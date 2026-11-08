Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 8 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 8 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, la F1 con il GP del Brasile, il pattinaggio artistico con la Cup of China, il ciclocross con gli Europei, e tanto altro ancora.
Per quanto concerne le WTA Finals 2026, si disputerà la prima giornata del torneo di doppio femminile: la coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini si giocherà i primi punti in palio contro la ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend.
Alle ore 18.00 italiane è in programma il Gran Premio del Brasile di F1, che vedrà andare in scena la consueta gara lunga sul circuito di Interlagos. Già assegnato il titolo piloti a Kimi Antonelli, potrebbe chiudersi anche la classifica riservata ai costruttori, con la Mercedes che deve guadagnare 3 punti sulla Ferrari per festeggiare.
Il Motomondiale 2026 vedrà andare in archivio la ventesima tappa stagionale: per il GP del Qatar, al Lusail International Circuit, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. Marc Marquez per festeggiare il titolo deve guadagnare 25 punti su Jorge Martin.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 8 novembre
5.00 Trampolino elastico, Mondiali: finale individuale, maschile e femminile – Eurovision Sport
6.00 Golf, DP World Tour: HSBC Abu Dhabi, 4° giro – 8.00 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW
6.00 Pattinaggio artistico, Cup of China: libero maschile – Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
7.00 Triathlon, World Cup Hong Kong: staffetta mista – triathlonlive.io
9.00 Tennis, WTA 250 Hong Kong: finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTennis+
10.00 Olimpiadi Giovanili, 8a giornata – 13.40-14.30 Rai Sport HD e Rai Play; per tutti gli sport Olympic Channel; per atletica, beach wrestling e futsal su Discovery Plus e HBO Max
11.00 Ciclocross, Europei: junior maschile – Nessuna copertura tv / streaming
12.00 Basket, Serie A: Trieste-BC Roma – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW
12.00 Tennis, ATP 250 Stoccolma: qualificazioni e primo turno (1° match alle 12.00 Sonego-Montes De La Torre) – dalle ore 16.00 Tennis TV
12.30 Calcio, Serie A: Napoli-Lazio – DAZN, DAZN 1
12.30 Calcio femminile, Serie A: Parma-Como – DAZN
12.40-12.50 MotoGP, GP Qatar: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
13.00 Ciclocross, Europei: under 23 femminile – Nessuna copertura tv / streaming
14.00 Moto3, GP Qatar: gara – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
14.00 Tennis, WTA 250 Chennai: finale – Sky Sport 259, SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTennis+
14.30 Equitazione, Coppa del Mondo salto ostacoli – Rai Sport HD, Rai Play
15.00 Ciclocross, Europei: élite maschile – Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
15.00 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi: finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
15.00 Calcio, Serie A: Genoa-Milan – DAZN, DAZN 1
15.00 Calcio, Serie A: Monza-Atalanta – DAZN, DAZN 2
15.00 Calcio femminile, Serie A: Ternana-Fiorentina – DAZN
15.15 Moto2, GP Qatar: gara – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
16.00 Volley, Superlega: Milano-Civitanova – DAZN, VBTV
16.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Macerata – DAZN, YouTube Lega Volley Femminile
16.00 Basket, Serie A: Maxima Roma-Cantù – LBA TV
17.00 MotoGP, GP Qatar: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
17.00 Volley femminile, Serie A1: Consolini-Busto Arsizio – DAZN, YouTube Lega Volley Femminile
17.00 Volley femminile, Serie A1: Cuneo-Novara – DAZN
17.00 Basket, Serie A: Milano-Trento – LBA TV
17.30 Basket, Serie A: Tortona-Treviso – LBA TV
18.00 F1, GP Brasile: gara – Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, 21.25 differita TV8 HD e tv8.it
18.00 Volley, Superlega: Trento-Perugia – Rai Sport HD, VBTV, Rai Play
18.00 Volley, Superlega: Piacenza-Verona – VBTV
18.00 Volley, Superlega: Cisterna-Padova – VBTV
18.00 Volley, Superlega: Prata di Pordenone-Cuneo – VBTV
18.00 Volley femminile, Serie A1: Brescia-Bergamo – DAZN, YouTube Lega Volley Femminile
18.00 Basket, Serie A: Scafati-Napoli – LBA TV
18.00 Calcio, Serie A: Inter-Como – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
18.00 Calcio femminile, Serie A: Lazio-Napoli – DAZN
19.00 Basket, Serie A: Varese-Udine – LBA TV
20.30 Volley, Superlega: Monza- Modena – DAZN, VBTV
20.45 Calcio, Serie A: Fiorentina-Juventus – DAZN, DAZN 1
21.00 Tennis, WTA Finals: fase a gironi, 1a giornata (3° match dalle 21.00 Errani/Paolini-Siniakova/Townsend) – Sky Sport Tennis, SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTennis+
LA DIRETTA LIVE DELLE OLIMPIADI GIOVANILI DALLE 10.00
LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLOCROSS ELITE UOMINI DALLE 15.00
LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-MACERATA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00
LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 17.00
LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 18.00
LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-SINIAKOVA/TOWNSEND (3° MATCH DALLE 21.00)