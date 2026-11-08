F1 oggi in tv, GP Brasile 2026: orario gara, streaming, programma differita TV8

Domenica 8 novembre andrà in scena il GP del Brasile, ventesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Interlagos si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 18:00 italiane e per i piloti potrebbe essere già un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 18.00

Una gara che potrebbe essere condizionata dal fattore meteo. Le previsioni annunciano l’arrivo di una perturbazione importante. Un aspetto da tenere in grande considerazione nel lavoro che team e piloti dovranno svolgere nella preparazione di questo GP.

Pioggia, dunque, che potrebbe accompagnare i protagonisti della pista nei 71 giri previsti, tale da andare a scompaginare le carte. Kimi Antonelli, che ha conquistato all’età di 20 anni il suo primo titolo mondiale, ci tiene in maniera particolare a far bene in questo round, quello di casa per il suo grande idolo Ayrton Senna. Il colori del suo casco in memoria dell’asso sudamericano la dicono lunga sul valore di questa tappa per Kimi.

Nello stesso tempo, c’è grande voglia da parte dei suoi rivali di mettersi in evidenza. Max Verstappen, il più in forma di questo scorcio di stagione, ha voglia di ribadire il concetto, per capire ad Antonelli che nel 2027 dovrà fare i conti con lui. Nello stesso tempo, McLaren e Ferrari non staranno a guardare, mentre il compagno di squadra di Kimi, George Russell, dovrà subire una penalità di cinque posizioni in griglia per aver sostituito il motore endotermico.

Come seguire l’evento in tv? Il Gran Premio del Brasile sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGo, mentre su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà visibile in differita ed in chiaro. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale.

F1 OGGI IN TV

Domenica 8 novembre (orari italiani)

Ore 18:00 GP (71 giri) a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207).

PROGRAMMA GP BRASILE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207); TV8 trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 8 novembre

Ore 21:25 GP (71 giri) a Interlagos (Brasile) – Differita tv in chiaro.