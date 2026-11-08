A1 volley femminile oggi in tv: orari partite domenica 8 novembre, canali, streaming

Quattro partite completano oggi, domenica 8 novembre, la settima giornata della Serie A1 femminile. Il programma propone una capolista chiamata a difendere il proprio percorso perfetto, uno scontro diretto in coda, il derby lombardo e un Novara alla ricerca di continuità.

LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-MACERATA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00

Il primo pallone si alzerà alle 16.00 al Palaverde, dove la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano riceverà la Cbf Balducci Hr Macerata. Le venete hanno raccolto diciotto punti senza lasciare set alle avversarie, ma si troveranno davanti una formazione rilanciata da due vittorie consecutive. Macerata dovrà innanzitutto resistere alla pressione in battuta delle campionesse d’Italia, proteggendo la ricezione per permettere a Bonelli di distribuire il gioco anche al centro con Mazzaro e Farriol. Gardini, Schut e Decortes avranno bisogno di palloni vari e di un sistema di copertura pronto a offrire nuove occasioni dopo gli attacchi rallentati. Conegliano cercherà invece di imporre il proprio ritmo fin dalle prime rotazioni: Wołosz può alternare Haak, le schiacciatrici e le centrali senza rendere prevedibile la costruzione. Per le marchigiane servirà una prova di grande ordine, scegliendo con lucidità quando forzare e quando sfruttare le mani del muro.

Alle 17.00 il Palasport di Cervia ospiterà una sfida dal peso specifico rilevante nella zona bassa della graduatoria. Omag Consolini Volley 1907 e Laica Cioccolato Uyba condividono quota 4 punti e cercano una vittoria capace di dare respiro alla classifica e fiducia al proprio percorso. Le romagnole devono trovare maggiore continuità offensiva, evitando di caricare esclusivamente Rivero e Bracchi: il coinvolgimento delle centrali e la produttività di Adelusi sui palloni staccati potranno rendere meno leggibile il gioco. Busto Arsizio proverà a intervenire con il servizio di Grozer e Wada, ma dovrà poi concretizzare le occasioni costruite nella fase di break. Seki sarà chiamata a distribuire con equilibrio lungo tutta la rete, mentre San Giovanni in Marignano dovrà mantenere pazienza contro il muro schierato. Errori gratuiti e gestione dei finali potrebbero decidere una partita che si annuncia equilibrata. Alla stessa ora, al Palazzo dello Sport di Cuneo, la Granda Volley Cuneo proverà a risalire dal penultimo posto contro la Igor Gorgonzola Novara. Le padrone di casa hanno bisogno di ricezioni precise per distribuire le responsabilità tra McBride, Baka, Pucelj e il gioco centrale, evitando di offrire riferimenti troppo chiari al muro avversario. Novara possiede però qualità e profondità sufficienti per prendere il controllo della sfida attraverso battuta e muro. Cambi potrà alternare Grobelna e Tolok, senza rinunciare alle combinazioni con Bonifacio e Squarcini. Cuneo dovrà accettare anche gli scambi prolungati, ma sarà fondamentale chiudere con efficacia le azioni ricostruite: difendere senza trasformare il pallone successivo rischierebbe di favorire la maggiore varietà offensiva della Igor.

La domenica si chiuderà alle 18.00 al PalaGeorge di Montichiari con il derby tra Banca Valsabbina Millenium Brescia e ChorusLife Volley Bergamo. Brescia cerca una scossa dopo un avvio da due punti, mentre Bergamo vuole reagire alla sconfitta contro Scandicci. Le padrone di casa dovranno sfruttare meglio la qualità del primo tocco, coinvolgendo le centrali per non lasciare tutto il peso dell’attacco a Mihaljević e Novosel. Dall’altra parte, Pietrini e Kipp rappresentano i principali terminali offensivi, ma il contributo di Meli, Van Avermaet e Stigrot sarà indispensabile per distribuire la pericolosità. Il servizio bergamasco dovrà incidere più di quanto fatto nell’ultima giornata; Brescia proverà invece a costruire il proprio risultato attraverso muro, difesa e contrattacco. Nel derby conteranno soprattutto lucidità e capacità di sfruttare i palloni decisivi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di domenica 8 novembre della settima giornata di A1 femminile.

CALENDARIO AI FEMMINILE VOLLEY OGGI

Domenica 8 novembre

Ore 16.00 – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano vs Cbf Balducci Hr Macerata – Diretta streaming su DAZN e in chiaro sul canale YouTube della Lega Volley Femminile

Ore 17.00 – Omag Consolini Volley 1907 vs Laica Cioccolato Uyba – Diretta streaming su DAZN e in chiaro sul canale YouTube della Lega Volley Femminile

Ore 17.00 – Granda Volley Cuneo vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta streaming su DAZN e a pagamento sul canale YouTube della Lega Volley Femminile

Ore 18.00 – Banca Valsabbina Millenium Brescia vs ChorusLife Volley Bergamo – Diretta streaming su DAZN e in chiaro sul canale YouTube della Lega Volley Femminile