’azzardo legale in Italia già nel 2010, ma 10 anni dopo ha visto un rilancio della piattaforma e del brand ad esso collegato. Oggi, il bookmaker offre una sezione sport ricca e una casinò altrettanto interessante da esplorare, grazie anche agli incentivanti bonus benvenuto.

Betway

Sebbene Betway non sia tra i siti di scommesse più recenti, è di certo un operatore giovane che sta guadagnando terreno tra i top bookmaker online. La piattaforma offre un’interfaccia grafica piacevole e una vasta gamma di sport su cui scommettere. La Live Suite permette di scommettere in tempo reale su numerose discipline mentre offre la diretta streaming degli eventi più popolari. Anche Betway propone promozioni interessanti, tra cui un bonus di benvenuto, offerte periodiche e un esclusivo Elite Club.

Siti scommesse nuovi: quali sono le caratteristiche

I nuovi siti scommesse non sono tutti uguali fra loro ma hanno spesso caratteristiche comuni, capaci oggettivamente di innescare l’interesse dei nuovi giocatori. Fra le principali peculiarità c’è l’offerta di bonus di benvenuto generosi, con bonus scommesse, bonus casinò, cashback o altri vantaggi riservati ai nuovi utenti.

Un’altra caratteristica molto frequente è la presenza di tutte le ultime soluzioni tecnologiche per il gioco online: i nuovi siti tendono a entrare sulla scena con piattaforme veloci, reattive e mobile-first, oltre a mettere a disposizione app scommesse per dispositivi iOS e Android sin da subito.

Per approfondimenti sui servizi offerti da ciascun operatore, rinviamo alle recensioni dei bookmaker che offrono una panoramica completa.

Inoltre, i nuovi operatori arricchiscono il proprio palinsesto con decine e decine di mercati e tipologie di scommesse, includendo nella propria proposta anche sport di nicchia (tra cui gli eSport in grande crescita) o eventi speciali che potrebbero essere stati trascurati dai siti di pi lunga data.

A completare il quadro ci pensano funzionalità avanzate come il cash-out, le scommesse live con diretta streaming e la possibilità di costruire schedine personalizzate (bet builder), ulteriori elementi che contribuiscono a differenziare queste piattaforme.

Nuovi siti scommesse AAMS: in cosa differiscono

Solitamente, questi siti cercano di differenziarsi dalle piattaforme già presenti da anni con una veste grafica diversa, promozioni generose e una campagna di marketing ad hoc che veicoli la propria unicità.

Spesso, i nuovi operatori tentano di conquistare quote di mercato proponendo anche servizi personalizzati, come il cash out parziale e automatizzato, quote superiori alla media e tantissimi mercati su cui scommettere. L’obiettivo principale è attrarre utenti che cercano alternative ai siti di scommesse già noti, offrendo loro un’esperienza di gioco diversa e, almeno potenzialmente, vantaggiosa.

L’importanza della sicurezza nei nuovi siti scommesse 2024

L’aspetto principale da considerare quando si valutano nuovi bookmaker è la sicurezza. È importante affidarsi esclusivamente a piattaforme che proteggono i dati personali degli utenti e rispettano i requisiti fissati dalla normativa italiana, cosa che non avviene coi siti scommesse stranieri.

Oltre alla sicurezza dal punto di vista tecnico, il bookmaker deve operare in forza di una licenza regolarmente erogata dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) l’organismo statale che ha il compito di supervisionare e controllare il settore del gioco d’azzardo in Italia.

Questa concessione GAD (per il gioco a distanza) dà la piena garanzia agli utenti che potranno iscriversi al sito sicuri di trovare tutti gli strumenti per il Gioco Responsabile, all’interno di un ambiente digitale equo e trasparente.

Riteniamo altresì utile specificare che l’utilizzo di siti scommesse senza licenza pone il giocatore a rischio di subire sanzioni pecuniarie e penali.

Perchè scegliere un nuovo sito scommesse

Gli scommettitori e appassionati di giochi del casinò potrebbero chiedersi se valga la pena sperimentare completando la registrazione e quindi utilizzando i servizi di un sito scommesse nuovo. A tal proposito, abbiamo deciso di stilare una serie di vantaggi ottenibili coi nuovi siti scommesse e casinò:

Promozioni: oltre ai bonus di benvenuto più alti della media, spesso i nuovi siti offrono promozioni esclusive e programmi fedeltà interessanti.

oltre ai bonus di benvenuto più alti della media, spesso i nuovi siti offrono promozioni esclusive e programmi fedeltà interessanti. Sito veloce e dal design moderno: questi siti tendono a entrare sul mercato con siti di ultima generazione, già aggiornati secondo gli ultimi standard, risultando spesso più veloci e performanti degli altri siti di scommessa più vecchi.

questi siti tendono a entrare sul mercato con siti di ultima generazione, già aggiornati secondo gli ultimi standard, risultando spesso più veloci e performanti degli altri siti di scommessa più vecchi. Nuove tipologie di scommesse: i bookmaker nuovi sono più propensi a introdurre mercati di gioco innovativi, come le fastbet, nuovi handicap asiatici, e discipline fra cui gli eSport.

Questi sono solo alcuni dei vantaggi più tangibili. Ma allora qual è il motivo che frena molti a provare questi nuovi bookmaker?

Affidabilità da dimostrare: il recente lancio sul mercato non dà certezze rispetto all’affidabilità del marchio e l’effettiva capacità di mantenere le promesse.

