Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Sport in tv

Sport in tv oggi (domenica 8 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Pubblicato

12 ore fa

il

Per approfondire:
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton / LaPresse

Oggi, domenica 8 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA,  la F1 con il GP del Brasile, il pattinaggio artistico con la Cup of China, il ciclocross con gli Europei, e tanto altro ancora.

Per quanto concerne le WTA Finals 2026, si disputerà la prima giornata del torneo di doppio femminile: la coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini si giocherà i primi punti in palio contro la ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend.

Alle ore 18.00 italiane è in programma il Gran Premio del Brasile di F1, che vedrà andare in scena la consueta gara lunga sul circuito di Interlagos. Già assegnato il titolo piloti a Kimi Antonelli, potrebbe chiudersi anche la classifica riservata ai costruttori, con la Mercedes che deve guadagnare 3 punti sulla Ferrari per festeggiare.

Il Motomondiale 2026 vedrà andare in archivio la ventesima tappa stagionale: per il GP del Qatar, al Lusail International Circuit, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. Marc Marquez per festeggiare il titolo deve guadagnare 25 punti su Jorge Martin.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 8 novembre

5.00 Trampolino elastico, Mondiali: finale individuale, maschile e femminile – Eurovision Sport

6.00 Golf, DP World Tour: HSBC Abu Dhabi, 4° giro – 8.00 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW

6.00 Pattinaggio artistico, Cup of China: libero maschile – Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

7.00 Triathlon, World Cup Hong Kong: staffetta mista – triathlonlive.io

9.00 Tennis, WTA 250 Hong Kong: finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTennis+

10.00 Olimpiadi Giovanili, 8a giornata – 13.40-14.30 Rai Sport HD e Rai Play; per tutti gli sport Olympic Channel; per atletica, beach wrestling e futsal su Discovery Plus e HBO Max

11.00 Ciclocross, Europei: junior maschile – Nessuna copertura tv / streaming

12.00 Basket, Serie A: Trieste-BC Roma – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

12.00 Tennis, ATP 250 Stoccolma: qualificazioni e primo turno (1° match alle 12.00 Sonego-Montes De La Torre) – dalle ore 16.00 Tennis TV

12.30 Calcio, Serie A: Napoli-Lazio – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Parma-Como – DAZN

12.40-12.50 MotoGP, GP Qatar: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

13.00 Ciclocross, Europei: under 23 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

14.00 Moto3, GP Qatar: gara – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

14.00 Tennis, WTA 250 Chennai: finale – Sky Sport 259, SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTennis+

14.30 Equitazione, Coppa del Mondo salto ostacoli – Rai Sport HD, Rai Play

15.00 Ciclocross, Europei: élite maschile – Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

15.00 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi: finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

15.00 Calcio, Serie A: Genoa-Milan – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Monza-Atalanta – DAZN, DAZN 2

15.00 Calcio femminile, Serie A: Ternana-Fiorentina – DAZN

15.15 Moto2, GP Qatar: gara – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

16.00 Volley, Superlega: Milano-Civitanova – DAZN, VBTV

16.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Macerata – DAZN, YouTube Lega Volley Femminile

16.00 Basket, Serie A: Maxima Roma-Cantù – LBA TV

17.00 MotoGP, GP Qatar: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

17.00 Volley femminile, Serie A1: Consolini-Busto Arsizio – DAZN, YouTube Lega Volley Femminile

17.00 Volley femminile, Serie A1: Cuneo-Novara – DAZN

17.00 Basket, Serie A: Milano-Trento – LBA TV

17.30 Basket, Serie A: Tortona-Treviso – LBA TV

18.00 F1, GP Brasile: gara – Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, 21.25 differita TV8 HD e tv8.it

18.00 Volley, Superlega: Trento-Perugia – Rai Sport HD, VBTV, Rai Play

18.00 Volley, Superlega: Piacenza-Verona – VBTV

18.00 Volley, Superlega: Cisterna-Padova – VBTV

18.00 Volley, Superlega: Prata di Pordenone-Cuneo – VBTV

18.00 Volley femminile, Serie A1: Brescia-Bergamo – DAZN, YouTube Lega Volley Femminile

18.00 Basket, Serie A: Scafati-Napoli – LBA TV

18.00 Calcio, Serie A: Inter-Como – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Calcio femminile, Serie A: Lazio-Napoli – DAZN

19.00 Basket, Serie A: Varese-Udine – LBA TV

20.30 Volley, Superlega: Monza- Modena – DAZN, VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Fiorentina-Juventus – DAZN, DAZN 1

21.00 Tennis, WTA Finals: fase a gironi, 1a giornata (3° match dalle 21.00 Errani/Paolini-Siniakova/Townsend) – Sky Sport Tennis, SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTennis+

LA DIRETTA LIVE DELLE OLIMPIADI GIOVANILI DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLOCROSS ELITE UOMINI DALLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-MACERATA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 17.00

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 18.00

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-SINIAKOVA/TOWNSEND (3° MATCH DALLE 21.00)

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati: