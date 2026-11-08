MotoGP oggi in tv, GP Qatar 2026: orari warm-up e gara, streaming, programma domenica 8 novembre

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa di Lusail, teatro del GP del Qatar, terzultimo round stagionale, in programma oggi, domenica 8 novembre. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, visto quanto è in gioco.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 17.00

Lo spagnolo Marc Marquez, infatti, ha l’opportunità di far calare il sipario sul campionato. Il pilota della Ducati, campione del mondo in carica, va a caccia della sua decima corona in carriera, potendo contare su una moto competitiva e un margine di punti che può essere ampliato.

Il suo rivale diretto per il titolo, Jorge Martin (Aprilia), non si presenta nelle migliori condizioni fisiche, visto l’incidente di Phillip Island (Australia) e il conseguente forfait per la Sprint e il GP della Malesia. L’iberico dovrà stringere i denti. In tutto questo, Marco Bezzecchi (Aprilia) vorrà recitare il ruolo del terzo incomodo.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP del Qatar 2026, terzultima tappa del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) con copertura completa e Sky Sport Uno (201) solo per il GP di MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

La diretta tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare di Moto2 e Moto3. Di seguito il programma del GP del Qatar 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 8 novembre (orari italiani)

Ore 12:40, Warm-up (Solo MotoGP) a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14:00, Gara Moto3 (16 giri) a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15:15, Gara Moto2 (18 giri) a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 17:00, Gara MotoGP (22 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP QATAR MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport MotoGP (208) con copertura completa e Sky Sport Uno (201) solo per la gara di MotoGP, diretta in chiaro su TV8 HD (solo gare)

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, diretta gratuita su tv8.it (solo gare)

Diretta Live testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Domenica 8 novembre (orari italiani)

Ore 14:00, Gara Moto3 (16 giri) a Lusail (Qatar) – Diretta tv in chiaro.

Ore 15:15, Gara Moto2 (18 giri) a Lusail (Qatar) – Diretta tv in chiaro.

Ore 17:00, Gara MotoGP (22 giri) – Diretta tv in chiaro.