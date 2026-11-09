LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 4-6 6-1 10-8, WTA Finals 2026 in DIRETTA: le azzurre rovesciano pronostico e risultato, vittoria pesantissima all’esordio!

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3.50 Possiamo chiudere qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito nel corso di questo evento. Buona notte a tutti!

3.49 Errani e Paolini sfrutteranno al meglio il giorno di riposo per tornare in campo dopodomani contro la vincente della sfida tra Melichar-Martinez/Bucsa e Perez/Schuurs in campo tra poco.

3.48 Le azzurre servono con il 70% di prime palle in campo con le quali hanno ottenuto il 64% dei punti, mentre con la seconda il 63%, al netto di 0 ace 2 doppi falli, entrambi commessi da Paolini.

3.46 Che vittoria di Errani e Paolini, probabilmente la più bella della loro stagione fino a questo momento. Le azzurre ribaltano pronostico e risultato e partono con una vittoria pesantissima alle WTA Finals di Indian Wells: dopo due sconfitte di fila contro Siniakova e Townsend, le azzurre trovano la prima vittoria, hanno aspettato il momento migliore.

4-6, 6-1 10-8 GAME, SET AND MATCH! VINCONO LE NOSTRE RAGAZZE!! In rete il rovescio di Siniakova, Errani e Paolini rovesciano il pronostico e partono con una vittoria che definire pesante è decisamente poco!!

9-8 Largo il passante di dritto lungolinea di Paolini, che ha due servizi: il primo potrebbe valere il match.

9-7 SULLA RIGA SARA! Resta in campo la risposta di dritto, non colpita benissimo, da Errani. Ci sono due match point per le azzurre!

Seconda palla, opportunità.

8-7 Townsend impatta la risposta con il dritto, Paolini non può nulla sullo smash successivo della statunitense che ora è al servizio.

Ancora una seconda per Sara.

8-6 Lob meraviglioso di Errani, che numero della leggenda italiana!

Seconda palla, occhio.

7-6 Prima vincente di Siniakova, Errani al servizio.

7-5 Esce la volée di Siniakova dopo l’ottimo dritto di Paolini! Mini break importantissimo delle azzurre!

6-5 Vantaggio delle italiane con la volée alta perfetta di Errani dopo la risposta arrangiata di Townsend. Siniakova al servizio.

5-5 Siniakova aiuta ancora le azzurre mandando fuori la risposta di rovescio lungolinea. La tensione sta giocando brutti scherzi da ambedue lati del campo.

Seconda pericolosa.

4-5 Paolini spara sul nastro il dritto del vantaggio, errore grave che le azzurre potrebbero pagare in questo finale. La toscana deve mantenere i due servizi.

4-4 Non passa la volée di Siniakova, risposta di rovescio diagonale scomodissima giocata da gestire giocata da Errani.

Seconda palla per la statunitense.

3-4 Arriva il mini break avversario, in rete il dritto di Sara. Due servizi per Townsend, serve fare almeno un punto.

3-3 Volée perfetta di Jasmine, si gira in parità.

2-3 Scappa via la risposta di Paolini, Errani al servizio.

2-2 Volée vincente di Townsend, che questa volta non sbaglia.

Seconda palla per la ceca.

2-1 L’americana si riscatta subito con una risposta vincente di dritto. Siniakova al servizio.

2-0 Townsend si divora la volée del pareggio che colpisce in maniera goffa e che finisce sul nastro, errore clamoroso della statunitense.

Seconda palla.

1-0 Subito un mini break per le azzurre grazie al passante di Errani con il dritto incrociato. Due servizi per Paolini.

Townsend e Siniakova sono rientrare e già tornate dagli spogliatoi dopo aver sfruttato un toilette break, siamo pronti a vivere insieme questo super tie-break notturno abbastanza importante. Partiranno le avversarie al servizio, c’è Townsend.

6-1 Le azzurre pareggiano! Questa volta il nastro aiuta la bolognese, in rete la volée di Siniakova.

40-40 Siniakova sbaglia ancora in risposta ma questa volta l’errore è in eccesso, lungo il suo dritto lungolinea.

30-40 Il nastro questa volta inganna Errani.

30-30 Siniakova ci aiuta mandando in rete la risposta di dritto.

15-30 Non resta in campo la volée di Paolini.

15-15 Siniakova trova un grande smash.

15-0 In rete la volée di Townsend dopo il passante di rovescio di Errani.

Seconda palla.

5-1 Larga la risposta di Errani, che avrà la prima chance al servizio per chiudere il set.

Seconda palla sul punto decisivo.

40-40 Paolini difende due smash di Townsend che alla fine si rifugia in una volée vincente.

30-40 Risposta vincente di dritto lungolinea di Paolini.

30-30 Doppio fallo della statunitense, parità dal 30-0.

Seconda.

30-15 Grandissima risposta di dritto di Paolini, Townsend è costretta a mandare fuori il rovescio.

30-0 Smash della tennista ceca.

15-0 Copertura convincente di Siniakova dopo la risposta in allungo di Paolini.

5-0 Errani chiude il game con una volée comoda e vincente. Townsend andrà al servizio per allungare il secondo set.

40-30 Smash pessimo di Townsend, altro errore gravissimo delle avversarie negli ultimi minuti.

30-30 Errani liscia la volée ma le va bene: il passante di rovescio di Siniakova non trova il campo.

15-30 Townsend regala il punto sparando fuori la risposta di rovescio diagonale.

0-30 Smash vincente di Siniakova, serve una prima.

Ancora seconda.

0-15 Risposta profonda di Townsend, in rete il rovescio poco organizzato di Paolini.

Seconda palla.

4-0 Rovescio vincente di Paolini, doppio break delle azzurre! La toscana torna al servizio per ipotecare il secondo set.

15-40 Passante di dritto lungolinea vincente di Errani!

15-30 Scappa via il dritto di Paolini, ottimo recupero della tennista ceca con il colpo in cross.

Seconda.

0-30 In rete la volée di Townsend, le avversarie iniziano a commettere errori banali: buon per noi.

0-15 Lo smash di Siniakova quasi non raggiunge la rete.

3-0 Stop volley perfetta di Paolini. Dopo la pausa toccherà a Siniakova servire.

40-30 Risposta vincente di Townsend con il rovescio diagonale.

40-15 In rete la volée comoda di Paolini.

40-0 Passante di dritto lungolinea di Errani.

Seconda palla.

30-0 Ancora un nastro delle azzurre! Questa volta è Errani a sfruttarlo il let, mandando fuori tempo Townsend.

15-0 Prima vincente di Sara.

2-0 Arriva il break delle azzurre con la volée di Errani, bolognese al servizio per confermalo.

40-40 La prima volée di Townsend resta in campo per miracolo, la seconda no.

Seconda palla.

40-30 Rovescio pazzesco della statunitense in uscita dal servizio.

30-30 Il nastro beccato da Jasmine con il dritto manda fuori tempo Townsend.

30-15 Paolini manda fuori la risposta.

15-15 Largo il rovescio di Townsend da fondo campo.

Seconda.

15-0 Ace della statunitense.

1-0 Perfetto il rovescio al centro di Paolini. Townsend torna al servizio.

Seconda, ancora.

40-30 Lunga la risposta di Townsend.

30-30 Errani non sbaglia lo smash.

Seconda.

15-30 Il nastro porta via la risposta di Townsend.

Ancora seconda.

0-30 Doppio fallo, il secondo di Jasmine.

Seconda.

0-15 Scappa via il dritto diagonale della toscana.

Si riparte con il servizio di Paolini.

4-6 Il primo set è delle avversarie! Townsend chiude con un ace esterno perfetto, azzurre costrette alla rimonta.

40-30 Stecca la risposta Paolini.

30-30 Non trema Townsend che serve una prima esterna e chiude con lo schiaffo al volo di rovescio.

15-30 Alla fine passa Errani, al terzo tentativo chiude con lo smash vincente!

15-15 Paolini non incide con la volée, Siniakova può spingere il rovescio.

Seconda.

0-15 Volée morbida e vincente di Errani.

Seconda palla.

4-5 In rete la risposta della padrona di casa, dopo la pausa sarà lei a servire per il set.

40-40 Le azzurre trovano il punto nonostante il miracolo a rete della statunitense con una volée pazzesca.

30-40 Esce il rovescio di Townsend.

15-40 Non resta in campo il rovescio lungolinea di Paolini.

15-30 Townsend a segno con la risposta di dritto lungolinea. Avversarie a due punti dal set.

15-15 Largo di poco il passante di Paolini con il rovescio diagonale.

15-0 Lunga la volée di Siniakova.

3-5 Guardia a rete di Townsend, le avversarie vincono un game importantissimo ed ipotecano il set. Paolini al servizio per allungare il parziale.

40-40 Inefficace la volée di Errani, punto decisivo importantissimo.

30-40 La prima chance di break se ne va con lo smash a rete di Townsend.

15-40 Ancora un errore a rete di Townsend, volée che non passa.

15-30 Il lob manda in difficoltà Siniakova che manda fuori il rovescio lungolinea.

15-15 Purtroppo è larga la risposta di rovescio diagonale di Errani.

0-15 Errore banale di Townsend che manda in rete una volée comodissima.

3-4 Larga la risposta americana, dopo la pausa Siniakova tornerà alla battuta.

40-15 Townsend chiude con la volée a rete.

Seconda.

40-0 In rete il passante di rovescio diagonale della statunitense.

30-0 S’inserisce Paolini che trova la volée poco elegante ma efficiente.

Seconda palla.

15-0 Lunga la risposta di rovescio di Townsend.

2-4 In rete il dritto in cross di Paolini, Errani al servizio.

40-15 Errani costringe alla rete la volée improvvisata di Townsend.

40-0 Copertura a rete di Siniakova.

Ancora seconda.

30-0 Smash animalesco di Siniakova sul lob troppo corto di Errani.

Seconda.

15-0 Paolini spara fuori il passante di dritto lungolinea, lo spazio per il vincente c’era.

2-3 Prima vincente di Paolini, dopo la pausa Townsend tornerà al servizio.

40-30 A segno Errani con il rovescio diagonale nei pressi della rete.

Seconda.

30-30 Townsend ammette di aver toccato la palla con la racchetta, bellissimo gesto sportivo della statunitense.

15-30 Passante di dritto lungolinea vincente della tennista toscana.

0-30 Doppio fallo di Paolini, questo può far male.

Seconda.

0-15 Ancora una risposta vincente di rovescio lungolinea di Townsend.

1-3 Troppo complicata la volée che Errani è costretta a giocare, la palla non passa. Paolini torna al servizio.

40-30 Errani chiude la volée.

Seconda.

40-15 Non resta in campo, purtroppo, la volée di Errani.

30-15 Scappa via il lob di Paolini.

Seconda palla.

15-15 Smash vincente della padrona di casa.

0-15 Errani vince il corpo a corpo con Townsend a rete.

1-2 In rete il rovescio di Errani, arriva il break avversario. Siniakova servirà per confermarlo.

40-40 Prima vincente di Sara, errore in risposta di Siniakova.

30-40 Largo il lob di Errani.

30-30 In rete il rovescio della tennista ceca.

Seconda.

15-30 Sbaglia Siniakova con il dritto.

Seconda delicata.

0-30 Lungo il dritto in topspin della bolognese.

0-15 Largo di poco il passante di dritto lungolinea di Errani.

La bolognese partirà con una seconda.

1-1 Lungo il lob di Paolini. Errani esordisce al servizio.

Seconda palla.

40-15 Non passa la risposta di Errani.

30-15 Non sbaglia lo smash Siniakova.

15-15 Errani gioca un passante scomodissimo tra le ginocchia di Townsend, la volée americana non trova il campo.

15-0 Lunga la risposta di rovescio lungolinea di Paolini che probabilmente cercava la figura di Siniakova a rete.

Seconda palla.

1-0 Ancora una prima vincente, sempre al centro. Paolini esordisce senza problemi. Townsend al servizio.

40-15 Lungo il lob di Siniakova.

30-15 In rete la risposta dell’avversaria statunitense.

15-15 Prima vincente di Paolini.

0-15 Subito una risposta vincente di rovescio lungolinea di Townsend.

Inizia il match!

2.11 Termina il riscaldamento, sta per iniziare il match sul servizio di Paolini.

2.10 Quest’anno le avversarie hanno giocato 39 match, ne hanno persi solo 4. Il record delle azzurre, invece, è di 21 vittorie e 10 sconfitte.

2.08 Siniakova e Townsend hanno vinto il sorteggio e hanno deciso di rispondere, le prime a servire saranno le azzurre: tocca a Paolini aprire il match.

2.06 Le azzurre si sono qualificate alla competizione con l’ultimo posto degli otto disponibili, le avversarie con il secondo. Ricordiamo che Errani e Paolini non hanno giocato per due mesi per colpa di alcuni problemi fisici della toscana.

2.04 Coppie in campo per iniziare il riscaldamento.

2.00 Manca ormai pochissimo all’ingresso in campo delle due coppie protagoniste del match.

1.56 Per quanto riguarda Siniakova e Townsend, il loro miglior risultato insieme nella competizione è la finale giocata nel 2024 ma persa da Dabrowski e Routliffe. La tennista ceca ha vinto, in coppia con la connazionale Barbora Krejcikova le Finals del 2022.

1.54 Errani e Paolini disputano le WTA Finals di doppio per la terza volta consecutiva visto che ormai da anni dominano il circuito in questa categoria. Le azzurre, tuttavia, nelle precedenti due edizioni, non sono mai riuscite a superare il round robin.

1.52 Le azzurre hanno sfidato solo due volta Siniakova e Townsend insieme, e lo hanno fatto nel corso della stagione. Errani e Paolini hanno sempre perso per 2-0, sia nel match giocato proprio ad Indian Wells, sede delle Finals, e sia quello disputato pochi giorni dopo, nel torneo di Miami. Neanche i precedenti ci aiutano ad essere ottimisti, saranno le azzurre a farci ricredere.

1.50 Oltre le sfidanti di oggi, Errani e Paolini sono state inserite nel gruppo con Bucsa/Melichar-Martinez e Perez/Schuurs: comunque vada questa partita, le azzurre hanno tutte le carte in regola per passare il turno. Ovviamente, vincere questa notte ipotecherebbe, e non di poco, l’accesso in semifinale.

1.48 Come sappiamo, le azzurre sono sfavorite ma se nelle giuste condizioni possono mettere in difficoltà chiunque. Anche una coppia forte come quella della ceca e della statunitense.

1.46 Finalmente ci siamo, Gauff vince il derby americano e si prende i due punti con Pegula che esce sconfitta all’esordio. Manca poco all’inizio del match tra Errani/Paolini e Siniakova/Townsend.

1.04 Si allunga l’attesa per Errani e Paolini, perchè Pegula ha vinto per 6-7 il secondo set: il derby statunitense con Gauff finisce al terzo set.

23.50 Termina il primo set del derby statunitense, con Gauff che lo vince per 6-4. Pegula è costretta alla rimonta se non vuole partire con una sconfitta, mentre manca sempre meno all’esordio di Errani e Paolini.

22.45 Amici di OA Sport, la prima giornata delle WTA Finals di Indian Wells è iniziata con la netta vittoria della ceca Noskova che ha vinto per 2-0 contro l’ucraina Kostyuk. Adesso in campo Coco Gauff e Jessica Pegula per il derby statunitense, poi le azzurre.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Sara Errani e Jasmine Paolini e la coppia composta dalla ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend, valido per la prima giornata della fase a gironi delle WTA Finals di Indian Wells che le azzurre hanno raggiunto all’ultima occasione, pochi giorni fa.

Paolini ed Errani non hanno vissuto la stagione migliore della loro carriera: la toscana ha avuto un serio problema al piede che l’ha tenuta fuori per due mesi, tempo in cui le nostre campionesse non hanno potuto giocare per ottenere punti importanti nella classifica valida per la qualificazione alla competizione che chiude la stagione. Tuttavia, sappiamo che Jasmine e Sara possono raggiungere un livello straordinario, come hanno fatto nel WTA di Tokyo che hanno vinto.

Siniakova e Townsend non giocano un match insieme ormai da quasi due mesi, parliamo della finale vinta dello US Open contro le statunitensi Montgomery e Krueger, battute per 2-1. Saranno le nostre avversarie a partire favorite per la vittoria del match, ma le azzurre, se nelle giuste condizioni, possono vincere contro chiunque.

Il match tra Errani/Paolini e Siniakova/Townsend sarà il terzo match a partire dalle 21.00, con il programma che partirà con la sfida tra l’ucraina Kostyuk e la ceca Noskova, seguite poi dal derby statunitense tra Coco Gauff e Pegula. Potrete seguire l’incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!