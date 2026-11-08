LIVE F1, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Leclerc e Antonelli penalizzati, cambia l’ordine di arrivo! Norris vince

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

AGGIORNAMENTO ORE 23.00. I commissari di gara hanno inflitto tre penalizzazioni di cinque secondi. Gli interessati sono Charles Leclerc (per il contatto con Liam Lawson nelle battute conclusive della gara), Kimi Antonelli (per unsafe release ai danni di Franco Colapinto) e Oliver Bearman (per unsafe release ai danni di Leclerc). La sanzione non ha avuto conseguenze per Antonelli (resta quinto), mentre ha fatto retrocedere Leclerc di una posizione: da settimo a ottavo, in favore di Liam Lawson.

19.49 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

19.48 Appuntamento a Las Vegas tra due settimane: si correrà di notte.

19.46 La classifica costruttori con la Mercedes matematicamente vincitrice del titolo:

1 Mercedes 652

2 Ferrari 512

3 Red Bull 415

4 McLaren 398

5 Racing Bulls 112

6 Alpine 69

7 Haas F1 Team 31

8 Audi 28

9 Williams 12

10 Aston Martin 7

11 Cadillac 0

19.45 La classifica aggiornata del Mondiale piloti, con Kimi già campione:

1 Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 390

2 Max Verstappen (Paesi Bassi, Red Bull) 279

3 Lewis Hamilton (Regno Unito, Ferrari) 261

4 George Russell (Regno Unito, Mercedes) 262

5 Charles Leclerc (Monaco, Ferrari) 251

6 Lando Norris (Regno Unito, McLaren) 246

7 Oscar Piastri (Australia, McLaren) 152

8 Isack Hadjar (Francia, Red Bull) 122

9 Liam Lawson (Nuova Zelanda, Racing Bulls) 87

10 Pierre Gasly (Francia, Alpine) 42

11 Arvid Lindblad (Regno Unito, Racing Bulls) 38

12 Franco Colapinto (Argentina, Alpine) 27

13 Oliver Bearman (Regno Unito, Haas) 23

14 Gabriel Bortoleto (Brasile, Audi) 14

15 Nico Hulkenberg (Germania, Audi) 14

16 Esteban Ocon (Francia, Haas) 7

17 Fernando Alonso (Spagna, Aston Martin) 7

18 Carlos Sainz Jr. (Spagna, Williams) 7

19 Alexander Albon (Thailandia, Williams) 5

20 Yuki Tsunoda (Giappone, Racing Bulls) 1

21 Ryo Hirakawa (Giappone, Haas) 1

22 Lance Stroll (Canada, Aston Martin) 0

23 Valtteri Bottas (Finlandia, Cadillac) 0

24 Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0

19.44 Una delle peggiori gare dell’anno per la Ferrari. Hamilton e Leclerc hanno accusato problemi di grip, riuscendo solo in alcune finestre temporali limitate a girare su tempi interessanti.

19.43 Antonelli aveva dominato in avvio con gomme intermedie, aveva 7″ su Norris. Poi qualcosa si è rotto dopo il pit-stop: con mescole slick prima è andato in testacoda, poi dopo due tornate ha commesso un altro errore in frenata. Lì si è giocato il podio. A posteriori, infine, avrebbe potuto ritardare il secondo pit-stop, dato che di lì a poco è tornata la pioggia. Insomma, una domenica in cui è andato tutto storto. E su di lui incombe anche una (influente?) penalità per unsafe release.

19.43 Dopo una rimonta folgorante in avvio, con sorpassi a ripetizione, Verstappen si è arenato nella fase in cui la pista è rimasta asciutta, accumulando un divario incolmabile nei confronti di Norris.

19.42 Norris è stato poco appariscente. Tuttavia, dopo una brutta partenza, non ha sbagliato più nulla, dimostrando una grande solidità sul bagnato.

19.41 La Mercedes ha vinto matematicamente il nono titolo costruttori della sua storia. Il record resta della Ferrari: 16.

19.40 L’ordine d’arrivo:

1 Lando Norris (McLaren)

2 Max Verstappen (Red Bull) +14.602

3 Isack Hadjar (Red Bull) +24.485

4 George Russell (Mercedes) +33.991

5 Kimi Antonelli (Mercedes) +36.017

6 Oscar Piastri (McLaren) +56.357

7 Charles Leclerc (Ferrari) +72.037

8 Liam Lawson (Racing Bulls) +74.118

9 Lewis Hamilton (Ferrari) 1 L

10 Nico Hulkenberg (Audi) 1 L

11 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1 L

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 1 L

13 Franco Colapinto (Alpine) 1 L

14 Pierre Gasly (Alpine) 1 L

15 Alexander Albon (Williams) 1 L

16 Gabriel Bortoleto (Audi) 1 L

17 Oliver Bearman (Haas) 1 L

18 Sergio Perez (Cadillac) 2 L

19 Carlos Sainz (Williams) 2 L

20 Rafael Câmara (Haas) 2 L

19.38 Lando Norris vince con merito il GP del Brasile 2026 di F1. Non ha sbagliato nulla.

71° giro/71 Iniziata l’ultima tornata.

70° giro/71 Leclerc sorpassa all’esterno Lawson ed è settimo.

70° giro/71 CONTATTO! Leclerc tocca la ruota posteriore sinistra di Lawson con la sua anteriore destra!

70° giro/71 Norris amministra 14″ su Verstappen.

69° giro/71 Antonelli si mantiene a 1″8 da Russell. Leclerc cerca un pertugio per sopravanzare Lawson.

68° giro/71 Leclerc in bagarre con Lawson per la settima posizione.

68° giro/71 Antonelli verrà investigato al termine della gara per unsafe release.

67° giro/71 Antonelli in avvio di gara aveva dimostrato ottime qualità sul bagnato: stava dominando, dopo aver fulminato Norris al via. Poi, dopo il pit-stop ed il passaggio alle gomme slick, qualcosa si è inceppato.

66° giro/71 Anche con 5 secondi di penalità, Antonelli chiuderebbe comunque quinto. E’ stata per lui la gara più difficile dell’anno. E’ andata bene che sia arrivata a giochi conclusi per l’iride.

65° giro/71 Notato l’unsafe release commesso da Antonelli. La penalità è quasi certa.

65° giro/71 Situazione ormai consolidata. Norris al comando con 10″9 su Verstappen e 22″9 su Hadjar.

64° giro/71 Viene chiesto via radio ad Antonelli di cedere la posizione a Russell. Ora l’italiano è quinto.

64° giro/71 La classifica aggiornata:

1 Lando Norris (McLaren)

2 Max Verstappen (Red Bull) +11.793

3 Isack Hadjar (Red Bull) +24.742

4 Kimi Antonelli (Mercedes) +27.869

5 George Russell (Mercedes) +28.581

6 Oscar Piastri (McLaren) +50.518

7 Liam Lawson (Racing Bulls) +60.436

8 Charles Leclerc (Ferrari) +63.445

9 Lewis Hamilton (Ferrari) 1 L

10 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1 L

11 Nico Hulkenberg (Audi) 1 L

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 1 L

13 Franco Colapinto (Alpine) 1 L

14 Alexander Albon (Williams) 1 L

15 Pierre Gasly (Alpine) 1 L

16 Gabriel Bortoleto (Audi) 1 L

17 Oliver Bearman (Haas) 1 L

18 Carlos Sainz (Williams) 2 L

19 Sergio Perez (Cadillac) 1 L

20 Rafael Câmara (Haas) 2 L

63° giro/71 Hamilton va in testacoda, poi riesce a ripartire e rientra ai box per montare gomme intermedie.

63° giro/71 PENALITA’ IN ARRIVO PER ANTONELLI! Unsafe release nei confronti di Colapinto. E’ ripartito dopo il pit-stop senza dare la precedenza all’argentino, che stava sopraggiungendo.

63° giro/71 Adesso si fermano tutti: anche Norris, Verstappen, Hadjar ed Antonelli. Hamilton prosegue con le gomme da asciutto, ma piove tantissimo.

62° giro/71 Russell rientra ai box e monta gomme intermedie.

62° giro/71 Norris continua a guadagnare su Verstappen anche in queste condizioni: 13″4 il gap.

61° giro/71 SCODATA DI ANTONELLI! Sta rischiando tantissimo in queste condizioni nel tentativo di sorpassare Hadjar. L’asfalto è già viscido.

60° giro/71 Antonelli incollato ad Hadjar.

60° giro/71 Piove tanto, ma per il momento nessuno rientra per montare gomme intermedie o full wet.

59° giro/71 Aumenta l’intensità della pioggia. A Leclerc viene chiesto di far passare Hamilton. Il monegasco esegue.

59° giro/71 Antonelli in scia ad Hadjar per il terzo posto.

58° giro/71 Antonelli, a posteriori, non avrebbe dovuto fermarsi e proseguire ancora qualche giro, per poi montare gomme da bagnato. Certo, con il ‘senno di poi…’ è facile.

58° giro/71 Si alza un forte vento, attenzione…

57° giro/71 Norris al comando con 8″3 su Verstappen, 16″1 su Hadjar e 18″5 su Antonelli.

57° giro/71 Russell fa passare Antonelli. MA TORNA A PIOVERE!

56° giro/71 “Antonelli è più veloce di 2 secondi, non danneggiarlo“, viene detto via radio a Russell.

56° giro/71 Antonelli è il più veloce in pista. Sta per superare Russell.

55° giro/71 A Norris viene detto via radio che è attesa pioggia forte intorno al giro n.65. Ma sarà vero?

55° giro/71 La classifica aggiornata:

1 Lando Norris (McLaren)

2 Max Verstappen (Red Bull) +7.402

3 Kimi Antonelli (Mercedes) +20.840

4 George Russell (Mercedes) +17.447

5 Isack Hadjar (Red Bull) +16.036

6 Oscar Piastri (McLaren) +31.554

7 Charles Leclerc (Ferrari) +41.309

8 Liam Lawson (Racing Bulls) +43.084

9 Lewis Hamilton (Ferrari) +48.239

10 Nico Hulkenberg (Audi) +61.023

11 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +67.325

12 Pierre Gasly (Alpine) 1 L

13 Franco Colapinto (Alpine) +71.582

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 1 L

15 Alexander Albon (Williams) 1 L

16 Gabriel Bortoleto (Audi) 1 L

17 Sergio Perez (Cadillac) 1 L

18 Oliver Bearman (Haas) 1 L

19 Carlos Sainz (Williams) 1 L

20 Rafael Câmara (Haas) 2 L

54° giro/71 Hadjar sorpassa Russell, che si è fermato una sola volta.

54° giro/71 Alla fine Antonelli si ferma ed effettua il secondo pit-stop. Gomme soft.

53° giro/71 Ad Antonelli viene chiesto di rimanere in pista per vedere cosa succede. Tradotto: aspettano la pioggia. E’ proprio una scommessa azzardata…

52° giro/71 Antonelli deve fermarsi. Perde 1″5 secco su Norris.

51° giro/71 Antonelli al comando con 8″9 su Norris. Ma l’italiano ha effettuato un cambio gomme in meno rispetto al britannico.

51° giro/71 Pit-stop anche per Hadjar. Anche per il francese ancora gomme soft.

50° giro/71 Adesso Hadjar al comando con 1″8 su Antonelli.

50° giro/71 Pit-stop per Norris. Anche per lui gomme soft.

49° giro/71 Verstappen, con gomme soft appena montate, guadagna quasi 1″5 su Norris ed Antonelli.

48° giro/71 Antonelli intanto a 2″6 da Hadjar, è molto più veloce.

48° giro/71 COLPO DI SCENA! Hadjar dice via radio che sta piovendo!

47° giro/71 Hamilton supera Alonso a velocità doppia ed è nono.

47° giro/71 Antonelli si porta a 3″6 da Hadjar. Sta provando a salvare la gara.

46° giro/71 Verstappen torna in pista davanti a Russell, che ha appena sorpassato Lawson.

46° giro/71 Secondo pit-stop anche per Verstappen: monta ancora gomme soft.

46° giro/71 La classifica aggiornata:

1 Lando Norris (McLaren)

2 Max Verstappen (Red Bull) +11.441

3 Isack Hadjar (Red Bull) +12.155

4 Kimi Antonelli (Mercedes) +16.307

5 Oscar Piastri (McLaren) +22.841

6 Liam Lawson (Racing Bulls) +38.073

7 George Russell (Mercedes) +38.318

8 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +54.010

9 Nico Hulkenberg (Audi) +52.377

10 Charles Leclerc (Ferrari) +62.272

11 Fernando Alonso (Aston Martin) +69.711

12 Lewis Hamilton (Ferrari) +72.168

13 Franco Colapinto (Alpine) 1 L

14 Pierre Gasly (Alpine) 1 L

15 Oliver Bearman (Haas) 1 L

16 Alexander Albon (Williams) 1 L

17 Carlos Sainz (Williams) 1 L

18 Sergio Perez (Cadillac) 1 L

19 Gabriel Bortoleto (Audi) 1 L

20 Rafael Câmara (Haas) 1 L

45° giro/71 Antonelli si riporta a 5″1 dal podio virtuale di Hadjar.

44° giro/71 Verstappen continua a perdere: 10″6 da Norris.

43° giro/71 Hamilton ‘sorpassa’ Norris e si sdoppia.

42° giro/71 1’14″072 per Hamilton, si tratta del giro veloce.

42° giro/71 Solo adesso Antonelli riesce finalmente a guidare sui tempi di Norris.

41° giro/71 Russell, dopo il precedente errore pacchiano in uscita dalla pit-lane, ora sta girando fortissimo e sta andando a riprendere Lawson.

40° giro/71 Hamilton torna in pista alle spalle del leader Norris, dunque è doppiato.

40° giro/71 Leclerc sorpassa Alonso ed è decimo.

39° giro/71 Secondo pit-stop per Hamilton: monta ancora gomme soft.

39° giro/71 Verstappen si trova a ben 9 secondi da Norris.

38° giro/71 Viene chiesto ad Hadjar di far passare Verstappen: il francese esegue senza battere ciglio.

37° giro/71 Russell continua ad essere il più veloce in pista. Guadagna un secondo a tornata su Antonelli.

37° giro/71 Hami9lton ha preso la scia di Hulkenberg.

36° giro/71 La classifica aggiornata a metà gara:

1 Lando Norris (McLaren)

2 Isack Hadjar (Red Bull) +7.721

3 Max Verstappen (Red Bull) +8.585

4 Kimi Antonelli (Mercedes) +17.243

5 Oscar Piastri (McLaren) +23.033

6 Liam Lawson (Racing Bulls) +32.467

7 George Russell (Mercedes) +40.312

8 Nico Hulkenberg (Audi) +46.013

9 Lewis Hamilton (Ferrari) +46.972

10 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +49.853

11 Fernando Alonso (Aston Martin) +57.429

12 Alexander Albon (Williams) +58.567

13 Pierre Gasly (Alpine) +58.901

14 Charles Leclerc (Ferrari) +59.188

15 Franco Colapinto (Alpine) +62.305

16 Oliver Bearman (Haas) 1 L

17 Carlos Sainz (Williams) 1 L

18 Sergio Perez (Cadillac) 1 L

19 Rafael Câmara (Haas) 1 L

20 Gabriel Bortoleto (Audi) 1 L

35° giro/71 Solo un nuovo arrivo della pioggia potrebbe rimescolare ormai le carte. O una Safety Car. Norris vola con 7″4 su Hadjar, che a breve farà passare il capitano Verstappen.

34° giro/71 Spettacolare corpo a corpo da Alonso ed Albon: passa lo spagnolo.

34° giro/71 Piastri sta andando a riprendere un impotente Antonelli: 5″7 il gap. Si accende invece Russell, che realizza il giro veloce della gara.

34° giro/71 Ricordiamo che, da regolamento, è stato smarcato l’obbligo di montare due diverse mescole di gomme, perché la gara è stata bagnata. In teoria si potrebbe anche andare sino in fondo con le soft.

33° giro/71 Norris indemoniato: rifila un mezzo secondo secco alle due Red Bull.

32° giro/71 Si ritira Stroll con la Aston Martin.

32° giro/71 Hamilton si porta a 1″8 da Hulkenberg.

31° giro/71 Proseguono le difficoltà di Antonelli. Continua a perdere tra i 4 ed i 6 decimi a giro dai tre piloti che lo precedono.

30° giro/71 La McLaren è già la scuderia più vincente della storia nel GP del Brasile con otto successi. Ora può salire a nove con Norris.

30° giro/71 Russell sorpassa Hulkenberg all’esterno e si prende la settima posizione.

30° giro/71 Norris amministra 4″9 su Hadjar e 8″5 su Verstappen.

29° giro/71 Hamilton infila Lindblad ed è nono. Adesso però ha davanti Russell, distante ben 3″8.

29° giro/71 Hulkenberg e Russell in bagarre per la settima posizione.

28° giro/71 Antonelli è sprofondato con le gomme da asciutto. Era in testa con 7″ su Norris, adesso è quarto a 14″ dalla vetta!

27° giro/71 Hamilton entra in zona punti e sorpassa Albon.

27° giro/71 La classifica aggiornata:

1 Lando Norris (McLaren)

2 Isack Hadjar (Red Bull) +3.697

3 Max Verstappen (Red Bull) +8.289

4 Kimi Antonelli (Mercedes) +13.016

5 Oscar Piastri (McLaren) +23.133

6 Liam Lawson (Racing Bulls) +24.986

7 Nico Hulkenberg (Audi) +35.704

8 George Russell (Mercedes) +36.211

9 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +40.467

10 Alexander Albon (Williams) +42.590

11 Lewis Hamilton (Ferrari) +41.162

12 Fernando Alonso (Aston Martin) +43.574

13 Pierre Gasly (Alpine) +46.363

14 Charles Leclerc (Ferrari) +49.902

15 Franco Colapinto (Alpine) +51.799

16 Carlos Sainz (Williams) +66.080

17 Oliver Bearman (Haas) +66.422

18 Lance Stroll (Aston Martin) +67.186

19 Gabriel Bortoleto (Audi) +67.727

20 Sergio Perez (Cadillac) +68.562

21 Rafael Câmara (Haas)

26° giro/71 Finora una domenica molto difficile per l’Italia: né Antonelli né la Ferrari stanno brillando, anzi.

26° giro/71 Hamilton non riesce a sbarazzarsi di Albon e resta 11°.

25° giro/71 “Non riesco a girare nelle curve a sinistra“, si sfoga Antonelli via radio.

25° giro/71 Gasly sorpassa Leclerc con la Alpine ed è 13°.

25° giro/71 Antonelli sta affrontando la gara peggiore dell’anno, con due errori di guida. E’ consolante che stia arrivando a Mondiale già in tasca.

24° giro/71 ALTRO ERRORE! Antonelli sbaglia di nuovo la frenata in fondo al rettilineo. Finisce fuori pista e viene passato da Verstappen: è quarto. Gara che sembra compromessa per l’italiano.

23° giro/71 Ferrari in difficoltà enorme. Leclerc non riesce a tenere il passo di Alonso, che lo precede.

23° giro/71 Verstappen a 1″1 da Antonelli. L’italiano ha proprio pagato il passaggio da gomme intermedie a slick.

22° giro/71 Tutti i piloti in pista con gomme soft al momento.

22° giro/71 La classifica aggiornata:

1 Lando Norris (McLaren)

2 Isack Hadjar (Red Bull) +3.115

3 Kimi Antonelli (Mercedes) +5.083

4 Max Verstappen (Red Bull) +6.206

5 Liam Lawson (Racing Bulls) +16.278

6 Oscar Piastri (McLaren) +16.872

7 Nico Hulkenberg (Audi) +27.236

8 George Russell (Mercedes) +29.013

9 Alexander Albon (Williams) +30.445

10 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +31.161

11 Lewis Hamilton (Ferrari) +31.462

12 Fernando Alonso (Aston Martin) +36.392

13 Charles Leclerc (Ferrari) +39.103

14 Pierre Gasly (Alpine) +40.956

15 Franco Colapinto (Alpine) +41.996

16 Lance Stroll (Aston Martin) +51.681

17 Carlos Sainz (Williams) +52.775

18 Oliver Bearman (Haas) +53.544

19 Gabriel Bortoleto (Audi) +54.265

20 Sergio Perez (Cadillac) +57.438

21 Rafael Câmara (Haas) +62.463

21° giro/71 Antonelli non va dopo aver montato le gomme soft. Viene superato anche da Hadjar. E adesso sta arrivando Verstappen a doppia velocità.

20° giro/71 NOOOOOO!!! Errore di Kimi Antonelli! Va in testacoda in fondo al rettilineo! Riesce a ripartire, ma ora è secondo e viene tallonato da Hadjar.

Il testacoda di Russell all’uscita dalla pit-lane:

Drama! Russell has spun in the pit lane exit after switching to slicks 🤯 He finally manages to get his Mercedes pointing in the right direction but has he got damage? #F1 #BrazilGP LAP 17/71 https://t.co/LoS4vwmzPl — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

19° giro/71 Antonelli urla via radio che qualcosa non va.

18° giro/71 ANTONELLI FATICA A SCALDARE LE GOMME! Norris si porta in scia all’italiano!

18° giro/71 Antonelli è tornato in pista al comando con 3″9 su Norris. Ha perso 3 secondi secchi.

18° giro/71 Pit-stop anche per Antonelli e Verstappen.

17° giro/71 ERRORE PACCHIANO! Russell va in testacoda in uscita dalla pit-lane! E’ costretto ad effettuare un altro testacoda voluto per rimettersi in carreggiata e ripartire. Umiliante quanto accaduto per il britannico…

17° giro/71 Adesso Antonelli rischia tantissimo. Pit-stop per Norris, Russell, Hadjar e Lawson. Qui potrebbero guadagnare tanto sull’italiano.

16° giro/71 Hamilton è velocissimo, sta guadagnando oltre 2 secondi a giro sulla concorrenza. La pista è ormai quasi asciutta, salvo in qualche tratto ancora umido.

16° giro/71 Antonelli mantiene 6″9 su Norris. Hamilton è rientrato in pista in 20ma posizione. Anche Sainz ha montato le soft: sono gli unici due in pista con mescole da asciutto.

15° giro/71 HAMILTON ROMPE GLI INDUGI! E’ il primo a montare gomme slick (da asciutto). Il britannico ha montato le soft. Ora la Ferrari deve augurarsi che non torni a piovere…

14° giro/71 Alonso molto vicino a Leclerc. Che brutta Ferrari…Le Rosse non hanno passo in queste condizioni di asfalto umido.

14° giro/71 Per il momento ancora nessuno azzarda le gomme da asciutto.

14° giro/71 Perez sorpassa Camara e si toglie dall’ultima posizione.

14° giro/71 Norris in grande difficoltà: Russell ne ha preso la scia.

13° giro/71 Adesso Antonelli sta rifilando un secondo a tornata a Norris!

13° giro/71 La classifica aggiornata:

1 Kimi Antonelli (Mercedes)

2 Lando Norris (McLaren) +8.003

3 George Russell (Mercedes) +8.941

4 Isack Hadjar (Red Bull) +11.960

5 Max Verstappen (Red Bull) +16.538

6 Liam Lawson (Racing Bulls) +18.984

7 Oscar Piastri (McLaren) +19.658

8 Nico Hulkenberg (Audi) +25.956

9 Alexander Albon (Williams) +29.609

10 Oliver Bearman (Haas) +31.057

11 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +31.950

12 Charles Leclerc (Ferrari) +32.384

13 Fernando Alonso (Aston Martin) +32.804

14 Lewis Hamilton (Ferrari) +33.497

15 Pierre Gasly (Alpine) +36.145

16 Franco Colapinto (Alpine) +37.534

17 Carlos Sainz (Williams) +41.812

18 Lance Stroll (Aston Martin) +40.950

19 Gabriel Bortoleto (Audi) +42.803

20 Rafael Câmara (Haas) +43.985

21 Sergio Perez (Cadillac) +44.707

12° giro/71 Verstappen sorpassa Lawson ed è quinto. Ricordiamo che partiva 21°…

11° giro/71 Antonelli intanto continua ad incrementare: 5″6 su Norris.

11° giro/71 Russell infila all’interno Hadjar e si prende la terza posizione.

10° giro/71 Hamilton ha problemi: viene superato anche dalla Aston Martin di Alonso.

10° giro/71 DUELLO FURIBONDO! Leclerc ha sorpassato Hamilton, il britannico ha riaffiancato il monegasco, procedendo in parallelo sul rettilineo! Alla fine la staccata alla prima curva ha premiato il monegasco.

9° giro/71 Ferrari in grandissima difficoltà: Hamilton viene passato da Lindblad e viene attaccato da Leclerc…

9° giro/71 La classifica aggiornata:

1 Kimi Antonelli (Mercedes)

2 Lando Norris (McLaren) +4.283

3 Isack Hadjar (Red Bull) +7.778

4 George Russell (Mercedes) +8.491

5 Liam Lawson (Racing Bulls) +11.726

6 Max Verstappen (Red Bull) +13.995

7 Nico Hulkenberg (Audi) +17.189

8 Oscar Piastri (McLaren) +16.354

9 Alexander Albon (Williams) +20.651

10 Oliver Bearman (Haas) +22.920

11 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +24.062

12 Lewis Hamilton (Ferrari) +24.233

13 Charles Leclerc (Ferrari) +24.505

14 Fernando Alonso (Aston Martin) +25.852

15 Pierre Gasly (Alpine) +27.420

16 Franco Colapinto (Alpine) +29.020

17 Carlos Sainz (Williams) +30.253

18 Rafael Câmara (Haas) +30.609

19 Lance Stroll (Aston Martin) +31.251

20 Gabriel Bortoleto (Audi) +31.855

21 Sergio Perez (Cadillac) +33.450

8° giro/71 Anche Russell si sbarazza di Lawason ed è quarto. Verstappen ha superato Hulkenberg ed è sesto.

8° giro/71 Hamilton restituisce la posizione a Bearman ed è 11°.

8° giro/71 Hamilton finisce sotto investigazione per aver tratto vantaggio da un’uscita di pista in un duello con Bearman.

7° giro/71 Dopo un avvio folle, si è arenata la rimonta di Hamilton, sempre decimo. Leclerc è 13°, in lotta con Lindblad.

7° giro/71 Via radio chiedono ad Antonelli di cercare il bagnato. La pista si sta rapidamente asciugando. Vedremo chi romperà gli indugi con le slick.

7° giro/71 Anche Hadjar sorpassa Lawson ed è terzo.

6° giro/71 Corpo a corpo furibondo, Norris alla fine passa Lawson all’interno ed è secondo a 5″3 da Antonelli.

6° giro/71 Norris vicinissimo a Lawson per la seconda posizione.

6° giro/71 Verstappen si trova a soli 12″6 da Antonelli.

5° giro/71 Verstappen ci sta dimostrando cosa significhi essere fenomeni.

5° giro/71 MOSTRUOSO! Verstappen sorpassa in due curve prima Piastri e poi Albon. Sta veramente facendo un altro sport!

5° giro/71 Verstappen non sarà investigato.

4° giro/71 Verstappen notato per un possibile posizionamento errato in partenza.

4° giro/71 Antonelli allunga: 2″1 su Lawson.

4° giro/71 Verstappen svernicia Hamilton grazie ad una miglior trazione della Red Bull e si prende la nona posizione.

La prima curva:

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT IN SÃO PAULO!!! 🇧🇷 Antonelli gets past Norris and leads into Turn 1 #F1 #BrazilGP https://t.co/ZAqfskNzd1 — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

3° giro/71 Adesso Hamilton nono, Verstappen decimo. Leclerc conferma invece di essere allergico a queste condizioni ed è mestamente 15°.

3° giro/71 ECCO L’ALTRO MAGO DELLA PIOGGIA! Verstappen li sta passando come birilli: è già decimo!

2° giro/71 Incontenibile Hamilton, adesso è all’attacco di Piastri!

2° giro/71 Fenomenale Hamilton! Altre due posizioni recuperate, è nono! Avvio da antologia!

2° giro/71 La classifica aggiornata:

1 Kimi Antonelli (Mercedes)

2 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.813

3 Lando Norris (McLaren) +1.544

4 Isack Hadjar (Red Bull) +2.569

5 George Russell (Mercedes) +3.253

6 Nico Hulkenberg (Audi) +3.954

7 Alexander Albon (Williams) +4.943

8 Oscar Piastri (McLaren) +5.573

9 Lewis Hamilton (Ferrari) +6.371

10 Oliver Bearman (Haas) +7.225

11 Carlos Sainz (Williams) +7.816

12 Fernando Alonso (Aston Martin) +8.216

13 Max Verstappen (Red Bull) +8.082

14 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +8.571

15 Charles Leclerc (Ferrari) +8.877

16 Rafael Câmara (Haas) +10.000

17 Pierre Gasly (Alpine) +10.601

18 Franco Colapinto (Alpine) +10.646

19 Lance Stroll (Aston Martin) +11.636

20 Sergio Perez (Cadillac) +11.856

21 Gabriel Bortoleto (Audi) +12.534

22 Valtteri Bottas (Cadillac)

1° giro/71 Lawson sorpassa Norris ed è secondo!

1° giro/71 ASSURDA PARTENZA DI HAMILTON, UNDICESIMO! Ha guadagnato 9 posizioni! 13° Leclerc, 18° Verstappen.

1° giro/71 Grandissima partenza di Antonelli! Fulmina Norris e si prende la prima posizione!

SEMAFORO VERDE! Iniziata la gara del GP del Brasile 2026 di F1.

18.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza.

18.00 Giro di formazione. L’asfalto andrà ad asciugarsi molto rapidamente: sarà fondamentale azzeccare il tempismo giusto per fermarsi a montare le gomme slick. Ammesso che non torni a piovere…

17.59 Per Hamilton sarebbe fondamentale tenersi dietro Verstappen in partenza.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

17.58 Gomme intermedie per tutti.

17.57 I giri da percorrere saranno ben 71.

17.52 Segnatevi questa statistica: il pilota peggio classificato ad aver vinto nell’attuale lay-out di Interlagos è Max Verstappen, impostosi nel 2024 partendo dalla 17ma casella! Oggi questo record si potrebbe anche migliorare…

17.50 Nell’era turbo-ibrida…

– in 8 occasioni (72,8%) il vincitore è partito dalla pole position.

– in 9 occasioni (81,8%) il vincitore è partito dalla prima fila.

17.46 In termini assoluti…

– in 17 occasioni (48,6%) il vincitore è partito dalla pole position.

– in 26 occasioni (77,1%) il vincitore è partito dalla prima fila.

17.45 Cielo nuvoloso, ma non piove da diversi minuti. Gomme slick o intermedie? Questo il grande dilemma.

17.44 Inno nazionale brasiliano.

17.42 Team in griglia con vittorie a Interlagos.

8 – McLaren

7 – Ferrari

7 – Red Bull

6 – Mercedes

4 – Williams

17.41 Team con più vittorie: MC LAREN (8)

Il team di Woking ha primeggiato con Ayrton Senna (1991, 1993); Mika Häkkinen (1998, 1999); David Coulthard (2001); Juan-Pablo Montoya (2005), Jenson Button (2012) e Lando Norris (2025). Va rimarcato come sia tornata leader solitaria proprio lo scorso anno, dopo essere stata raggiunta da Ferrari e Red Bull.

17.39 Piloti in attività già saliti sul podio di Interlagos.

9 (0-3-6) – ALONSO Fernando

7 (3-3-1) – HAMILTON Lewis

7 (3-2-2) – VERSTAPPEN Max

2 (1-1-0) – NORRIS Lando

2 (0-1-1) – BOTTAS Valtteri

2 (0-0-2) – SAINZ Carlos Jr.

2 (0-1-1) – GASLY Pierre

1 (1-0-0) – RUSSELL George

1 (0-1-0) – OCON Esteban

1 (0-1-0) – ANTONELLI Kimi

17.37 In questo momento ha smesso di piovere.

17.36 Piloti in attività con almeno una pole position a Interlagos.

3 – HAMILTON Lewis (2012, 2016, 2018)

3 – NORRIS Lando (2024, 2025, 2026)

2 – BOTTAS Valtteri (2017, 2021)

2 – VERSTAPPEN Max (2019, 2023)

1 – ALONSO Fernando (2005)

1 – HÜLKENBERG Nico (2010)

1 – MAGNUSSEN Kevin (2022)

17.33 Piloti in attività con almeno una vittoria a Interlagos.

3 – HAMILTON Lewis (2016, 2018, 2021)

3 – VERSTAPPEN Max (2019, 2023, 2024)

1 – RUSSELL George (2022)

1 – NORRIS Lando (2025)

17.30 Pilota con più pole position: EX AEQUO DI GRUPPO.

Il dato ha dell’incredibile, eppure è concreto. Nell’attuale tracciato ben sei piloti hanno realizzato tre pole position, ma nessuno ha ancora raggiunto quota quattro! Per la cronaca, il quintetto di coloro i quali sono partiti davanti a tutti in tre occasioni è composto da

Ayrton Senna (1990, 1991, 1994)

Mika Häkkinen (1998, 1999, 2000)

Felipe Massa (2006, 2007, 2008)

Rubens Barrichello (2003, 2004, 2009)

Lewis Hamilton (2012, 2016, 2018)

Lando Norris (2024, 2025, 2026)

17.26 Pilota con più vittorie nel GP del Brasile: Michael SCHUMACHER (4)

Il tedesco ha trionfato nel 1994, 1995, 2000, 2002.

17.23 C’è anche O’Ney oggi…

Neymar is in the paddock! 🤩🇧🇷 #F1 #BrazilGP https://t.co/tBkD4nFN2L — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

17.20 Giornata bagnata anche oggi ad Interlagos.

Race day and it’s raining again in Sao Paulo ☔️👀 #F1 #BrazilGP https://t.co/dCzm2cQfLd — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

17.18 Buonasera, amici di OA Sport. Alle 18.00 (in teoria…) inizierà la gara del GP del Brasile 2026 di F1.

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Brasile, ventesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sullo storico circuito di Interlagos, assisteremo a una gara in cui le emozioni non mancheranno e bisognerà anche prestare attenzione al meteo.

Le previsioni, infatti, non promettono nulla di buono. I team e i piloti, dunque, dovranno essere pronti anche a questa eventualità, nella consapevolezza che in caso di perturbazione molto intensa il GP potrebbe essere posticipato. Una situazione che è già accaduta in passato in questa tappa brasiliana.

Un round particolare perché posteriore alla grande festa per il titolo mondiale conquistato da Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes ha conquistato il suo primo iride, all’età di 20 anni e 68 giorni, un record assoluto di precocità. Il giovane bolognese, dunque, vorrà competere al 100% anche per assicurare il titolo costruttori alla Stella a tre punte.

In questo contesto sarà da capire la performance della Ferrari. La Rossa, con temperature basse, ha fatto fatica a trovare la quadra e a sfruttare le gomme Pirelli a dovere. Da capire se e quanto le condizioni meteorologiche mutevoli potrebbero venire incontro alle esigenze della scuderia di Maranello.

Sarà comunque una gara imprevedibile: Antonelli partirà al fianco di Norris in prima fila. Leclerc sarà 14°, Hamilton 20°, Verstappen 21°, tutti a causa delle penalità. Con la pioggia tutto potrebbe ribaltarsi, ed anche chi parte dal fondo dello schieramento potrebbe imporsi alla bandiera a scacchi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Brasile, ventesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il semaforo verde della gara in terra verdeoro è prevista dalle 18:00 italiane. Si prevedono 71 giri molto intensi. Buon divertimento!